Walldürn/Bretzingen. (jam) Es sind Techniken aus dem Bergbau, die bei der Sanierung der L577 zwischen Walldürn und Bretzingen zum Einsatz kommen. Meißel, die auf einer rotierenden Walze an der Unterseite einer apartmentgroßen Kaltfräse sitzen, beißen sich dort etwa vier Zentimeter tief in die Landesstraße und entfernen so die Verschleißschicht, damit die Arbeiter der Firma Strabag eine neue Fahrbahndecke aufbringen können. Die Sanierung ist also gut angelaufen, die Vollsperrung auf dem rund acht Kilometer langen Abschnitt kann aller Voraussicht nach am 25. September aufgehoben werden. Lediglich die Ortsdurchfahrt von Waldstetten ist nicht Gegenstand der Baumaßnahme und bleibt für den Verkehr geöffnet.

Hintergrund Heute setzt man im Straßenbau Asphalt ein, dessen Bindemittel Bitumen aus Erdöl gewonnen wird. Zuvor fand das kohlebasierte Bindemittel Teer weite Verbreitung. Seit 1984 ist Teer jedoch für den Einsatz im öffentlichen Straßen- und Wegebau verboten, weil er in stark wechselnden Mengen Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Phenole enthält. Beide Substanzen gelten als krebserregend. "Für Mensch und Umweltorganismen sind PAK eine besorgniserregende Stoffgruppe", schreibt das Umweltbundesamt. (jam)

Auf dem Abschnitt zwischen Bretzingen und Waldstetten reißt das tonnenschwere Ungetüm derzeit knapp 1500 Tonnen Fräsgut ab und schleudert es auf bereitstehende Lkw, die das belastete Material abtransportieren. Bis zu 60 Mal müssen die Lastwagen des Bauunternehmens Strabag dann die Kreismülldeponie in Sansenhecken ansteuern, auf der die abgetragene Deckschicht endgelagert wird. Immerhin sparen sich die Arbeiter viele Fahrten, weil die Kaltfräse lediglich die Fahrbahn zwischen den Höpfinger und Hardheimer Ortsteilen sowie einige kürzere Abschnitte auf der Strecke zwischen Walldürn und Waldstetten abtragen muss.

Foto: Janek Mayer

Der Grund: Die Voraussetzungen auf der Landstraße östlich Waldstettens unterscheiden sich grundlegend von denen im Westen. Während es im zweiten Bauabschnitt ab Bretzingen ausreicht, die Verschleißschicht mittels Kaltfräse und Straßenfertiger zu erneuern, muss "die Fahrbahn im ersten Bauabschnitt [zwischen Walldürn und Waldstetten] mit dem Einbau einer Asphalttragschicht im sogenannten Hocheinbau verstärkt" werden, wie das Regierungspräsidium mitteilt. Bohrungen hatten gezeigt, dass dort nicht nur Risse und Verdrückungen in der oberen Verschleißschicht das Fahrvergnügen schmälern, sondern sogar die unterliegende Asphalttragschicht Schäden aufweist.

Um das Problem zu beheben und das Risiko für Verkehrsteilnehmer zu minimieren, setzt das Regierungspräsidium auf die alte Landesstraße quasi eine neue. Dank einer acht Zentimeter starken Tragschicht und vier Zentimetern Deckschicht obendrauf liegt die Straße dementsprechend etwas höher als zuvor, so dass die Bauarbeiter Seitenstreifen und Bankette erneuern sowie Wege und Zufahrten angleichen müssen.

Der Anlieger- und der Busverkehr werden aktuell über Höpfingen nach Waldstetten beziehungsweise von Altheim/Erfeld nach Waldstetten umgeleitet. Die Kosten der Baumaßnahme in Höhe von rund einer Million Euro trägt das Land Baden-Württemberg.