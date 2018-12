Walldürn. Sie stammt ursprünglich aus Walldürn und wohnt mittlerweile in der Nähe von Stuttgart: Liane Kaiser hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der größten Schlagerstars aus Baden-Württemberg etabliert. Die ansonsten so ruhige Adventszeit, die viele gerne zum Anlass nehmen, das Jahr ruhig ausklingen zu lassen, ist für die blonde Schlagersängerin die Zeit, in der sie am meisten gefragt ist.

Liane ist gerade auf einer großen Deutschlandtournee und tritt gemeinsam mit anderen Schlager- und Volksmusikstars wie "Die Feldberger", "Die Schäfer", Reiner Kirsten und Hansy Vogt bei 26 Konzerten auf. Nahezu täglich gastiert die Produktion in einer anderen Stadt und erreicht knapp 25.000 Menschen mit ihrer Weihnachtsrevue "Die Klingende Bergweihnacht".

Der "Sonnenschein des deutschen Schlagers", wie Liane aufgrund ihres Strahlens liebevoll von ihren Fans genannt wird, hat jüngst im Tonstudio in Österreich und in Liechtenstein mit ihrem Duettpartner Reiner Kirsten eine neue Weihnachts-CD aufgenommen. Diese ist pünktlich zum ersten Advent unter dem Titel "Weihnachtsträume" bei der Plattenfirma MCP erschienen.

Lianes neue Single "Es ist Weihnachtszeit" sorgt gerade bei den Konzerten und im Rundfunk für positives Aufsehen. Das Lied ist modern arrangiert und tanzbar. Der Südwestrundfunk stellt den Titel am Donnerstag ab 21.05 Uhr im Rahmen der SWR4-Hitparade vor. Das Lied kann dort von den Zuhörern zum Weihnachts-Hit gewählt werden. Liane ruft nun ihre Fans aus der Heimat auf, ihr ihre Stimme zu geben, wenn sie singt: "Es ist Weihnachtszeit".