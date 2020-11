Das Gasthaus „Zum Engel“ bietet ab Montag einen Abholservice an, um wie schon beim ersten Shutdown die Walldürner mit gutem Essen zu versorgen. Foto: Janek Mayer

Walldürn. (jam) Restaurant- und Kneipenbesitzer zählen erneut zu den Verlierern der Corona-Auflagen. Wirtshäuser und Kneipen müssen ab Montag wegen des drastischen Anstiegs der Fallzahlen ihre Gasträume geschlossen halten – und das zu einer Zeit, in der sich viele Betriebe ihr Polster für die Nachsaison erwirtschaften. Wer in dieser schwierigen Phase die örtliche Gastronomie unterstützen möchte, kann – wie bereits zu Beginn der Corona-Krise – auf einen Abholservice oder zum Teil sogar auf Essenslieferungen zurückgreifen. In den meisten Betrieben sind dafür Vorbestellungen nötig. Die Rhein-Neckar-Zeitung gibt im Folgenden einen Überblick über die Angebote.

> Restaurant Akropolis: Abholservice: dienstags bis samstags Abendessen, sonntags zusätzlich Mittagessen; www.hotelritter-walldürn.de; Tel. 06282/928940.

> Taverne Altes Wasserwerk: Abholservice: mittwochs bis montags Abendessen und sonntags zusätzlich Mittagessen; www.wasserwerk-wallduern.de; Tel. 06282/3186996.

> Eiscafé Azzurro: Liefer- und Abholservice: täglich von 14 bis 19 Uhr; Facebook "Eiscafé Azzurro"; Tel. 06282/1343 oder 0170/5033521.

> Restaurant Beuchertsmühle: voraussichtlich Abholservice: samstags Abendessen, sonntags zusätzlich Mittagessen; www.beuchertsmühle.de; Tel. 06282/8043.

> Eiscafé Boutique: Abholservice: täglich von 11 bis 19 Uhr; Tel. 06282/929550; E-Mail (eiscafeboutique@t-online.de).

> Pizzeria Ciao: Abholservice: dienstags bis samstags Mittag- und Abendessen, sonntags nur Abendessen; Tel. 06282/939699; E-Mail (elsa.tekle@gmx.de).

> Restaurant Dorfstüble: Abholservice in Neusaß: freitags bis sonntags Abendessen, sonntags zusätzlich Mittagessen; Tel. 06282/6627; E-Mail (sandragramlich@web.de).

> Landgasthof Engel: Abholservice: montags bis samstags Abendessen: Facebook "Landgasthof Engel Walldürn"; Tel. 06282/274.

> Grillrestaurant Enjoy It: Liefer- und Abholservice: täglich von 16 bis 22 Uhr; Facebook "Enjoy it Walldürn"; Tel. 06282/927853.

> Gasthaus Zum Hirsch: Abholservice: dienstags bis freitags und sonntags Mittag- und Abendessen, samstags nur Abendessen; www.hirsch-wallduern.de; Tel. 06282/384.

> Jea’s Catering: Abholservice in Altheim: Mittagstisch; Tel. 0152/31884516.

> Dönerladen Jessi Imbiss: Abholservice: Tel. 06282/9275639.

> Jessie’s Bar & Bistro: Abholservice: freitags bis sonntags Abendessen; www.jessies-bar.de; Tel. 06282/939747.

> Metzgerei Kaufmann: Abholservice: montags bis freitags Mittagstisch; www.der-metzger-kaufmann.de; Tel. 06282/279.

> Ristorante La Valle Verde: Abholservice: donnerstags bis dienstags Abendessen, samstags bis montags zusätzlich Mittagessen; Facebook "Ristorante & Trattoria La Valle Verde"; Tel. 06282/2849984.

Der „Pizza-Blitz“ im indischen Restaurant „Taj Mahal“ bietet einen Lieferservice an. Foto: Janek Mayer

> Landgasthof Linde: Liefer- und Abholservice in Gerolzahn: mittwochs bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.linde-landgasthof.de; Tel. 06286/772.

> Landgasthof Linkenmühle: Liefer- und Abholservice in Rippberg: freitags bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.gasthof-linkenmuehle.de; Tel. 06286/283.

> Asia-Restaurant Lotus: Abholservice: täglich Mittag- und Abendessen; www.lotus-wallduern.de; Tel. 06282/9398556.

> Ristorante Noi Due: Abholservice: täglich Mittag- und Abendessen; Facebook "Ristopizza Noi Due"; Tel. 06282/1255.

> Ristorante PastaRia: Abholservice: montags bis samstags Mittag- und Abendessen; www.pastaria.net; Tel. 06282/9396888 oder Tel. 0176/44487100.

> Ristorante Pomodore e Basilico: Liefer- und Abholservice: dienstags bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.pomodoro-e-basilico.de; Tel. 06282/9263600.

> Taj Mahal und Pizza-Blitz: Liefer- und Abholservice: dienstags bis sonntags Mittag- und Abendessen; Tel. 06282/4079623 und Tel. 0176/32304328.

> Wiegman’s Fliegerstübchen: Abholservice: mittwochs bis sonntags ganztägig; www.wiegmans-restaurant.de; Facebook: "Wiegman’s Fliegerstübchen"; Tel. 06282/929095.

> Ristorante Zafferano: Liefer- und Abholservice in Neusaß: täglich ganztägig; Facebook "Zafferano Risto"; Tel. 06282/7384.

> Gasthaus Zum Burgtörle: Abholservice: donnerstags bis samstags Abendessen; www.burgtoerle.de; Tel. 06282/95404.

> Gasthaus Zum Lamm: Abholservice in Hornbach: mittwochs sowie freitags bis sonntags Mittag- und Abendessen; www.gasthaus-lammhornbach.de; Tel. 06286/269.

> Bäckereien: Darüber hinaus bietet die Bäckerei Günter während der Corona-Pandemie von montags bis samstags ab 6 Uhr einen Lieferservice an. Bestellungen unter Tel 06282/337 oder per E-Mail (fguenter@gmx.de). Die Backstube Müssig und die Bäckerei Leiblein haben normal geöffnet.

Info: www.wallduern.de/togo