Walldürn. (RNZ) Den traumhaften Weihnachtszauber rund um die Basilika können Besucher von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Dezember, erleben. Der Stadtmarketingverein, die Pfarrei St. Georg und die Stadt Walldürn versprechen weihnachtlichen Flair und stimmungsvollen Lichterglanz an den festlich beleuchteten Weihnachtsmarkthütten. Weihnachtsbäume, Feinkost, Dekorationen, Schmuck, Werkstücke, Bastelarbeiten, Glaskunst, Drechselarbeiten und vieles mehr verführen dort zum Stöbern. Glühweine und Geschenkideen runden das Angebot ab. Mit kulinarischen Spezialitäten ist für das leibliche Wohl gesorgt.

> Am Freitag, 6. Dezember, ist die offizielle Eröffnung des Marktbetriebs um 17.30 Uhr. Dieser schließt sich ein Lichterzug der Kinder um die Basilika an. Gleich im Anschluss geben Nikolaus und Weihnachtsengel gefüllte Stiefel an die wartenden Kinder im Pfarrhof aus. Die Rippberger Blasmusik spielt dann im Pfarrhof zum traditionellen Platzkonzert auf. Höhepunkt des Abends ist ab 20 Uhr ein weihnachtlicher Feuerzauber auf dem Wallfahrtsplatz. Die Stände sind bis 22 Uhr geöffnet.

Mit Lichterglanz und vielfältigem Angebot stimmt der Markt auf die Adventszeit ein. Foto: Janek Mayer

> Am Samstag, 7. Dezember, beginnt der Marktbetrieb ab 14 Uhr. Die Blechbläserquintett „Brass Collection“ zieht von 14 bis 15 Uhr über den Markt und spielt für die Besucher Weihnachtslieder. Der Nikolaus kommt ab 16 Uhr zum Markt. Auf die kleinen Gäste warten ein paar Überraschungen, die er und der Weihnachtsengel dann ausgeben. Gleich im Anschluss zeigt der Nikolaus in einer Führung „Eure Stadt“. Um 17 Uhr spielt der Musikverein Altheim am Seiteneingang der Basilika zum Platzkonzert auf. Ab 18.30 Uhr findet in der Basilika ein Gottesdienst statt. Diesem schließt sich dann ab 19.30 Uhr ein weihnachtliches Konzert bestehend aus Orgel und Flöte an, das die Besucher auf die vorweihnachtliche Zeit einstimmt. Im Anschluss ist rund um den Wallfahrtsplatz rockige Weihnachtsmusik zu hören.

> Am Sonntag, 8. Dezember, beginnt der Markt um 13 Uhr. Die Grundschüler singen ab 14 Uhr im Pfarrhof Weihnachtslieder. Das Pfarrheim lädt zum Verweilen bei Kaffee und Kuchen ein, bevor Besucher wieder die zahlreichen Stände aufsuchen und sich von der weihnachtlich-winterlichen Stimmung verzaubern lassen können. Um 15 Uhr veranstaltet die Musikschule ihr alljährliches Adventskonzert in der Basilika. Der Nikolaus besucht ab 16.30 Uhr erneut den Weihnachtsmarkt, um all denen, die ihn am Samstag nicht antreffen konnten, die Möglichkeit zu bieten, ihm und dem Weihnachtsengel zu begegnen.

Hintergrund Weihnachtskrimi mit Kasperle Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag um 16.30 Uhr wird im Pfarrsaal das Kasperletheater „Au zwick Weihnachtsmann und fieser Räubertrick“ für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. [+] Lesen Sie mehr Weihnachtskrimi mit Kasperle Vor der offiziellen Eröffnung am Freitag um 16.30 Uhr wird im Pfarrsaal das Kasperletheater „Au zwick Weihnachtsmann und fieser Räubertrick“ für Kinder ab vier Jahren aufgeführt. > Zum Inhalt: Kasper verschläft beinahe Weihnachten. Doch zum Glück wird er von seiner Großmutter und dem Publikum geweckt. Ausgeschlafen haben dagegen die Hexe Gackeleia Grausig und Räuber Kralle Krawallski, sie überfallen das Sandmännchen und mopsen ihm seinen Schlafsand. Mit Hilfe des Schlafsandes klauen sie dem Weihnachtmann sämtliche Weihnachtsgeschenke. Auch Kaspers Weihnachtsbratwürste sind dabei. Eine schöne Bescherung! Doch Kasper und das Sandmännchen geben nicht auf. Sie überlisten den Zauberer Imposantos und „klauenleihen“ sich ein bisschen seinen Zauberstab. Mit Zauberkraft und etwas vollen Hosen geht es dann Gackeleia und Krawallski an den Kragen. > Karten gibt es in der Touristinformation, Tel. 06282/67105, und ab 16 Uhr an der Abendkasse.

[-] Weniger anzeigen

Am Samstag ab 14 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr kommt der Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald mit Ponys zum Reiten und Eseln zum Streicheln zum Markt. Außerdem verkauft das DRK Weihnachtsbäume.

Der Weihnachtsmarkt ist am Freitag von 17 bis 22 Uhr, am Samstag von 14 bis 22 Uhr und am Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Das Elfenbeinmuseum hat am Freitag von 17 bis 20 Uhr, am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Eine Lego-Eisenbahn zum Spielen ist am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr im Pfarrheim zum Spielen ausgestellt. Am Sonntag können Besucher das Haus der Bahngeschichte, die Ausstellung „Dürmer Faschenaacht“ und die Miniaturkrippenausstellung der Galerie „Fürwahr“ jeweils von 14 bis 17 Uhr besuchen.

Info: www.wallduern-gemeinsam.de