Von Sabine Hebbelmann

Mudau. Die Odenwälder Christbaumproduzenten sind in diesem Jahr kalt erwischt worden. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. In der Nacht zum 12. Mai sank die Lufttemperatur auf drei Grad Minus. Das ist während der Eisheiligen zwar nichts Ungewöhnliches. Doch hätten die Tannen dieses Jahr drei Wochen früher ausgetrieben als sonst, berichtet Mathias Galm von der Tannen-Galm GbR in Mudau-Langenelz. Wenn die Knospe aufspringe, sei sie frostempfindlich, betont er. Von den gut 200.000 Tannen, die auf den insgesamt 40 Hektar Plantage wachsen, hätten zwei Drittel einen mittleren bis starken Frostschaden abbekommen, so Galm.

"Einen so frühen Austrieb, das gab es früher nicht", stellt er fest. Er führt auch andere Wetterveränderungen, etwa häufigeren Sommerhagel, auf den Klimawandel zurück. Der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU) hat die Einladung der Familie Galm angenommen und lässt sich die geschädigte Weihnachtsbaumplantage zeigen: Auf großen Feldern wachsen reihenweise Bäume, die dort, wo hellgrüne Maitriebe sein sollten, nur vertrocknete braune Stellen haben.

Einige Bäume sind immerhin zur Hälfte ausgetrieben. Auf ihrer Nordseite waren die Triebe noch nicht so weit entwickelt, dass ihnen der Frost etwas anhaben konnte. Die Spitzen oben hat Galm abgeschnitten, in der Hoffnung, dass von unten neue nachkommen. Während andere Landwirtschaftszweige durch Subventionierung am Leben erhalten würden, funktioniere die Produktion von Weihnachtsbäumen noch ohne staatliche Unterstützung.

Mathias Galm hatte sich eine Anlage in einem Betrieb bei Nürnberg angesehen und meint nun, die Investition könnte sich lohnen. Werden die Bäume in der Frostnacht beregnet, bildet sich eine Eisschicht, die den jungen Trieb schützt. Auch das Thema Conshape spricht Galm an. In der Weihnachtsbaumplantage gibt es immer etwas zu tun: Düngen, Grundschnitt machen, per Hand neue Triebe "wegschnippen", Schädlinge wie die Weißtannentrieblaus bekämpfen, Spitze kurz halten sowie Vogelstangen setzen, damit die Vögel nicht die empfindliche, weiche Spitze anfliegen und schädigen.

Hintergrund > Nordmann-Tanne: Der Name klingt nach einem Gewächs aus Skandinavien. Doch der natürliche Lebensraum des Gehölzes ist der Kaukasus. Die Setzlinge sind vier Jahre alt, wenn sie aus einer Baumschule in Hamburg geliefert werden. Die Samen stammen [+] Lesen Sie mehr > Nordmann-Tanne: Der Name klingt nach einem Gewächs aus Skandinavien. Doch der natürliche Lebensraum des Gehölzes ist der Kaukasus. Die Setzlinge sind vier Jahre alt, wenn sie aus einer Baumschule in Hamburg geliefert werden. Die Samen stammen aus Ambrolauri in Georgien, eine begehrte Herkunft für Tannenbäume. Arbeiter klettern hier in die Wipfel und pflücken für deutsche und dänische Firmen die Zapfen. Der Name Nordmann-Tanne geht auf den finnischen Biologen Alexander von Nordmann zurück, der das Gehölz 1838 entdeckt hat. Bei der Nordmann-Tanne geht die Energie in die Spitze des Baumes, die unbehandelt 70 bis 80 Zentimeter lang werden kann. Damit die gewünschte Länge von rund 30 Zentimetern eingehalten wird, muss die Spitze mehrmals behandelt werden. Die Umweltchemikalie Conshape (S-Abscisinsäure) stoppt das Pflanzenwachstum. Die Spitze muss nur einmal behandelt werden – eine enorme Arbeitserleichterung für die Betriebe. Das Mittel wird im Obst- und Weinbau eingesetzt, für Weihnachtsbäume ist es in Deutschland nicht zugelassen. Im Rahmen einer Notfallzulassung wird es in Dänemark schon länger für Weihnachtsbäume verwendet. Der Bundesverband der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger in Deutschland beantragt die Zulassung schon zum dritten Mal. Da es Alternativmittel gibt, wurden bisherige Anträge abgelehnt. (heb)

[-] Weniger anzeigen

60 bis 80 Arbeitsgänge seien nötig, bis aus dem Setzling ein verkaufsfertiger Weihnachtsbaum wird. Pro Jahr und Hektar schätzt Mathias Galm die Arbeitszeit auf 200 Stunden für Pflegemaßnahmen und Ernte. Die Zeit für den Vertrieb kommt noch obendrauf. Unterstützt wird die Familie von einheimischen Erntehelfern und einem "Pool von Rentnern", die im Betrieb mitarbeiten. Zu ihnen gehört Gerhard Noe, der in der Adventszeit regelmäßig am Verkaufsstand steht und die Bäume anpreist. Philipp Galm, der Vater, hatte für den landwirtschaftlichen Betrieb im Odenwald keine Zukunft gesehen, war Finanzbeamter geworden und managt das Büro. Sein Bruder Konrad Galm, der Praktiker der Familie, hatte vor 40 Jahren den Hof von Viehbetrieb auf die lukrativere Produktion von Weihnachtsbäumen umgestellt. Er ist nicht nur Land- und Forstwirt, sondern auch Maschinentechniker und Produktionsleiter und besitzt viel Wald.

Mathias Galm kümmert sich als Diplom-Kaufmann um den Vertrieb und arbeitet zusätzlich in einem Steuerbüro. Dänemark exportiere zehn Millionen Weihnachtsbäume – weit mehr als das kleine Land Einwohner hat. Er schätzt, dass in Baden-Württemberg insgesamt vier Millionen Bäume verkauft werden, davon stamme inzwischen jeder zweite aus dem Odenwald. Wenn das Angebot nicht reicht, kauft er aus dem Sauerland Bäume zu, vor allem Edel-Tannen. Mathias Galm hofft nun, dass sich die Bäume mit dem nötigen Mehraufwand an Pflege weitgehend erholen werden. Aber für die gewohnte Qualität könnte es nicht immer reichen. Wenn Hauk im Dezember wiederkomme, könne er jedoch gleich den passenden Odenwälder Weihnachtsbaum für den Landtag auswählen.