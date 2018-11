Walldürn. (jam) Ein Jahr nach dem Baubeginn hat die Stadt Walldürn nun ihren Löschwasserbehälter "Im Barnholz" abgenommen. Das Fassungsvermögen von 300 Kubikmetern entspricht 2000 Badewannenfüllungen. "Das ist ein großer Schritt in Sachen Brandschutz für unser Gewerbe und unsere Industrie vor Ort", freut sich Bürgermeister Markus Günther bei einem Vororttermin. "Im Bereich Löschwasserversorgung stehen noch einige Projekte aus, aber wir sind auf einem sehr guten Weg." Die erschöpfliche, aber unabhängige Wasserentnahmestelle "Im Barnholz" kostet rund 134.000 Euro.

Günthers Dank ging an alle Beteiligten: das Stadtbauamt mit Leiter Christian Berlin und Sachbearbeiterin Heike Schubert, das Planungsbüro Walter + Partner aus Tauberbischofsheim mit Geschäftsführer Bernd Gehrig, die bauausführende Firma Alfred Link Hoch- und Tiefbau mit Geschäftsführer Manuel Stauch sowie die Feuerwehr mit Stadtkommandant Sascha Dörr und Hauptamtsleiter Helmut Hotzy.

An der Oberfläche ist von dem Löschwasserbehälter nicht mehr zu sehen als die Anschlüsse für die Wasserentnahme und eine befestigte Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge. Die restliche Fläche des gerodeten Areals hat die Firma Uihlein aus Königheim bereits eingesät. Für das Projekt Bienenweide soll dort ein wertvoller Lebensraum für die fleißigen Insekten entstehen. Die Verwaltung hat es sich zum Ziel gesetzt, mehrere solche Biotope quasi als "Trittbretter" für die Bienen auf der Gemarkung der Stadt zu verteilen.

Zwei weitere unterirdische Löschwasserbehälter - mit jeweils 200 Kubikmetern Fassungsvermögen allerdings etwas kleiner - hat die Stadt in der Buchener Straße errichten lassen: einen gegenüber der Esso-Tankstelle an den Bahnschienen, den anderen weiter südlich im Gewerbegebiet an der B27. "Der Bereich Walldürn-Süd ist damit weitgehend abgedeckt", fasst Hotzy zusammen.

Der Hauptamtsleiter verweist außerdem auf einen weiteren wichtigen Baustein des Walldürner Brandschutzkonzepts: Das neue Tanklöschfahrzeug "TLF 4000" ergänzt das "stationäre" Löschwasserkonzept, also die neu errichteten Löschwasserbehälter. Überall dort, wo das Trinkwasserversorgungsnetz für Löschzwecke nicht ausreicht und der Bau von Löschwasserbehältern unverhältnismäßig teuer wäre, soll in Zukunft das "TLF 4000" zum Einsatz kommen. Es fasst 6000 Liter und wurde Anfang September in Dienst gestellt.