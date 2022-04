Heike Geister hat das Heulen von Polizeisirenen in einem Hamburger Problemviertel gegen das Glockengeläut in Altheim eingetauscht. Dort züchtet die lebensfrohe Großstädterin Katzen und bietet ihrem Sohn eine behütetere Jugend, als sie selbst erlebte. Foto: Janek Mayer

Altheim. (jam) Was bringt einen Menschen dazu, aus einer pulsierenden Großstadt wie Hamburg ins beschauliche Altheim zu ziehen? Wer ein einfaches Klischee bedienen möchte, findet schnell eine offensichtliche Antwort: die Liebe. Doch wie so oft schreibt das echte Leben kompliziertere Geschichten, wie das Beispiel von Heike Geister zeigt. Die heute 43-Jährige verließ die Elbmetropole vor 13 Jahren und landete über einige Umwege im Odenwald, mit dessen Tücken sie nach all den Jahren immer noch zu kämpfen hat.

"Dass ich wegen der Liebe aus Hamburg weggezogen bin, ist nur die halbe Wahrheit", verrät Heike Geister im Gespräch mit der RNZ. Sie ist als echtes Stadtkind nur fünf Minuten von der Reeperbahn entfernt aufgewachsen – also in direkter Nähe zu Sexshops, Bordellen und Spelunken, in Straßen voller Touristen, Abgestürzter und gelegentlich der Klangkulisse von Schüssen. "Der Nachbar meiner Mutter ist ermordet worden", berichtet die 43-Jährige über das Stadtviertel, das heute wie früher unter Drogenkriminalität leidet. Angetrieben von ihren eigenen Jugenderfahrungen – "vor meinem Kinderzimmer war immer nur Sirenengeheul" – beschloss Geister daher für sich: "Ich würde keine Kinder in der Stadt großziehen wollen. Da hätte ich gar keine Ruhe."

Deshalb verlässt sie Hamburg im Alter von 30 Jahren, um mit ihrem Freund an den Bodensee zu ziehen – und dem Ziel, dort ihr Kind zu bekommen und großzuziehen. Dabei weiß sie bereits: "Wenn ich aus Hamburg weggehe, ziehe ich nicht mehr zurück." Mit ihrem Beruf als Friseurin und Fitnesstrainerin fühlt sie sich flexibel genug, um die Veränderung zu wagen. Doch es kommt anders. Als Großstädterin eckt sie in der Provinz im Süden an, erinnert sich Heike Geister: "Ich kam kulturell nicht zurecht." Darunter leidet schließlich die Beziehung, sie und ihr Freund trennen sich noch in der Schwangerschaft. Freunde laden sie daraufhin nach Kirchardt ein, ihr Sohn Kimi kommt in Sinsheim auf die Welt. Nach "drei oder vier Jahren" zieht sie dann in den Odenwald, um sich schließlich im Walldürner Stadtteil Altheim mit ihrem Lebenspartner eine neue Existenz aufzubauen.

Oberflächlich betrachtet passt der 1300-Seelen-Ort perfekt zu Heike Geister. Sie liebt die Natur, macht gerne Yoga, fährt viel mit dem Fahrrad, genießt die eine oder andere Ausfahrt mit dem Motorrad auf den kurvigen Odenwaldstrecken und hat endlich Platz, um ihre Liebe zu Tieren voll auszuleben. Denn Heike Geister züchtet Katzen und Hasen, hilft Sohn Kimi (14 Jahre) mit seinem kleinen Hund und verarbeitet gerade noch den Tod ihres eigenen Hundes. "Ich habe hier ein Haus mit großem Garten gefunden für den Preis, für den ich in Hamburg gerade mal eine Ein-Zimmer-Wohnung bekomme", weiß Karin Geister. Noch dazu hat sie die Menschen in Altheim als "sehr nett" kennengelernt.

