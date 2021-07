Walldürn. (adb) Das Auto ist der Deutschen liebstes Kind – ganz unabhängig von seiner Herkunft: Gerade die US-Cars strahlen eine gewisse Faszination aus, der man sich als Autoliebhaber nur schwer entziehen kann.

Rund 30 davon waren am Sonntag beim Walldürner "Fliegerstübchen" zu bewundern: Die 2012 in Mannheim von Sven Wagner und zwei Mitstreitern "aus Spaß an US-Cars" gegründeten "South Side Cruisers" besuchten das Restaurant im Rahmen ihrer Ausflugstour. Der Tross umfasste bekannte Autotypen wie den Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Camaro oder auch den Dodge RAM.

Die "South Side Cruisers" weisen aktuell über 40 aktive Mitglieder in Deutschland auf. In ganz Europa gehören dem Zusammenschluss begeisterter US-Car-Fahrer aller Marken und Klassen bereits 130 Enthusiasten an. Mittelpunkt der Gruppe, die als Mitorganisator des "Nascar"-Rennens auf dem Hockenheimring fungiert und dort das US-Car-Treffen in die Wege leitet, sind neben den Autos vor allem menschliche Begegnungen. So finden nicht nur Stammtische, sondern auch allerhand gemeinsame Aktivitäten statt, von denen die sonntägliche Ausfahrt eine darstellte. Zudem werden vorrangig im Mannheimer Raum eigene Treffen organisiert.

Info: Weitere Informationen zu den "South Side Cruisers" gibt es im Internet unter www.south-side-cruisers.club.