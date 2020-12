Walldürn. (Sti.) Stephan Frauenkron, in Walldürn aufgewachsen, der heute als Hauptamtsleiter bei der Gemeinde Plankstadt tätig ist, stellt sich bei den am 14. März 2021 stattfindenden Landtagswahlen als Kandidat der Freien Wähler zur Wahl als Landtagsabgeordneter für den Neckar-Odenwald-Kreis. Verlässlich, geradlinig, glaubwürdig und vertrauensvoll mit den Menschen vor Ort alle Facetten des Alltags zu gestalten, ist sein Ziel.

Geboren am 29. Juli 1983 in Walldürn, schloss er im Jahr 2007 sein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl als Diplom-Verwaltungswirt (FH) ab.

Erste berufliche Station für Stephan Frauenkron war von Oktober 2008 bis März 2009 die SAP in Walldorf, wo er als Consultant im Bereich "Public and Healtcare" für die öffentliche Verwaltung tätig war. Im Frühjahr 2009 ging es zurück in die kommunale Verwaltung, in die Stadtkämmerei der Stadt Mannheim. Dort war er von März 2009 bis März 2011 in der Kämmerei, danach von April 2011 bis November 2013 als Jugendamt-Assistent der Fachbereichsleitung im Fachbereich Kinder, Jugend und Familie und schließlich von Dezember 2013 bis Januar 2019 im Fachbereich Bürgerdienste als Bezirksleiter Bürgerservice von drei Mannheimer Stadtteilen tätig. Im Februar 2019 wechselte Stephan Frauenkron zur Gemeindeverwaltung in Plankstadt, wo er bis heute als Hauptamtsleiter arbeitet.

Im Ehrenamt war Stephan Frauenkron in früheren Jahren tätig: von 2002 bis 2009 als Büroleiter von Berufsbetreuer Kurt Kempf in Walldürn, von 2003 bis 2009 als Vorsitzender des Kommunalen Internet-Cafés der AWO Walldürn, von 2005 bis 2007 als Vorsitzender des Sozialreferates der Studierendenselbstverwaltung, von 2006 bis 2009 als Vorsitzender der Jungen Union in Walldürn und von 2007 bis 2009 als Kreisgeschäftsführer der Jungen Union des Neckar-Odenwald-Kreises. Seit 2009 ist er ehrenamtlicher Betreuer beim Kommunalen Betreuungsverein Mannheim.

"Eigentlich wollte ich meine Vorstellungsrede – aktuell vor einer wichtigen Weichenstellung für die Landtagswahl am 14. März 2021 stehend – vor einem vollen Haus präsentieren", so Stephan Frauenkron, doch dem habe die Corona-Pandemie leider einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht. "Der Wahlkampf wird überwiegend in den Medien geführt und nicht in direktem, so wichtigen Kontakt mit den Menschen vor Ort", bedauert der Wahl-Mannheimer, der großen Wert auf konkreten Dialog legt.

Die Frage nach dem "Wieso" der Bewerbung für das Mandat beantwortet Stephan Frauenkron ausführlich. Zwei Ebenen – eine emotionale und eine sachliche – hätten ihn dazu bewogen, für dieses verantwortungsvolle und anspruchsvolle Amt zu kandidieren.

Sachlich betrachtet sei er Gemeindebeamter in der Funktion des Verwaltungsleiters oder auch als Hauptamtsleiter bekannt. Diesen Beruf übe er bis zum heutigen Tag mit großer Freude und ebensolchem Engagement aus. Gleichwohl habe er festgestellt, dass er gerne sein im Studium und im Beruf erworbenes Wissen in einer anderen politischen Liga unter Beweis stellen möchte.

Emotional betrachtet handele es sich beim Amt des Landtagsabgeordneten des Wahlkreises 38, zu dem der komplette Neckar-Odenwald-Kreis mit seinen insgesamt rund 108.600 Wählern gehöre, um einen der schönsten, ländlichsten, aber auch anspruchsvollsten Wahlkreise von Baden-Württemberg. In keinem anderen Wahlkreis würden sich so viele positive dörfliche und städtische Merkmale auf vergleichbare Art und Weise verbinden, bricht Stephan Frauenkron die verbale Lanze für die Region.

In Hardheim geboren und in Walldürn, seiner Heimatstadt, aufgewachsen, kenne er die Städte und Gemeinden des Wahlkreises 38 aus seiner frühesten Jugend sehr genau.

Die Rolle des Abgeordneten manifestiere sich seiner Meinung nach als Moderator, Gestalter, Ideengeber und Manager zugleich. Dabei zähle das Wissen um notwendige, priorisierte Projekte ebenso, wie deren Bezahlbarkeit und Umsetzungsfähigkeit vor Ort.

"Wichtige Themen, für die ich im Falle einer Wahl in Stuttgart kämpfen will, sind die Bürgerbeteiligung sowie der Ausbau und die Weiterentwicklung erneuerbarer Energien, der Umwelt- und Klimaschutz, die Versorgung von pflegebedürftigen Menschen und Senioren. Die Wirtschaftsförderung, Kinderbetreuung und Bildungspolitik, Tourismus, sozialer Wohnungsbau, aber auch die Digitalisierung sind Zentralaspekte meiner Kandidatur", konstatiert Frauenkron, dessen nachhaltiges Ziel es ist, "Stärken zu stärken und Schwächen weiter zu schwächen".