Von Joachim Hahner-Pestel

Neusaß. Vor 40 Jahren tat Heinrich Hennig seinen Wunsch kund, einmal in der Kurve des Mühlwegs – und damit neben dem Golfplatz gelegen – eine Kapelle zu bauen. Damals kaufte er seinem Nachbarn das kleine Wiesengrundstück am Waldrand ab, doch von da an ruhte das Projekt für mehrere Jahrzehnte. Hennig, der frühere Ortsvorsteher von Glashofen, Gerolzahn und Neusaß, nutzte diese Zeit, um in der weiten Region Odenwald, Bauland und dem Hohenlohischen Kapellen zu besichtigen, um die eine zu finden, die seinen Vorstellungen entspricht. Fündig wurde er bei der 30. Kapelle: einem Kirchlein im Hohenlohischen Kreis in der Nähe des Klosters Schöntal im Jagsttal. Nach dieser Bauweise lässt Hennig nun die Kapelle mit Namen "Sankt Maria" bei Neusaß errichten. Mit dem Spatenstich am Donnerstag rückt die Erfüllung seines Versprechens nun in greifbare Nähe.

Bürgermeister Markus Günther, der anlässlich dieses Startschusses nach Neusaß gekommen war, um Heinrich Hennig und seinen Helfern für ihre Initiative zu danken, sieht in der geplanten Kapelle ein weiteres Highlight entlang des jüngst eingerichteten Marspfads bei Neusaß. Dieser folgt teilweise dem Verlauf des Unesco-Welterbes Obergermanisch-Raetischer Limes und wird am Sonntag, 1. Mai, offiziell eröffnet. Ortsvorsteher Erich Bundschuh lobte ebenfalls das Projekt und den Ideengeber Hennig, nachdem er die Anwesenden begrüßt hatte.

Fachwerk mit Eiche: So soll sich die Waldkapelle Besuchern ab Herbst präsentieren. Repro: Hahner-Pestel

Hennig selbst gab den Dank an Bürgermeister Günther und die Stadtverwaltung zurück, die viele Hebel in Bewegung gesetzt hatten, um dem Vorhaben den Weg zu ebnen. Laut dem früheren Ortsvorsteher war "ein Gewaltakt" nötig, um im Vorfeld ein Problem mit der Entfernung zum Wald zu lösen. Denn die geplante Kapelle muss einen Abstand von rund 32 Metern in beiden Richtungen zur Baumgrenze hin einhalten, was zunächst für einige Verspätung gesorgt hatte. Rechtzeitig zum Spatenstich hatte der Rathauschef dann aber die Baufreigabe im Gepäck, damit dieser "Ort der Stille" bald der Öffentlichkeit zugänglich sein kann und Walldürn sowie seine Höhengemeinden bereichert.

Um die Eröffnung eher früher als später feiern zu können, verlässt sich Heinrich Hennig auf seinen Freundeskreis, mit dem er sich bereits für die Planung der Kapelle zusammengesetzt hatte: Fabian Berres übernimmt die Baggerarbeiten, Willi Gehrig den Unterbau sowie Pflasterarbeiten, Bildhauer Rainer Englert die Fenster, den Innenausbau sowie die Gestaltung, Zimmerei und Holzbau Erich Bundschuh das Fachwerk sowie Winfried Kister und Revierleiter Thomas Riemer die Bepflanzung rund um die Kapelle. Das Baumaterial kommt allesamt aus der Region. Die Kapelle wird im Fachwerkstil mit Eiche errichtet, Elektrizität erhält sie über Solarpaneele, und im Innenraum soll sie 20 Sitzplätze für Wanderer, Pilger und jeden, der einmal in sich gehen möchte, bieten.

Pater Josef Bregula segnete abschließend den Bauplatz. Wenn alles planmäßig verläuft, soll die Kapelle Sankt Maria noch in diesem Herbst der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und eingeweiht werden.