Hardheim/Walldürn. (dpa/lsw) Die Bundeswehr will im Ernstfall schneller reagieren können und hat dafür Logistik-Einheiten in Hardheim und Altheim reaktiviert. Die Wiederinbetriebnahmen des Materiallagers Hardheim und des Munitionsdepots in Walldürn erhielten eine neue Bedeutung im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg, sagte Generalleutnant Martin Schelleis am Montag bei der feierlichen Wiedereröffnung des 2018 aufgegebenen Logistikstandortes in Hardheim. "Die beiden reaktivierten Lager sind konkreter Ausdruck der Stärkung unserer Fähigkeit für die Landes- und Bündnisverteidigung - eine robustere Truppe braucht verfügbares und durchhaltefähiges Gerät, Ersatzteile und Munition." Er fügte hinzu: "Das braucht Platz."

Deshalb werde die Bundeswehr insgesamt acht aufgegebene Logistikstandorte wieder ans Netz nehmen. Diese Entscheidung hatte bereits die damalige Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) Anfang 2019 getroffen - folglich besteht kein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine und dem Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr.

Die Einheiten sind für die Lagerung, Instandhaltung von Material für den täglichen Dienst und die Ausbildung zuständig. Auch die Auslandseinsätze werden von den Versorgungsstandorten aus unterstützt.

Schelleis betonte mit Blick auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende: "Heute ist eine Konkretisierung der Zeitenwende." Bürger und Bürgerinnen hätten Fragen zu ihrer Sicherheit und die ihrer Kinder, ob der Krieg auf Deutschland übergreifen könne und ob die Bundeswehr fähig sei, ihre Aufgaben bei der Landes- und Bündnisverteidigung zu erfüllen. Das bei der Bundeswehr seit 1990 angehäufte Investitionsdefizit in Logistik und Infrastruktur bezifferte er auf 30 Milliarden Euro. Angesichts der fragilen Sicherheitslage müsse gehandelt werden.

In Hardheim sollen Teile und Baugruppen für Fahrzeuge gelagert werden. Dort wurden bislang 15 Millionen Euro investiert. In Walldürn (beide Neckar-Odenwald-Kreis) werden vorwiegend Bomben und Raketen für die Luftwaffe vorgehalten und auf ihre Einsatzfähigkeit überprüft.

Nach Angaben des Hardheimer Betriebsführers Andreas Hügel werden sechs Soldaten und bis zu 85 zivile Beschäftigte - vom Kfz-Mechaniker über Logistiker bis hin zu Schreibkräften - im 320 000 Quadratmeter großen Materiallager arbeiten. Walldürn geht mit neun Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 40 zivilen Beschäftigten an den Start und soll 2026 um eine Bundeswehrfeuerwehr erweitert werden.

Vizelandrat Björn-Christian Kleih sagte, die Wiederbelegung der Lager sei eine frohe Nachricht für den Landkreis, dessen Bevölkerung hinter der Truppe stehe.

Zuerst waren 2021 Lager in Königswinter (Nordrhein-Westfalen) und Werlte (Niedersachsen) wiederbelebt worden.

Update: Montag, 9. Mai 2022, 13.44 Uhr

Altheim/Hardheim. (pm) Zum 1. April haben das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim ihren Versorgungsbetrieb wieder aufgenommen. Die beiden Liegenschaften waren zuvor im Zuge der drastischen Verkleinerung der Bundeswehr in den Jahren 2010 bis 2013 zunächst aufgegeben worden. Am kommenden Montag, 9. Mai, findet nun ein offizieller Festakt zur Reaktivierung der beiden Bundeswehr-Standorte statt. Der Inspekteur der Streitkräftebasis, Generalleutnant Martin Schelleis, nimmt dabei mit dem Kommandeur des Erfurter Logistikkommandos der Bundeswehr, Generalmajor Gerald Funke, ab 10 Uhr das Materiallager in Hardheim und am selben Tag ab 13 Uhr das Munitionslager in Altheim wieder offiziell in Betrieb.

Nachdem bereits 2021 das Materiallager Königswinter-Eudenbach und das Munitionslager Lorup wieder in Betrieb genommen wurden, folgen nun das Materiallager in Hardheim mit fünf Soldaten und circa 70 zivilen Mitarbeitern sowie das Munitionslager in Altheim mit voraussichtlich neun Soldaten und circa 40 zivilen Mitarbeitern. Ab 2026 wird der Personalumfang im Munitionslager Altheim um eine Bundeswehrfeuerwehr in einer Stärke von aktuell 16 zivilen Mitarbeitern erhöht.

Bereits im Januar 2019 hatte die Bundesministerin der Verteidigung, Ursula von der Leyen, entschieden, die Kapazitäten zur raschen Verfügbarkeit von Bundeswehrmaterial und Munition im Rahmen der Wiederausrichtung der Bundeswehr auf die Landes- und Bündnisverteidigung zu erhöhen. Insgesamt werden in Deutschland bis 2029 acht ortsfeste logistische Lagereinrichtungen wieder in Betrieb genommen. Dazu gehören fünf Materiallager und drei Munitionslager.

Das Logistikkommando der Bundeswehr ist zuständig für die Versorgung der Streitkräfte und unterhält hierzu die ortsfesten logistischen Einrichtungen, zu denen auch das Munitionsdepot Altheim und Materiallager Hardheim gehören. Hier erfolgt nicht nur die Lagerung und Instandhaltung des Materials und der Munition für den täglichen Dienst und die Ausbildung, sondern auch die Unterstützung der Auslandseinsätze. Waren aller Art werden hier für den täglichen und militärischen Gebrauch bevorratet und instandgesetzt sowie für die jeweiligen Erfordernisse der Einsätze vorbereitet, gewartet, und auf die Funktionsfähigkeit geprüft. Die ortsfesten logistischen Einrichtungen sorgen damit auch für die Einsatzbereitschaft und Betriebssicherheit von Gerät, Werkzeugen und Fahrzeugen.