Von Jana Schnetz

Walldürn. Ute Baumann aus Walldürn wollte eigentlich nur die aufwendigen Restaurierungsschritte ihres 2004 erworbenen Lk 710 Rundhauber Mercedes protokollieren. Ihr Ehemann Armin Baumann, seines Zeichens Kfz-Mechaniker, hat das ehemalige Baustellenfahrzeug dreieinhalb Jahre in "liebevoller Handarbeit" restauriert. Der Lkw wurde zu einer Herzensangelegenheit der ganzen Familie Baumann und aus dem anfänglichen "Erfahrungsbericht" eine kindgerechte Erzählung. Ute Baumann entschied sich, die reale Geschichte der Restaurierung in ein Kinderbuch zu verwandeln und erfüllte sich damit einen Traum. Das Buch mit dem Titel "710 sucht Familienanschluss" wurde am Samstag veröffentlicht und ist im Walldürner Bücherladen sowie in der Buchener Buchhandlung Volk erhältlich.

Ehemann Armin Baumann war schon länger auf der Suche nach einem Lkw. Den Mercedes-Kipper aus dem Jahr 1968 entdeckte das Ehepaar bei der Firma Hoffmann in Oberhausen. "Schau mal, der zwinkert uns zu", sagte Ute Baumann zu ihrem Mann. Beide waren sofort Feuer und Flamme. Kurzerhand reservierte Ute Baumann den 710er, der ein Überraschungsgeschenk zum 40. Geburtstag für Armin Baumann sein sollte.

In der Folge war sie damit beschäftigt, ihrem Mann andere potenzielle Lkw auszureden. Ein Jahr lang zog sich die Unterbringungen des 710ers in Unterständen in Schorndorf und Buchen, bis Ute Baumann das schmucke Stück schließlich auf der Geburtstagsparty ihres Mannes präsentieren konnte. Das Fahrzeug erreichte sofort die Herzen der fünfköpfigen Familie und die ihrer Oldtimer-Freunde. "Die Leute sagen, der Lkw hat so einen knuffigen Blick. Auch die runde Haube ist so knuffig", freut sich Ute Baumann.

Der Restaurierung widmete sich vornehmlich Armin Baumann, aber auch seine drei Kinder halfen stets mit. "Er war komplett in seine Einzelteile zerlegt", erinnert sich Armin Baumann. Während dieser Zeit habe man einiges mit dem Lkw erlebt und tausende von Euros investiert. Das Aufwendigste sei die Reparatur des Fahrerhauses und der Stoßstange gewesen. Hinzu kamen eine neue Lackierung und die Ausbesserung der Rostschäden. Insgesamt verbrachte der hauptberufliche Kfzler 2000 Arbeitsstunden mit der Restaurierung.

Die Arbeit mit "Hauber", wie Familie Baumann ihren 710er nennt, habe sie zusammengeschweißt. "Für uns ist ,Hauber‘ ein Familienmitglied", betont Ute Baumann. Der Lkw steht für sie für den Zusammenhalt in der Familie. Er sei ein Symbol dafür, füreinander da zu sein. "Das ist in gewisser Weise unser Familienmotto und auch die Message des Buchs: füreinander da zu sein." Es sei ein zeitloses Motto und gerade heute nicht selbstverständlich. Für Ute Baumann ist das genau die richtige Botschaft für ein Kinderbuch: "Ich habe im Buch alles aus der Sicht von ,Hauber‘ erzählt: wie er in unsere Familie kam und was er alles erlebt hat. Ich habe einfach aus dem Herzen heraus geschrieben."

Die Geschichte der Restaurierung verpackte Ute Baumann in einem Kinderbuch. Foto: Jana Schnetz

Illustriert ist das Buch mit Bildern, die Utes Sohn Robin gestaltet hat. Der mittlerweile 28-Jährige habe schon als Kleinkind Bilder "seines Haubers" gemalt – und das ausgesprochen gut. Das Talent sei erkennbar gewesen, meint Ute Baumann – allerdings nicht für Robins Kindergärtnerin: Die meinte damals, ihr Sohn könne nicht malen, bis alle Beteiligten feststellten, dass er sein Zeichentalent nur für Autos und Lkw aufbringen konnte. Ein Großteil der Bilder von "Hauber" war also schon früh vorhanden. Als das Kinderbuch vor der Veröffentlichung stand, fügte Robin weitere hinzu.

Erste Lesungen gab Ute Baumann bereits im Geriatriezentrum und im Kindergarten St. Georg in Walldürn. Das Feedback sei bisher nur positiv gewesen. Insbesondere die leuchtenden Kinderaugen machten der Hobbyautorin viel Freude. Da es für die Kinder besonders erlebnisreich und authentisch sein soll, achtet Baumann auf die Dekoration: "Ich sitze auf einem Lkw-Sitz, habe eine Latzhose an und mache mir die Hände und das Gesicht schmutzig." Hinterher hätten die Kinder Armin Baumann mit Fragen zu "Hauber" geradezu gelöchert. Weitere Lesungen in Schulen, Kindergärten, Pflegeeinrichtungen und bei Oldtimer-Treffen seien laut Baumann bereits in Planung.

Als die Baumanns auf dem süddeutschen Oldtimer-Treffen in Wörnitz die Firma Hoffmann wiedertrafen, bekamen sie ein Lob zu hören: "Wow, was ihr daraus gemacht habt!" Armin Baumann ist stolz auf sein Projekt des 710ers. Er widmet sich schon lange der Leidenschaft, alte Fahrzeuge "aufzupäppeln". In seiner eigens erbauten Halle stehen ein Opel Manta und Opel Kadett sowie weitere Lkw. Die Liebe zu Opel rühre daher, dass er während der Ausbildung Autos des deutschen Herstellers gefahren sei. Jedoch gäbe es nur ein Familienmitglied – und das sei immer noch "Hauber".