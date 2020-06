Von Adrian Brosch

Walldürn. Freunde des deutschen Schlagers und gemütlicher Unterhaltung haben den Sendetermin sicher bereits im Kalender: "Immer wieder Sonntags" lädt Stefan Mross im "Ersten" zu Stimmung, Frohsinn und einer Auszeit vom nicht immer einfachen Alltag ein. Am morgigen Sonntag tritt dort die Walldürner Schlagersängerin Liane auf, um ihre neueste Single "Unendlich weit" – einen flotten, solide arrangierten Titel von absolutem Hit-Charakter – zu präsentieren. Die RNZ nutzte die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch.

"Ich präsentiere am Sonntag meine neue Single ‚Unendlich weit‘ aus dem gleichnamigem Album. Wir haben die Veröffentlichung meiner neuen Single, die am kommenden Freitag erscheint, zum Anlass genommen und mein Promoter hat diese sofort bei ‚Immer wieder Sonntags‘ beworben. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ich wieder in der ARD auftreten darf", gibt Liane bekannt.

Allerdings unterscheide sich die heutige Live-Sendung aufgrund der Corona-Pandemie gegenüber früherer Ausgaben: "Aus aktuellem Grund findet ‚Immer wieder Sonntags‘ ohne Publikum statt. Ich bin schon selbst sehr gespannt darauf, wie die Atmosphäre ist. Wir Künstler sitzen sozusagen als Publikum in der IWS-Arena und unterstützen uns gegenseitig. Es wird sicher super, aber eine volle Arena mit Publikum kann man dagegen nicht beschreiben, denn es ist ein unglaublich tolles Gefühl, in einer voll besetzten Arena zu stehen und den Applaus sowie die Stimmung genießen zu dürfen", schildert sie.

Dann kommt sie auf die Bedeutung solcher Medienauftritte aus Künstlersicht zu sprechen: "Derartige Gastspiele sind außerordentlich wichtig – und ich finde es grandios, dass in dieser Zeit entsprechende Sendungen trotzdem stattfinden. Auch wenn es leider ohne Publikum ist, haben wir die Chance, unsere Songs zu präsentieren, und die Fans können trotzdem teilhaben: Sie hören die neuen Lieder und sehen ihre Stars im Fernsehen. Ohne diese Medienpräsenz würden wir von der Bildfläche verschwinden und könnten uns und unsere Songs nicht mehr vorstellen", gibt sie zu bedenken.

So war auch das Online-Konzert mit Daniela Alfinito und Mitch Keller eine ganz neue Erfahrung: "Das Feedback war enorm, wir haben so viele tolle Nachrichten erhalten", freut sich Liane und erinnert sich an glückliche Fans: "Sie freuten sich darüber, endlich mal wieder ein Konzert zu erleben – anders als gewohnt, aber sie fanden es große Klasse. Wenn es auch großen Spaß gemacht hat, so haben wir alle gemerkt, wie sehr uns die Bühne fehlt!"

Das am Sonntag vorgestellte Stück "Unendlich weit", das aus dem aktuellen und gleichnamigen Album ausgekoppelt ist, verstehe sich davon abgesehen als "besonderes Lied" für Liane, wie sie einräumt: "Es ist eine kreative Sommerreise der Gefühlswelt, voller Emotionen und Sehnsucht und erstrahlt in einem modernen und raffinierten Klangdesign. Ich bin sehr stolz darauf, dieses Lied singen zu dürfen – schließlich haben den Song Deutschlands Text-Dichter der ersten Liga getextet und komponiert", lässt sie wissen und verweist auf die Mitarbeit des bekannten Texters Tobias Reitz, der zum Beispiel für Helene Fischer tätig ist, sowie LEA, die zur Zeit als Künstlerin bei "Sing meinen Song" präsent ist.

Im Allgemeinen habe sie festgestellt, dass deutsche Schlager insbesondere in dieser für viele Menschen nicht ganz einfachen Zeit eine besondere Rolle innehaben: "Sie handeln oft von Liebe, Sehnsucht und einer heilen Welt, in der sich viele wieder finden, um ihre Alltagssorgen für eine gewisse Zeit vergessen zu können. Gerade jetzt sehnen wir uns doch erst Recht nach der heilen Welt, nach Liebe, Geborgenheit und Frieden. Ein ganz normales Leben ohne Einschränkungen führen zu können – das wünscht sich doch jeder. Die Texte sind leicht verständlich und deren Melodien einfach mitzusingen. Ich lebe diese Lieder und meine Schlager sind auch zu 100 Prozent Liane", schildert sie im RNZ-Gespräch.

Dabei räumt sie aber direkt ein, dass ein Hit nicht planbar sei. "Dazu gehören eine Portion Glück sowie der richtige Zeitpunkt und natürlich Medienpräsenz in Radio und Fernsehen. Letztlich entscheidet aber das Publikum darüber, ob ein Lied zum Erfolg wird oder nicht", betont sie. In eigener Sache übt sie sich bereits in Vorfreude darauf, die Fans bald wieder persönlich bei Konzerten und weiteren Veranstaltungen treffen zu können: "Wir halten zusammen und hoffen weiter!"

Info: Die TV-Sendung "Immer wieder Sonntags" mit dem Auftritt von Liane wird am morgigen Sonntag um 10.30 Uhr im Ersten gesendet.