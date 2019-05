Für den TV 1848 nahm Turntrainerin Lisa Folhoffer (l.) die Urkunde für den dritten Platz bei der Verleihung des Lotto-Sportjugendförderpreises in der Region Franken entgegen. Ebenso wurden Konzepte des SV Rippberg und der SG Buchen gewürdigt. Foto: Bernhard Rein

Walldürn/Buchen. Der TV Walldürn hat sich beim Lotto-Sportjugendförderpreis den dritten Platz in der Region Franken gesichert und damit eine Prämie in Höhe von 1200 Euro gewonnen. Anerkennungspreise gingen an den SV Rippberg und die SG Buchen (je 500 Euro). Einen Sonderpreis im Wert von 1200 Euro sicherte sich der FC Külsheim für die kreativste Bewerbung. 105 Sportvereine aus ganz Baden-Württemberg wurden bei der Preisverleihung am Samstag im Europa-Park für ihre vorbildliche Jugendarbeit gewürdigt. Über 450 Sportvereine hatten sich um die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung beworben.

Eine Jury unter dem Vorsitz von Professor Dr. Klaus Bös hatte die Preisträger ermittelt. Gefragt waren pfiffige ehrenamtliche Aktionen aus den Jahren 2017 und 2018. Die mit 6000 Euro dotierte Auszeichnung für den Landessieg erhielt der Sport-Club Offenburg für ein innovatives Mentoring-Programm.

"Mit der Verleihung des Sportjugendförderpreises würdigt Toto-Lotto bereits zum elften Mal besonderen ehrenamtlichen Einsatz von Jugendlichen und für Jugendliche im Sportverein. Der Förderpreis mit einer Preisverleihung in einem würdigen Rahmen und interessanten Preisgeldern setzt ein Zeichen, dass herausragendes Engagement wahrgenommen und auch wertgeschätzt wird", betonte die Präsidentin des Landessportverbands Baden-Württemberg, Elvira Menzer-Haasis.

Als Vertreter des Kultusministeriums sagte Staatssekretär Volker Schebesta: "Die Sportvereine sind eine große Klammer unserer Gesellschaft. Soziale Herkunft, Religion und Hautfarbe spielen keine Rolle. Was zählt, sind die Werte des Sports. In den Vereinen werden Fairplay, Toleranz und Teamgeist ganz selbstverständlich vorgelebt. Das macht die Nachwuchs- und Jugendarbeit der Vereine so wichtig für uns alle."

Der Lotto-Sportjugendförderpreis wird seit 1998 im zweijährigen Turnus und in Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium sowie der Baden-Württembergischen Sportjugend im Landessportverband ausgeschrieben. Über 2300 Vereine nahmen bisher teil; die Preisgelder lagen in Summe bei über einer Million Euro.

> TV Walldürn: Mit dem Konzept "Unser Team ist goldwert" versuchen die Turnerinnen des TV, eine Leistungsmannschaft der besonderen Art aufzubauen. Im Mittelpunkt steht dabei das Team: Kinder und Jugendliche sollen nicht nur streng den Wettkampfgedanken verfolgen, sondern in erster Linie als Mannschaft funktionieren und zusammenhalten.

Die derzeit 60 Wettkampfturnerinnen mit ihren zwölf ehrenamtlichen Übungsleiterinnen präsentieren ihre Arbeit regelmäßig der Öffentlichkeit. Bei allen Auftritten, Aktionen und Wettkämpfen dürfen alle Kinder unabhängig von ihrem Alter und Können mitmachen und Teil des Teams werden. Mit dieser Vorgehensweise schafft der Verein einen großen Zusammenhalt, wobei gegenseitiges Vertrauen zwischen den Kindern, deren Eltern und den Übungsleitern herrscht.

Doch das Altersspektrum der Athleten bringt auch Herausforderungen mit sich. Während die jüngste Teilnehmerin vier Jahre alt ist, ist die älteste bereits 27 Jahre. Hieraus ergeben sich altersbedingte Meinungsdifferenzen und unter-schiedliche Bedürfnis. Umso wichtiger ist es, dass die Übungsleiter und Turnerinnen bereits im Training lernen, pädagogisches Einfühlungsvermögen sowie Hilfsbereitschaft und Toleranz an den Tag zu legen. Durch die frühe Einbindung der jüngsten Athleten in die Wettkampfgruppe wird ein wertschätzender Umgang zwischen Groß und Klein gefördert. Das Miteinander im Verein wird zu Beginn des Turnjahres durch ein erlebnispädagogisches Teambuilding angestoßen und bei vielen gemeinsamen Aktivitäten gestärkt. "Für diesen Einsatz verdient der TV Walldürn den dritten Platz in der Region Franken", urteilte die Jury.

> SV Rippberg: Für das Projekt "Natur und Umwelt - nachhaltige Wirkung für den Verein" hat der SV Rippberg einen Anerkennungspreis in Höhe von 500 Euro erhalten. Nachdem der TV Rippberg lange Zeit ohne aktiven Vorstand kurz vor der Auflösung stand, fanden sich drei engagierte Männer zusammen und übernahmen den Vorsitz. In einem gemeinsamen Gespräch mit dem neuen Schuldirektor der ortsansässigen Grundschule entstand die Idee, Grundschüler für den Verein zu gewinnen und gleichzeitig etwas für die Umwelt zu tun.

Mit einer ersten Aktion lernten die Grundschüler, welche Arbeiten im Winter an den Obstbäumen anstehen, um im Herbst eine gute Ernte einzufahren. Im Spätsommer startete dann eine große Sammelaktion an den rund 200 Obstbäumen der Gemeinde. Im Anschluss beobachteten die Kinder mit großen Augen, wie aus ihren gesammelten Äpfeln Apfelsaft entstand. Im Sommer besuchen die Schüler ihr "grünes Klassenzimmer" regelmäßig und pflanzen sogar eigene Obstbäume.

> SG Buchen: Mit der Aktion "Bau einer Bogenschießanlage" sicherte sich die SG Buchen einen Anerkennungspreis (500 Euro). Gestartet wurde die Aktion in Kooperation mit einem Bildungsträger und dem Ziel, die Jugendlichen an eine handlungsorientierte Arbeitsweise heranzuführen. Mit der Aktion konnten spezifische Fähigkeiten vermittelt, die Eigenverantwortung gefördert und das Selbstvertrauen gestärkt werden. Die selbst gebaute Schießanlage kam am "Tag der offenen Tür" des Buchener Feriensommers zum Einsatz und wurde von 20 Kindern und Jugendlichen eingeweiht. Unter Aufsicht der Betreuer der Schützengesellschaft erprobten die Kinder ihrer Altersklasse entsprechend das Dartspiel, schossen mit Pfeil und Bogen oder warfen auf Dosen.