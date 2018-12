Walldürn/Stuttgart. (rüb) Dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine närrische Ader hat, ist weithin bekannt. Alljährlich empfängt er fastnachtliche Abordnungen in der Villa Reitzenstein, und nimmt genüsslich am Froschkuttelessen teil.

Am 24. Februar wird sich der Landesvater davon überzeugen, wie zwischen Main und Neckar Fastnacht gefeiert wird: Wie das Staatsministerium am Dienstag der RNZ bestätigt hat, wird Kretschmann zum 37. Fränkischen Narrentreffen nach Walldürn kommen. Die "Affenstadt" wird an diesem Tag zur Hochburg der Narretei. Zum 1225. Geburtstag der Stadt werden nicht nur die Fastnachtsgesellschaften des Narrenrings Main-Neckar kommen, sondern auch Gruppen aus dem Bereich der schwäbisch-alemannischen Fastnacht. Gastgeber ist die FG "Fideler Aff". 3000 bis 3500 Teilnehmer werden an diesem Tag durch die Stadt ziehen.