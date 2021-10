Im Zuge der Stadtsanierung könnte ein ortsbildprägendes, aber untergenutztes Gebäude am Kreisel in der Marsbachstraße einem Neubau weichen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Es ist kein Geheimnis, dass Walldürns Kernstadt neben ihren Sehenswürdigkeiten einige unansehnliche Flecken aufweist. Die offizielle Bestätigung lieferte nun ein städtebauliches Entwicklungskonzept, das Stadtplanerin Stefanie Ganter am vorgestrigen Montag dem Gemeinderat präsentierte. Darin prangerte die Diplomingenieurin im Areal zwischen Marsbachstraße und Untere Vorstadtstraße inklusive Teilen Klein-Frankreichs einen "schlechten Zustand der Bausubstanz", ein "unattraktives Wohnumfeld", einen "schlechten Zustand der Erschließungsstraßen", "fehlendes Grün im öffentlichen Raum" und einen "hohen Anteil an versiegelten und teilweise ungeordneten Flächen" an. Die gute Nachricht: All das könnte sich schon bald ändern. Denn die Stadt möchte diesen Bereich als Sanierungsgebiet ausweisen.

Die Neuordnung der Prügelgasse steht oben auf der Agenda. Foto: Janek Mayer

"Wir können nachweisen, dass es dafür eine Notwendigkeit gibt", bestätigte die Stadtplanerin in der Sitzung. Den entsprechenden Beschluss fasste das Gremium daraufhin einstimmig. Die Stadtverwaltung hat nun bis 2. November Zeit, die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm des Landes zu beantragen. Damit winkt der Wallfahrtsstadt ein siebenstelliger Betrag an Finanzhilfe. Denn der Förderrahmen für das geplante Sanierungsgebiet wird auf 4.150.000 Euro geschätzt. Davon entfallen 60 Prozent auf das Land, 40 Prozent verbleiben als Eigenanteil bei der Stadt und müssen in die Haushalte ab 2022 eingeplant werden.

Die Stadt nimmt damit viel Geld in die Hand, um in dem 5,8 Hektar großen Gebiet die Wohnqualität zu verbessern, zeitgemäßen Wohnraum und öffentliche Aufenthaltsbereiche zu schaffen, Leerstände zu vermeiden, die Einzelhandelsstrukturen zu ergänzen, den Parkdruck zu vermindern sowie Erschließungsstraßen wie die Zunft-, Turm-, Unter-, und Prügelgasse zu erneuern.

Das Sanierungsgebiet erstreckt sich von der Bahnlinie im Südosten bis etwa zur Zollgasse im Nordwesten. Dort haben die Stadtplaner des Büros Schöffler in einer eigenen Erhebung 109 Gebäude von außen bewertet und beinahe die Hälfte davon in der höchsten Schadenskategorie eingeordnet. Demnach weisen dort 50 Hauptgebäude "substanzielle Mängel" auf, bei weiteren 33 fanden die Fachleute "erhebliche Mängel". Für viele dieser Häuser empfiehlt die Stadtplanerin den Abbruch, zumindest aber, den Erhalt zu prüfen. Lediglich zwei Gebäude haben es gänzlich ohne oder nur mit geringen Mängeln in die beste Kategorie geschafft. 14 der untersuchten Objekte stehen leer oder sind untergenutzt – davon ein Großteil in Klein-Frankreich. Insgesamt wohnen laut der Untersuchung nur 153 Bürger im Sanierungsgebiet. Im Vergleich zum restlichen Walldürn leben dort weniger ganz Junge und ganz Alte.

Das könnte mit dem beeinträchtigten Wohnkomfort zusammenhängen, den die Stadtplanerin auf die "teilweise nicht zeitgemäßen Dämmstandards" zurückführte. Sie bemängelte außerdem die "fehlende Aufenthaltsqualität – insbesondere im Bereich Klein-Frankreich und im südlichen Bereich der Prügelgasse".

Auf Grünflächen wie dieser zwischen Marsbachstraße und Untere Vorstadtstraße sehen Stadtplaner Nachverdichtungsmöglichkeiten. Foto: Janek Mayer

Im Zuge ihrer Überprüfung haben die Stadtplaner zudem große Grünflächen zwischen den Häuserzeilen an Marsbachstraße und Unterer Vorstadtstraße identifiziert, die sich für eine "Nachverdichtung in maßvollem Umfang" eignen könnten. Dabei empfahl Ganter, "eine ökologische und platzsparende Bauweise mit einem hohen Grünanteil" zu berücksichtigen. Insgesamt solle die Stadt vor allem die privaten Gartenbereiche sichern, um das Kleinklima zu erhalten und den Bewohnern grüne Erholungszonen zu bieten. Zu diesem Zweck könnten vor allem in Klein-Frankreich, aber auch rund um das Kolpingheim Flächen entsiegelt werden. Neugestaltete Plätze könnten laut der Stadtplanerin im Süden Klein-Frankreichs und bei der Einmündung der Prügelgasse in die Untere Vorstadtstraße entstehen. Das Bettendorfring-Areal ist nicht Teil des Sanierungsgebiets.