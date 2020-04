"Ich bin sehr glücklich und dankbar, denn ich spüre eine Welle der Solidarität", sagt der Buchener Buchhändler Johannes Volk , bei dem deutlich mehr Bestellungen eingehen als üblich. Zweimal pro Woche fährt er die bestellten Bücher aus – und zwar in einem Radius von bis zu 40 Kilometern. Auch in persönlichen Mails oder am Telefon erfährt er von den Kunden viel Rückhalt:

"Ich bin sehr glücklich und dankbar, denn ich spüre eine Welle der Solidarität", sagt der Buchener Buchhändler Johannes Volk, bei dem deutlich mehr Bestellungen eingehen als üblich. Zweimal pro Woche fährt er die bestellten Bücher aus – und zwar in einem Radius von bis zu 40 Kilometern. Auch in persönlichen Mails oder am Telefon erfährt er von den Kunden viel Rückhalt: "Das rührt mich!" Die Bestellungen würden reichen, um die laufenden Kosten zu decken, aber die Bücher, die im Laden auf Käufer warten, für die findet er auf diesem Weg keine Abnehmer. "Das bereitet mir Sorgen", gesteht Volk. Es ist fraglich, ob sich die aktuellen Titel nach der Krise noch verkaufen lassen, ganz zu schweigen von Saisonware wie Osterbücher oder Bücher zur Erstkommunion. Was er aber mit Freude zur Kenntnis nimmt: "Es wird eindeutig mehr gelesen, und die Menschen verschenken auch mehr Bücher – mitunter ist die Bestellung sogar mit einem persönlichen Gruß an die Oma oder das Enkelkind versehen." rüb

Info: Bestellungen in der Buchhandlung Volk sind über den Webshop (www.buchhandlungvolk.de) möglich, unter Tel. 06281 / 89 22, per Whatsapp (0176 / 615 691 34) und per E-Mail (buchhandlungvolk@t-online.de).

