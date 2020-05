Von Jana Schnetz

Walldürn. Seitdem das Coronavirus im Landkreis eingetroffen ist, sind die Mitarbeiter der "Textilreinigung und Wäscherei Paar" einem zusätzlichen Druck ausgesetzt. Es sei bedauerlich gewesen, so Geschäftsführer Sven Paar, dass man das Unternehmen nicht als Teil des Gesundheitssystems betrachtet habe. Ihm ist es ein Anliegen, die Wäscherei und Textilreinigung ins Gedächtnis der Menschen zu rücken und damit auf eine ganze Branche aufmerksam zu machen.

"Wenn wir mal ehrlich sind, dann kennt uns keiner", so Paar. Die Textilreinigung sei ein unsichtbarer Bereich, der aber zum Funktionieren eines Krankenhauses oder einer Senioreneinrichtung unerlässlich sei. Die Wäscherei Paar arbeitet nach den Hygienevorgaben des Robert-Koch-Instituts und ist zertifiziert, Wäsche aus Krankenhäusern und Senioreneinrichtungen aufzubereiten. Das Robert-Koch-Institut kontrolliert zweimal im Jahr, ob die vorgegebenen Verfahren und Wascheinstellungen eingehalten werden. Zu Paars Kunden gehören ungefähr 50 Pflegeheime und Krankenhäuser sowie 60 Hotels. Man sei sich der hohen Verantwortung gegenüber dem Kunden bewusst. Aus diesem Grund wird alle Wäsche desinfizierend gewaschen und aufbereitet.

Die gelben Säcke mit der Aufschrift "infizierte Wäsche" erforderten ohnehin einen vorsichtigen Umgang. Den Mitarbeiter können Viren wie MRSA oder HIV erwarten. Aber um die gleiche Arbeit in Zeiten der Corona-Pandemie zu leisten, braucht Paar zusätzliche Mengen an Desinfektionsmittel, Schutzkittel, Einmalhandschuhen und Masken. Paar stellte seine Mitarbeiter auf die kommende Zeit ein. Er gibt wöchentliche Schulungen, die sonst alle drei Monate stattfinden. Die Fahrer dürfen bei Abholung und Lieferung der Wäsche nicht ins Haus. Container und Lastwägen müssen zwischen dem Wechsel von schmutziger zu sauberer Wäsche desinfiziert werden. "Am Anfang war es schwierig, aber wir arbeiten schon immer mit einem Hygienemanagement. Wir müssen die Kunden schützen und wir müssen uns schützen".

Um an die benötigten Mengen an Desinfektionsmittel zu bekommen, fuhr Paar zwischenzeitlich bis an den Bodensee. FFP2-Masken bestellte er bei einem Hersteller aus Dänemark. Wäre man zu Beginn der Pandemie systemrelevant eingestuft worden, wäre es einfacher gewesen, an die Ausrüstung zu kommen, betont Paar. Stattdessen musste er den Betrieb aufrechterhalten und nebenher fast sechs Wochen lang für die Systemrelevanz seines Unternehmens kämpfen.

Schon zu Beginn der Pandemie habe der Unternehmer beim Landratsamt wegen der Bescheinigung nachgefragt. Weil keine Rückmeldung kam, wandte er sich an seine Kunden und bat diese, ein Bestätigungsschreiben aufzusetzen, dass die Wäscherei gebraucht wird. Aber auch vonseiten der Klinikleitung war es schwierig eine Antwort zu bekommen. Dem Unternehmer blieb nichts übrig, als den Ämtern hinterher zu telefonieren. Er habe Verständnis dafür, dass das Gesundheitsamt und die Krankenhäuser "am Rotieren waren", aber man verstehe sich selbst auch als Teil dieses Kreislaufs. "Wir haben viel Mitgefühl mit unseren Kunden. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Ich zähle mich zum Gesundheitswesen dazu", sagt Paar.

Schließlich werden die Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Lebensmittelindustrie oder der kritischen Infrastrukturen mit hygienisch aufbereiteten Textilien versorgt. Aus dem Kontakt mit anderen Wäschereien ergab sich ein differenziertes Bild: "Manche hatten sofort eine positive Rückmeldung. Andere haben die Systemrelevanz heute noch nicht", so Paar. Sie selbst stießen auch nicht "auf diese offenen Ohren", wie Paar es formulierte. Ende März traf die letzte Unterstützungsbescheinigung eines Kunden ein. Danach dauerte es noch einen Monat, bis seine Wäscherei am 28. April als systemrelevantes Unternehmen eingestuft wurde.

Im Regelfall bearbeitet die Walldürner Wäscherei täglich acht Tonnen Wäsche – da, das betont Paar, sei es nur berechtigt, die zu beleuchten, die im Hintergrund arbeiten und damit einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems leisten.

Die wirtschaftliche Entwicklung sei eine weitere Belastung gewesen. 40 Prozent des Wäscheaufkommens sei Hotelwäsche, die seit dem "Lockdown" gefehlt habe. Außerdem führen Corona-Todesfälle in Pflegeheimen oder abgesagte Operationen in Krankenhäusern zu einem geringeren Wäscheaufkommen. Paar musste daraufhin am 23. März Kurzarbeit anmelden, die noch besteht. "Die langfristigen Folgen kann keiner wirklich abschätzen", meint Paar. Man stehe immer im Austausch mit den Kunden und unterhalte sich über die derzeitige Situation. Das sei dem Unternehmer sehr wichtig. Aus diesem Grund wolle man den Patienten etwas Gutes tun: "Wir denken an eine kleine Spendenaktion und haben dafür schon Seniorenheime angeschrieben. Wir wollen etwas zurückgeben."