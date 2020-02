Walldürn. (pol) Mehrere Meter tief stürzte ein Bauarbeiter am Dienstagmittag auf einer Baustelle in der Walldürner Laurentiusstraße. Der Mann bestieg eine unbefestigte Bautreppe, die vom Erdgeschoss ins Obergeschoss führte. Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch mitteilte, rutschte die Holzkonstruktion, die vom Obergeschoss ins Erdgeschoss eines Gebäudes führte, weg, als der 40-Jährige die Stufen betrat.

Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Vor Ort waren mehrere Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie Beamte des Polizeipräsidiums Heilbronn, die auch den Landeplatz des Rettungshubschraubers absicherten.