Walldürn. (Sti.) Die Stadt möchte ihre Verkehrsflächen im Innenstadtbereich neu gestalten. Betroffen sind die Hauptstraße, die Burgstraße und die Klosterstraße mit Verbindungsstraßen und Seitenstraßeneinmündungen, die aktuell verschiedenste Pflasterarten aufweisen. Entwässerungsrinnen, Seitenränder, Gehwege und der Straßenunterbau sind zum Teil ebenfalls von unterschiedlichstem Aufbau. Im Speziellen sollen nun die verschiedenen Bepflasterungen, aber auch der Unterbau der Verkehrsflächen sowohl städteplanerisch als auch straßenbautechnisch überarbeitet werden, wie die Verwaltung in einer Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt ankündigte.

Das Ingenieurbüro Walter+Partner hatte das Gebiet anhand von 49 Standorten im Vorfeld der Sitzung untersucht, auf dieser Grundlage eine Neukonzeption erstellt und diese am Dienstag den Ausschussmitgliedern präsentiert. Das Ingenieursteam hatte dazu die verschiedenen Pflasterarten erfasst, beschrieben und den Unterbau sowie den vorliegenden Untergrund erkundet, wie Geschäftsführer Bernd Gehrig erläuterte. Dazu entfernten seine Mitarbeiter bei Bedarf aus der oberflächlichen Bepflasterung einen Stein, dokumentierten die Pflasterart und erkundeten den Untergrund bis einen Meter unter Geländeoberkante mittels Rammkernsonde.

Foto: Bernd Stieglmeier

Bei der Sondierung traf das Ingenieurbüro unter den befestigten Verkehrsflächen immer wieder auf Unterbau aus Beton, unter dem in der Regel ungebundener Oberbau aus Schottermaterial folgte. Den Grund für die häufig lockeren und losen Pflastersteine führt Gehrig auf den Verlust des Splittauflagers zurück. Beim Splittmaterial handelt es sich um Muschelkalkbruch, der mechanisch gesehen – etwa im Vergleich mit einem Granit – als weich einzustufen ist. Dieser "weiche" Splitt wurde zwischen dem harten Straßenpflaster und dem ebenfalls harten Unterbau aus Beton verbaut. Diese Situation wirkt bei Verkehrsbelastung wie ein Mahlwerk: Das Splittmaterial wird also über die Jahre zerrieben und bei Niederschlag als Feinstkorn ausgewaschen. Der Volumenverlust lässt die Pflastersteine dann wackeln und verstärkt den Mahlprozess. Stellenweise trafen die Ingenieure zudem auf stark zerlegtes Mörtelbett. Als möglichen Verursacher brachte Gehrig Streusalz ins Spiel. Es kann über die Jahre Mörtel zersetzen.

Hinzu kommt laut dem Fachmann, dass mache Pflasterbeläge zum Teil sehr geringmächtig sind: zum Beispiel am Schlossplatz. "Bei starker Verkehrsbelastung kann es hier zum Ausbrechen des Belags kommen", warnt Bernd Gehrig. Außerdem habe sein Team im Beton der beprobten Untersuchungspunkte Schadstoffe entdeckt.

Das Untersuchungsergebnis lässt für den Bauingenieur nur einen Schluss zu: Eine Sanierung der genannten Straßenbereiche in der Altstadt und auf dem Schlossplatz ist "dringend erforderlich". Ihm zufolge gehe es nun darum, angesichts des großen Sanierungspotenzials unbedingt Prioritäten zu setzen. Zudem empfahl er den Ausschussmitgliedern, sich möglichst auf eine einheitliche Pflasterart zu einigen, die im Untergrund verlegten Leitungen in diesem Zuge zu überprüfen und sie gegebenenfalls zu erneuern.

Laut Bürgermeister Markus Günther kann diese Sanierung aufgrund des zu erwartenden hohen Kostenrahmens nicht in nur einem Haushaltsjahr finanziell bewältigt werden. Er favorisiert als ersten Sanierungsschwerpunkt den Schlossplatz, auf dem das ganze Jahr über kulturelle Veranstaltungen und immer samstags der Wochenmarkt stattfinden. Einen weiteren Fokus möchte er auf die Walldürner Hauptstraße legen.

Stadtrat Herbert Kilian regte als kostengünstige Alternative an, die betroffenen Bereiche in der Altstadt zu asphaltieren. Als Beispiel für dieses Vorgehen nannte er die Obere Vorstadtstraße. Auch er sprach sich für eine Priorisierung bei den einzelnen Sanierungsmaßnahmen aus.

Aus dem Ausschuss

> Wohnmobilausstellung: Eine rund 1000 Quadratmeter große Ausstellung für Wohnmobile und Wohnwagen soll auf einem Grundstück zwischen der Neuen Altheimer Straße und der Wilhelm-Röntgen-Straße auf Höhe des Carglass-Containers entstehen. Weil bereits gewerbliche Nutzungen in der Umgebung vorhanden sind, erteilte der Ausschuss sein Einvernehmen, dass die bestehende Lagerfläche in Ausstellungsfläche umgewandelt werden kann. Wie in der Sitzung betont wurde, sind auf den Flächen die Übergabe und der Verkauf von Neufahrzeugen geplant.

> Hundeschule im VIP: Eine gewerbliche Hundeschule könnte schon bald ihre Dienstleistungen im Verbandsindustriepark anbieten. Das Gremium behandelte eine entsprechende Bauvoranfrage für eine noch unbebaute Fläche in der Straße Im Rotbild – in der Nähe der Firma Concad. Vorgesehen ist die Errichtung einer Trainingshalle sowie eines großzügigen Trainingsplatzes.

> Überdachung im Freibad: Die Stadt kann eine Überdachung an ein Technikgebäude im Walldürner Freibad anbauen. Der Ausschuss für Technik und Umwelt gab grünes Licht für einen entsprechenden Bauantrag.

> Bauprojekt "Schwanenmühle": Die Neugestaltung der ehemaligen "Schwanenmühle" in der Buchener Straße schreitet weiter voran. Der ATU gab nun grünes Licht für acht Fertiggaragen und sechs Carports sowie Grundrissänderungen beim Treppenturm und im fünften Obergeschoss. Dort soll statt den ursprünglich geplanten zwei Wohnungen nur noch eine Wohneinheit entstehen. Sti.