Trotzdem empfindet sie, dass sie im Walldürner Stadtteil "eher nur oberflächlich" Anschluss gefunden hat. Wie bereits am Bodensee eckt die lebensfrohe Hamburgerin mit ihrem Humor manchmal an – zum Beispiel wenn sie ihre Kunden bei ihrem Job als Fitnesstrainerin dazu animiert, den "Speck" abzutrainieren. Eine Bäckersfrau im Ort, mit der sich die gebürtige Hamburgerin gut versteht, hat einmal zu ihr gesagt: "Heike, hier wirst du nie ankommen." Doch mit der Zeit hat Geister ihren Frieden damit gemacht, dass die lockere, hippe Großstadtart in der aus ihrer Sicht spießigeren Provinz nicht immer auf Gegenliebe stößt. Anpassen möchte sie sich nicht: "Ich behalte mir meine Art. Ich möchte mich nicht verstellen."

Ganz auf die Großstadt verzichten kann Heike Geister ohnehin nicht: "Ich bin noch oft in Hamburg – mindestens alle zwei Monate." Dort besucht sie ihre pflegebedürftige Mutter und bis vor einiger Zeit noch die Oma, die inzwischen verstorben ist. Geisters Mutter war in all den Jahren nur einmal in Altheim, ihre ältere Schwester (50) kommt immerhin zweimal im Jahr zu Besuch. Dabei stellt diese jedes Mal fest: "Nein, leben könnte ich hier nicht."

Umgekehrt gilt das inzwischen für Heike Geister, für die schon die Kurztrips an die Elbe belastend sind. "Wir machen bei unserem Besuch immer nur das, worauf wir Lust haben, und dann hauen wir schnell wieder ab." Danach bräuchten sie und ihr Sohn erst einmal zwei Tage Ruhe in der beschaulichen Heimat.

Für Kimi steht ohnehin längst fest: Er möchte auf dem Dorf bleiben. "Er kommt mit der Polizeipräsenz und der Kriminalität in der Stadt nicht so gut klar", berichtet Heike Geister. Zwar ist der Jugendliche in Altheim selbst eher weniger integriert, er hat dafür aber in der Region Anschluss gefunden. Für seine Freizeitaktivitäten orientiert er sich in Richtung Buchen, wo er die Realschule besucht. Dort geht er zum Schwimmen, trainiert Muay-Thai und nimmt am Kunstturnen in Hettingen teil.

Damit offenbart sich ein weiterer Nachteil beim Leben auf dem Land: "Ohne Auto geht hier nichts", sagt Heike Geister. Ob für ihren Beruf oder die Freizeitaktivitäten ihres Sohnes – lange Fahrten stehen an der Tagesordnung. Immerhin gibt es in Altheim noch einen Bäcker und einen Metzger. In Hamburg war dagegen "alles fußläufig erreichbar".

So wie Heike Geister in Altheim Licht und Schatten sieht, gibt es also natürlich auch Aspekte ihres Großstadtlebens, nach denen sich die 43-Jährige sehnt: "Ich vermisse die Hamburger Küche mit Rumkugeln, Franzbrötchen, Kartoffeln mit Sourcreme und Fischbrötchen, aber auch die Elbe ... das Wasser." Dementsprechend trauert sie auch dem Bodensee nach. Wenn sie im Odenwald ihrem Hobby Stand-up-Paddling nachgehen möchte, muss sie zuerst bis nach Miltenberg an den Main fahren.

Wirklich sesshaft geworden ist Heike Geister in Altheim nicht. Sie wünscht sich neue vier Wände – bestenfalls irgendwo im Umkreis. Doch die Suche gestaltet sich schwierig: "Vor sieben Jahren gab es noch viel Auswahl auf dem Wohnungsmarkt hier", erinnert sich die 43-Jährige. Heute sei er wie leer gefegt. Doch sie lässt sich nicht entmutigen, hält an ihrem Traum fest: "Ich wollte schon immer einen Gnadenhof haben", sagt die Tierfreundin. Und zum Glück beißt sich dieses Ziel nicht mit dem Wunsch ihres Sohnes, in der Region zu bleiben.