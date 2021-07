Hardheim. (dore) Andere Zeiten, andere Ansichten der Entscheidungsträger in den Behörden: Mehr als 14 Jahre nachdem die Arbeiten zum Bau eines Lidl-Markts mit 1050 Quadratmetern Verkaufsfläche am Ortsausgang Hardheims Richtung Schweinberg auf Grund einer Fachaufsichtsbeschwerde der Bürgerinitiative "Hardheims Zukunft mitgestalten" gestoppt worden waren, gab der Gemeinderat nun im Juni grünes Licht für die Erweiterung des Norma-Markts auf eine sogar noch größere Verkaufsfläche von 1200 Quadratmetern.

Zum Hintergrund: Im Herbst 2006 hatten schon Erd- und Entwässerungsarbeiten für einen neuen Lidl- und einen KiK-Markt mit insgesamt 1550 Quadratmetern Verkaufsfläche auf dem Gelände der früheren Gärtnerei Hetfleisch begonnen, Bodenplatten waren bereits verlegt. Am 10. Januar 2007 wurde dann ein Baustopp verhängt. Die Begründung des Regierungspräsidiums damals: Die Baugenehmigung sei rechtswidrig, da der Bebauungsplan "Sondergebiet Einzelhandel Riedwiesen" gegen Ziele der Raumordnung verstoße. Mit den geplanten 1050 Quadratmetern und der Überschreitung des Schwellenwerts von 800 Quadratmetern Verkaufsfläche wurde der Lidl-Markt nicht nur in die Kategorie "großflächiger Einzelhandelsbetrieb", sondern auch als "regionalbedeutsames Einzelhandelsgroßprojekt" eingestuft.

In Hardheim war zwar ein solches Vorranggebiet für Einzelhandelsgroßprojekte ausgewiesen, allerdings im Ortskern und nicht außerhalb. Auf Weisung des Regierungspräsidiums Karlsruhe nahm der Gemeindeverwaltungsverband Anfang 2007 die bestehende Baugenehmigung zurück.

Der damalige Investor, die Baufirma Kutter aus Memmingen, legte Klage gegen die Rücknahme der Baugenehmigung ein, worin man auch Schadensersatzforderungen in Höhe von 900.000 Euro geltend machte. Das Verwaltungsgericht Karlsruhe lehnte die Klage ab, die Gemeinde führte aber Gespräche mit dem Investor. Letztlich konnte eine Lösung gefunden werden, der Gemeindeverwaltungsverband stellte die Summe zum Kauf des Areals zur Verfügung.

RNZ-Artikelausriss vom 25. Oktober 2007. Foto: RNZ

Über Jahre war die "Lidl-Bauruine" immer wieder Thema in der Kommunalpolitik. Mehrere Vorstöße, z. B. einen kleineren Markt anzusiedeln, scheiterten. Jahrelang lag das Gelände brach, bis der Gemeinderat im Oktober 2014 den Weg für den Bau eines neuen Norma-Markts mit 799,96 Quadratmetern Verkaufsfläche ebnete. Ende 2015 wurde der neue Lebensmittelmarkt dann eröffnet.

Nicht ganz sechs Jahre später will der Markt nun seine Verkaufsfläche um 50 Prozent erweitern, der Änderung des Bebauungsplans "Riedwiesen" stimmte der Gemeinderat bereits einmütig zu. Der Verband Region Rhein-Neckar, der über den Regionalplan die Standorte für großflächige Einzelhandelsbetriebe bestimmt, hat keine Einwände angemeldet.

Die Erweiterung auf 1200 Quadratmeter soll mit breiten Fluren und niedrigeren Regalen das Einkaufserlebnis angenehmer machen. Das Vorhaben gliedert sich in zwei Bauabschnitte: Zunächst werden im Inneren des Norma-Markts eine Trockenwand herausgerissen und aktuelle Lagerräume in Verkaufsräume umgewandelt. In einem weiteren Schritt sollen dann durch einen Anbau weitere rund 260 Quadratmeter Verkaufsfläche hinzukommen.

Auf Anfrage der RNZ, wieso ein Lebensmittelmarkt am Ortsausgang Richtung Schweinberg mit dieser Größe nun möglich sei, während 2007 ein ähnlich großes Projekt verwehrt wurde, gab Bürgermeister Volker Rohm nun folgendes Statement ab: "Einkaufen wird/wurde immer mehr vom Selbstzweck der Bevorratung mit Gütern des täglichen Bedarfs zum Wohlfühlereignis. Einladende Präsentation, überschaubare Regale, breite Flure – nicht versperrt durch Sonderangebotskörbe – benötigen Platz. Nicht nur beim Vollsortimenter, sondern auch beim sogenannten Discounter soll und will man gerne einkaufen gehen, doch dazu – und nicht zur Erhöhung des Warenangebots – bedarf es deutlich mehr Platz als die aktuellen 800 Quadratmeter. Platz, den auch die Entscheidungsträger in den Behörden inzwischen den Märkten zugestehen. Ganz gleich, ob 1100, 1200, 1300 Quadratmeter: Großflächige Märkte sind heute Standard, und das nicht nur in den Städten, sondern auch im dörflichen Umfeld, denn die Bevölkerung des ländlichen Raums darf hier nicht als Kunde zweiter Klasse behandelt werden. Dies ändert jedoch nichts an der Anforderung, dass ein Markt sich auch halten muss. Durch die Forderung der Erstellung oder Fortschreibung von Einzelhandelsgutachten und Kaufkraftermittlung sind heute die Hürden noch immer hoch, aber es liegt im eigenen Interesse eines Marktes bzw. einer Marktkette, erfolgreich und anhaltend am Standort vertreten zu sein. Voraussetzung ist dabei aber die Flächenerhöhung auf circa 1200 Quadratmeter."

Die Einstufung ist also heute wohl eine andere, als noch 2007: Ein Einzelhandelsbetrieb mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche ist eben nicht mehr unbedingt ein "regionalbedeutsames Einzelhandelsgroßprojekt". Diese Größe ist allem Anschein nach (fast) zum Standard für einen Lebensmittelmarkt geworden.