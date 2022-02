Hardheim. (RNZ) Aufgrund der Corona-Pandemie ist es für Eltern von Schülern, bei denen der Wechsel auf eine weiterführende Schule ansteht, zum Teil schwierig, Informationen über Möglichkeiten und Optionen an den Bildungseinrichtungen in der Region einzuholen. Die RNZ will diese Informationen liefern – und stellt den Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim mit Rektor Steven Bundschuh vor.

Was macht Ihre Schule so besonders?

Steven Bundschuh. Foto: zg

Unsere Schule bietet eine weitere Heimat neben der Familie, in der man sich aufgrund gegenseitiger Wertschätzung und vertrauensvollem Umgang sehr wohlfühlt. Besonderen Wert legen wir auf die Entwicklung und Umsetzung neuer Formen des Unterrichtens mit digitalen Medien. Diese dienen der nachhaltigen Verbesserung des fachlichen Lernens im Unterricht. Es geht uns an der Schule aber auch ausdrücklich darum, aus einem Ich ein Wir zu machen. Also im Team, in der Gruppe und mit dem Partner stärker und besser zu werden. Mutig zu sein, Dinge auszuprobieren und trotzdem wesentliche Lerninhalte zu erwerben.

Wie sieht – kurz erklärt – das pädagogische Konzept Ihrer Schule aus?

Wir verfolgen einen definierten Plan zu einer zukunftsfähigen Schule sowie zukunftsweisenden Lernkultur des 21. Jahrhunderts. Wir entwickeln individuelle Unterrichtssettings und Förderkonzepte, damit alle Schülerinnen und Schüler den Anschluss finden und halten. Durch unseren bilingualen Zug bieten wir Schülern die Möglichkeit, sich fremdsprachentechnisch sehr früh auf hohem Niveau zu bilden und sich so fit für eine spätere berufliche Kommunikation in der Weltsprache Englisch zu machen. Unsere Schülerinnen und Schüler werden zu selbstgesteuertem, digital unterstütztem Lernen ausgebildet. Durch Hausaufgabenbetreuung, Förderunterricht, AGs sowie außerunterrichtliche Aktivitäten und Programme ergänzen wir unser breit gefächertes Lernangebot.

Hintergrund Walter-Hohmann-Schulverbund > Kontakt: Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim, Schulstraße 8, 74736 Hardheim, Tel. 06283/222120, E-Mail: info@rsh.mos.schule-bw.de, [+] Lesen Sie mehr Walter-Hohmann-Schulverbund > Kontakt: Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim, Schulstraße 8, 74736 Hardheim, Tel. 06283/222120, E-Mail: info@rsh.mos.schule-bw.de, www.whs-hardheim.de > Schulleiter: Steven Bundschuh > Schüler- und Lehrerzahl: 430 Schüler, 42 Lehrer > Schulabschluss: Hauptschulabschluss nach Klasse 9, Realschulabschluss nach Klasse 10 > Anmeldung: am Mittwoch, 9. März, von 8 bis 13 Uhr sowie von 13.30 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 10. März, von 8 bis 12.30 Uhr. Die Anmeldeunterlagen können auf Wunsch zugeschickt werden. Es gelten die dann gültigen Zutrittsregeln.

Welche Kooperationen/Spezialisierungen gibt es?

Es gibt Kooperationen mit der Arnold-Hollerbach-Stiftung und dem Schulförderverein (finanzielle Unterstützung der Schulentwicklung, Digitalisierung, etc.), mit Firmen und Einrichtungen der Region (Bewerbungstraining, Gesundheitstag, Lehrstellenbörse, etc.) sowie mit Vereinen (AGs, Sporttage, etc.). Zu den Spezialisierungen gehören u. a. der bilinguale Unterricht Englisch in den Fächern Geografie, Sport, Bildende Kunst und Geschichte, die offene Ganztagsschule (in Grund- und Realschule), der Schüleraustausch mit der Partnerstadt Suippes/Frankreich, die Sprachreise nach England, der Schwimmunterricht in den Klassen 1 bis 6 und die Vorbereitungsklassen (in Grund- sowie Realschule).

Welche Schüler sind bei Ihnen genau richtig?

Alle Schüler, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Bestes geben wollen, sind bei uns herzlich willkommen. Als Teil eines Teams werden wir jedes Kind im Blick haben und eine pädagogische sowie soziale Beziehung pflegen, um so das Wohlbefinden und das Gelingen aller zu sichern. Kleine Schritte bewegen eine Schule – und wer dazu bereit ist, diese Schritte in einem Schulteam mitzugehen, ist am WHS herzlich willkommen.