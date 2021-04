Walldürn. (Sti.) Erstmals in der Geschichte der Wallfahrt "Zum Heiligen Blut" wurde mit einem feierlichen Gottesdienst in der Basilika an diesem Sonntag eine Wallfahrtssaison eröffnet, die bis zum 17. Oktober andauert und in die die traditionelle vierwöchige Hauptwallfahrtszeit vom 30. Mai bis zum 27. Juni integriert ist. Mit Blick auf die Corona-Pandemie haben die vielen Pilgergruppen somit neue Gestaltungsmöglichkeiten, die sie in dieser Zeit nutzen können.

Pater Josef Bregula konstatierte zu Beginn seiner Begrüßungsansprache: "Wie einfach wäre es, ohne Zweifel glauben zu können. Wie einfach wäre es, jede Stunde unseres Alltags im Bewusstsein zu leben, dass der Tod und die Auferstehung Jesu für uns das Heil bedeuten. Glaubenszweifel und Stunden des Haderns gab es schon zu Beginn der Kirche, das Beispiel des Apostels Thomas führt uns das heute vor Augen."

Das Leitwort für das Wallfahrtsjahr 2021 laute "Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir" und sei aus dem Buch Jesaja entnommen. Ein Zuspruch und eine Einladung, die jeder Gläubige gerade in diesen herausfordernden Zeiten der Corona-Pandemie mit all den Auswirkungen mehr als gebrauchen könne. Jeder sei in dieser Stunde eingeladen, Jesus zu begegnen: im Wort der Schrift, in Brot und Wein, in der versammelten Gemeinde. Jeder solle und möge sich von ihm im Glauben stärken lassen.

Pater Bregula sagte zu Beginn seiner Predigt, dass er sich als Jugendlicher oft gewünscht habe, wie damals Thomas Jesus Christus gegenüberzutreten und das zu sehen, was der Verstand kaum einsehen mag: "Jesus lebt!" Er habe sich damals gut mit diesem Skeptiker identifizieren können. Hieb- und stichfest hätte alles sein müssen, sonst hätte er es nicht geglaubt. Heute wisse er, dass er damals unter "glauben" etwas verstanden habe, was man anders bezeichnen müsste: Glauben als "Für-wahr-halten". Heute wisse er, dass Glauben etwas anderes meine, nämlich die Hinwendung zu Jesus, die Freundschaft mit ihm, eine vertrauensvolle Beziehung. Thomas habe genau das Gleiche lernen müssen, und deshalb sei er uns heutigen Menschen in vielem so ähnlich.

Er sei einer, der nicht dabei gewesen sei, als Jesus den anderen Jüngern zum ersten Mal erschienen sei. Er sei einer, der auf das Glaubenszeugnis anderer angewiesen sei, und er sei skeptisch, ob er ihnen trauen könne. Er sei einer, der Beweise suche und der einsehen musste, dass Beweise ihm nicht helfen würden, zu glauben. Sein Verstand habe sich gegen das Unvorstellbare gewehrt. "Jesus ist auferstanden! Jesus lebt — wir haben ihn gesehen!" hätten die Jünger gesagt.

Die Antwort des Thomas sei die eines nüchternen Tatsachenmenschen: "Wenn ich das nicht mit eigenen Augen sehe, wenn ich das nicht mit meinen Händen begreifen kann, glaube ich das nicht."

Eine Woche später sei es dann so weit gewesen. Alle seien beisammen gewesen, Thomas mit dabei, und Jesus sei gekommen. Er habe schon gewusst, was Thomas wollte, und er habe ihn von sich aus aufgefordert: "Schau her, greif zu!" Doch nun sei das Erstaunliche in dieser Geschichte gekommen: Thomas habe es nicht getan. Er habe nicht mehr versucht, ein Wunder zu begreifen, das er letztendlich doch nicht verstehen konnte. Dafür habe er etwas ganz anderes begriffen: An Jesus zu glauben, habe nichts mit forschen, sehen, betasten zu tun. An Jesus zu glauben, heiße zu begreifen, dass er mein Herr und mein Gott und ich sein Freund sei.

Gerade auch am Gnadenort zum kostbaren Blut in Walldürn habe uns der Herr Jesus Christus vor 691 Jahren ein sichtbares Zeichen seiner Gegenwart bei der Feier der heiligen Eucharistie geschenkt. Als im Jahr 1330 der Priester Heinrich Otto aus Unachtsamkeit den konsekrierten Kelch nach der Wandlung umgestoßen habe und er das Bild des Gekreuzigten, umgeben von elf Abbildungen, die das Haupt Christi mit Dornen umwunden zeigten, gesehen habe, sei er sicherlich irritiert und verstört gewesen. Deswegen habe er das Korporale vor lauter Angst zunächst versteckt, und erst viel später, kurz vor seinem Tod, habe er darüber berichtet. Ein Wunder, das wir heute nicht mehr mit bloßen Augen sehen und erkennen könnten. Es sei für uns heute präsent, weil es unsere Vorfahren überliefert und bezeugt hätten.

Auch wir könnten den Herrn nicht leibhaftig sehen — doch wir könnten seine Gegenwart in unserem Leben spüren. Auch wir seien auf das Glaubenszeugnis anderer Menschen angewiesen, wenn wir manchmal selbst nichts von Jesus sehen und spüren könnten. Dann sei es wichtig, dass andere uns bezeugen würden: "Wir haben den Herrn gesehen! Er war da, als ich Trost suchte. Er war da, als ich vor einer schwierigen Entscheidung stand und nicht aus noch ein wusste. Er war da, als ich keine Hoffnung mehr hatte. Er hat mir einen Menschen geschickt, der mir weitergeholfen hat."

Am Nachmittag fand um 15 Uhr noch eine Andacht zur göttlichen Barmherzigkeit statt, die von Pater Irenäus Wojtko gehalten und ebenfalls von K-TV und per Livestream übertragen wurde.