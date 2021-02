Walter Diehm (rechts) und Dominik Kaufmann, Heimleiter des Haus am Limes in Walldürn (links) sprachen mit der RNZ über die Gefühlslage von Heimbewohnern in Coronazeiten. Foto: Adrian Brosch

Walldürn. (adb) "Es geht auf die Psyche und ist menschlich nicht mehr tragbar", sagt Walter Diehm knapp. Gemeint ist der Leidensweg von Heimbewohnern in Coronazeiten. Er weiß, wovon er spricht: Seit mehr als 30 Jahren vertritt der gebürtige Walldürner als Betreuer – inzwischen ehrenamtlich – die Interessen Pflegebedürftiger und teilweise auch deren Familien. Der Rhein-Neckar-Zeitung berichtete er vom Alltag des zurückliegenden Jahres.

Die Sachlage bezeichnet er als "mittlere Katastrophe" vor allem aus menschlicher Sicht. "Die Situation ist ohnehin schlimm. Sie spitzt sich jedoch zu, wenn die Heimbewohner über Monate hinweg ihre Angehörigen weder sehen noch sprechen können – sie lechzen nach Mitgefühl, Besuchen, aber auch freundschaftlicher Wärme zu Verwandten und ihren Betreuern", schildert Diehm, der sich selbst als Betreuer derzeit als "an der Grenze zur Hilflosigkeit stehend" ansieht.

Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins erlebe er nicht zuletzt im Umgang mit der Bürokratie: "Vieles aus dieser Richtung bedeutet weder für Heimbewohner noch das Pflegepersonal vor Ort eine Hilfe", fasst er seine Beobachtungen zusammen und nennt als nur ein Beispiel von vielen das Ausfüllen von Impfformularen. "Wenn ich Vordrucke ausfülle, in denen auch Diagnosen und Vorerkrankungen ausführlichst erwähnt werden und erst nach Wochen die Impfzentren wie Heidelberg bei mir anrufen und das Ganze nochmals telefonisch abfragen, stimmt etwas in unserem Gesundheitswesen nicht", betont der 70-Jährige, der in Schneeberg wohnt und zu vielen seiner "Schützlinge" freundschaftliche Verhältnisse pflegt.

"Wie die Bundesregierung täglich zu verstehen gibt, sei das Impfen eine Präventionsmaßnahme und gelte vor allem für Menschen ab 60/70 Jahren sowie diejenigen, die beruflich bedingt täglich hohen Ansteckungsgefahren ausgesetzt sind – dann sollte man aber auch tätig werden und nicht in Worthülsen versinken", so Diehm. Seine Erfahrung stehe im krassen Kontrast zu den Äußerungen der Politik: "Es vergehen mindestens Tage, meist aber Wochen und Monate ohne Nachricht und Impftermin", informiert er aus seinem Alltag.

Einen Ausweg sehe er darin, Impfungen auch durch Hausärzte oder aber in den Einrichtungen vor Ort durch impfende Mediziner zu ermöglichen. Von kaum bewusster Tragikomik mute in diesem Kontext freilich die Frage an, weshalb trotz Produktion in Deutschland kein Impfstoff zeitnah geliefert werden könne. Den Grund für diese Problematik sieht Walter Diehm letztlich im Behördenapparat und "mangelhafter Koordination", wie er betont.

Schließlich ziehen verzögerte Impftermine die Situation weiter in die Länge – mit fatalen Folgen. "Gerade die lang anhaltende Quarantäne-Zeit bringt die Menschen an ihre psychischen Grenzen", merkt er an. Angesichts steigender Todesraten sei auch die Frage des Abschiednehmens immer mehr in den Fokus zu nehmen: "Wenn sich Kinder, Enkel und Urenkel oder auch Ehepartner und Geschwister nicht mehr von ihren Lieben verabschieden konnten, ist dies ein großer Verlust – man stelle sich nur vor, dass man selbst in dieser Lage wäre. Treffen kann es bekanntlich nicht nur Alte und Kranke", betont Walter Diehm.

Er selbst ist bestrebt, so oft und so intensiv wie möglich Kontakt zu "seinen" Betreuten zu halten. "Sofern es technisch machbar ist, nutze ich Skype oder Zoom über die jeweiligen Alltagsbetreuerinnen vor Ort, die dann eine kurze Unterhaltung und ein Sehen ermöglichen – wenngleich eben ’nur’ digital", räumt Diehm ein. Diese Lösung sei nicht optimal, aber derzeit die einzige Option.

Ein Lob zollt er in dieser schwierigen Situation vor allem Ärzten, Pflegern und dem Personal aller Heime. "Sie sind selbst großer Gefahr ausgesetzt, waren teilweise selbst schon an Corona erkrankt und tun doch alles, was in ihrer Macht steht. Der extreme zeitliche Druck, das Tragen von Masken und Umhängen und die vorsichtsbedingte Distanz machen es aber auch nicht besser", erklärt er und spricht ein herzliches "Dankeschön" aus.

Eines der Heime, in dem von Walter Diehm betreute Personen leben, ist das Walldürner Haus am Limes, mit dem er in regem Austausch steht. Dort wohnen 58 Menschen mit Beeinträchtigungen sowie in drei Pflegegruppen weitere 34 Personen mit schwersten Behinderungen. Heimleiter Dominik Kaufmann zeichnet ein schonungsloses Bild: "Problematisch ist vor allem der Wegfall sozialer Kontakte. Wir haben in den letzten Jahren zusammen mit Pfarrer Karl Kress und seiner Frau einen Kontakttreff im evangelischen Gemeindehaus aufgebaut, wo unsere Klienten viele Freundschaften schließen können und ein Stück Inklusion erlebten, was jetzt nicht mehr gewährleistet ist." Über den Sommer 2020 sei der Kontakt zu Angehörigen "einigermaßen stabil, aber bei weitem nicht so intensiv wie im Normalfall" gewesen, sagt Kaufmann.

Welche Personengruppe am meisten leide, könne er jedoch nicht sagen: "Gefühlt leiden alle Menschen gleich, die einen können ihrem Frust oder Leid mehr Ausdruck verleihen wie die anderen", erklärt Kaufmann, der größeres Interesse der Politik befürworten würde: "Der Austausch mit den Menschen hier an der Basis wäre wirklich wichtig, um zu spüren, was die Leute hier bewegt und was die Bedürfnisse eines Wohn- und Pflegeheims für Menschen mit Beeinträchtigung sind."