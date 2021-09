Walldürn. (mb) Mehr Material und eine bessere Finanzierung wünschten sich Vertreter von Feuerwehr, DRK, THW und DLRG bei einem Gespräch mit Wilfried Klenk, dem Staatssekretär im Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunales des Landes am Freitag im "Haus der offenen Tür" in Walldürn.

"Wir müssen die Bevölkerung für Katastrophenfälle sensibilisieren‘‘, forderte Nina Warken (CDU). Die Bundestagsabgeordnete und Präsidentin der THW-Landesvereinigung begrüßte rund 20 Vertreter von Feuerwehr, DRK, DLRG und THW zum Gespräch mit Klenk. Sie wies darauf hin, dass nach der Flutkatastrophe derzeit über Alarmierungssysteme diskutiert werde, zum Beispiel durch Sirene, SMS oder App.

"Wer hätte sich träumen lassen, dass im Deutschland des 21. Jahrhunderts das Toilettenpapier zur Mangelware wird?", fragte der Staatssekretär zu Beginn. Einen Tag vor dem 11. September wies Klenk auf Katastrophenszenarien hin: einen Terroranschlag, Cyber-Angriffe, Lahmlegung der Stromversorgung oder eine Katastrophe wie im Ahrtal. Die Flutkatastrophe habe gezeigt, dass das Land ein besseres Warnsystem benötige und eine Rund-um-die-Uhr-Bereitschaft von Fachleuten, die Katastrophenmeldungen bewerten könnten.

Klenk informierte darüber, dass der Bund ein Sirenenförderprogramm über 88 Millionen Euro beschlossen hätte. "Doch die Warnung vor Katastrophen allein reicht nicht", sagte der Staatssekretär. "Es muss auch etwas folgen." Wer weiß schon, bei welchem Sirenensignal man das Radio einschalten soll? Außerdem seien die Notrufnummern schnell überlastet. Deshalb wolle man die Notrufleitstellen auf eine neue Plattform mit einheitlicher Technik setzen. Außerdem werde diskutiert, die Zahl der Leitstellen zu reduzieren. "Mir geht das alles viel zu lange", sagte Klenk. "Aber man muss viele Akteure unter einen Hut bringen."

Außerdem ging Klenk auf die Frist, bis wann alarmierte Hilfe vor Ort sein sollte, ein. Diese Hilfsfrist betrug bisher zehn bis 15 Minuten. Bisher habe man dieses Ziel nicht flächendeckend erreicht. Jetzt wurde diese "doppelte Hilfsfrist" abgeschafft und stattdessen zwölf Minuten als Planungsgröße festgelegt. "Das bedeutet, wir brauchen so viele Rettungswachen im Land, dass das möglich ist." Außerdem wolle man ein Tele-Notarzt-System einführen. Ärzte sollen dem Rettungspersonal von der Ferne aus Anweisungen geben können.

Vor der Fahrzeughalle des DRK in der Alten Amorbacher Straße informierten DRK-Funktionäre den Staatssekretär über ihre Herausforderungen vor Ort. Foto: Martin Bernhard

Zudem will das Land zwei weitere Luftrettungsstandorte einrichten, einen davon bei Osterburken. Damit will man erreichen, dass ein Notfall-Patient in maximal 60 Minuten zu einer Klinik gebracht werden kann. Klenk berichtete davon, dass man landesweit eine Ersthelfer-App einführen will, vergleichbar mit der App "Mobile Retter", die im Kreis im Einsatz ist. Der Staatssekretär sprach auch pandemiebedingte Herausforderungen an. So habe das DLRG seit 18 Monaten keine Rettungsschwimmer ausbilden können. Auch bei der Feuerwehr habe die Aus- und Weiterbildung gelitten. Erfreulich dagegen sei, dass Rettungsorganisationen nun 130 Euro pro Kopf erhalten.

In der Fragerunde ging es um fehlendes Material und eine zu schlechte Finanzierung der Rettungsorganisationen. Ein DRK-Bereitschaftsleiter klagte, dass Material für einen Lkw seit Jahren nicht geliefert werde. "Beim Üben muss man improvisieren", sagte er. Außerdem habe man eine Feldküche ohne Beleuchtung und Wasserzufuhr erhalten. Außerdem erhalte seine Organisation vom Land jährlich nur 240 Euro für den Unterhalt der Feldküche. Die jährlichen Ausgaben dafür lägen bei 1800 Euro. "Das geht so überhaupt nicht", pflichtete Klenk bei. "Die Mittel für die Fahrzeuge sind mehr als bescheiden." Ein Teilnehmer berichtete von einem Defizit seines DRK-Kreisverbands von 100.000 Euro im Jahr. "Wir können langfristig nicht die Kosten schultern." Ein DLRG-Vertreter forderte vom Land eine Grundförderung für den Unterhalt von Schwimmbädern.

"Auf die Blaulichtfamilie ist Verlass", sagte Landrat Dr. Achim Brötel. "Was dort geleistet wird, ist sensationell!" Er forderte, dass die Kostenträger die Investition für die App "Mobile Retter" bezahlen sollten, und sprach sich für die bestehende Leitstellenstruktur aus: "Wir sollten den Vorteil der Ortskenntnis nicht aufgeben." Der Landrat monierte, dass die Fördersätze für Investitionen im Feuerwehrwesen veraltet seien. "Es wird immer mehr auf die Kommunen abgewälzt." Außerdem gab er zu bedenken, dass man Informationen über Menschen sammeln sollte, die zu Hause gepflegt werden. Das sei im Katastrophenfall sehr wichtig.

Klenk sprach sich dafür aus, dass Helfer vor Ort einen Zuschuss erhalten sollten. Außerdem könnte er sich vorstellen, dass die Feuerschutzsteuermittel von rund 70 Millionen Euro im Jahr komplett für die Wehren vor Ort eingesetzt werden könnten. Den Wunsch, dass das Land nicht nur für die Anschaffung, sondern auch für den Unterhalt und die Unterbringung von Rettungsfahrzeugen zahlen sollte, konnte Klenk nachvollziehen.

Klenk besichtigte dann die Katastrophenschutzanlage in der Amorbacher Straße. Dort sind Fahrzeuge von DRK und DLRG untergebracht. Markus Huber, Vorsitzender des DRK Walldürn, informierte darüber, mit welchen Herausforderungen sein Verein zu kämpfen habe. So benötige das DRK eine Unterstellmöglichkeit und Vereinsräume. Derzeit stehen dem DRK Räume bei der Feuerwehr zur Verfügung. Seine Fahrzeuge stehen in der Halle eines ehemaligen Bauhofs einer Baufirma. Das Gelände hatte die Stadt 2015 erworben, um Flüchtlinge unterzubringen. Die Gebäude machten einen so maroden Eindruck, dass geplant sei, sie abzureißen. Nach den Worten von Huber würde eine Immobilie für das DRK Walldürn 1,5 Millionen Euro kosten, wenn man diese auf städtischem Grund bauen würde – eine Summe, die nicht stemmbar sei.

Außerdem wies Huber auf die mangelnde Finanzierung für den Unterhalt von Rettungsfahrzeugen hin. So habe sein Verein innerhalb eines Jahres rund 7000 Euro aus eigenen Mitteln investiert, damit die Fahrzeuge einsatzbereit blieben. Auch DRK-Schriftführer Fabian Berger forderte mehr Geld für die Fahrzeuge. Klenk könnte sich vorstellen, dass man im "Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum" (ELR) einen Schwerpunkt auf die Finanzierung des Bevölkerungsschutzes setzen könnte. So wäre eine Förderung für Rettungsfahrzeuge denkbar.