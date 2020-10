Walldürn. (rüb) Die Zukunft des ehemaligen NKD-Gebäudes in der Adolf-Kolping-Straße beschäftigt die Stadt Walldürn schon lange. Nun hat der Gemeinderat am Dienstagabend in nichtöffentlicher Sitzung in einem einstimmigen Beschluss die Weichen für einen bedeutsamen städtebaulichen Impuls gestellt: Die Stadt verkauft das Gelände an die Hardheimer Hollerbach-Gruppe, die dort ein vierstöckiges Ärztehaus errichten möchte. Entsprechende RNZ-Informationen bestätigten Bürgermeister Markus Günther und Dr. Maximilian Hollerbach, Geschäftsführer der Firma Hollerbach, am Mittwochnachmittag.

Als "einmalige Chance für Walldürn" wertete Bürgermeister Günther die Pläne des Investors. Das Areal habe, so wie es sich seit Jahren präsentiere, keine Zukunft. Umso erfreulicher sei das Konzept von Hollerbach zu bewerten, das weit mehr als einen Lückenschluss darstelle und ein städtebauliches Highlight werden könne. Die Tatsache, dass die Parkplätze auf dem Areal erhalten werden, sei ebenfalls sehr wichtig. Doch nicht nur baulich, sondern auch inhaltlich werden die Pläne im Rathaus durchweg begrüßt: "Ein Ärztehaus haben wir schon lange im Blick. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun verwirklicht werden soll."

In der Adolf-Kolping-Straße in Walldürn, gegenüber der Volksbank, möchte Investor Hollerbach dieses vierstöckige Ärztehaus errichten. Foto: Hollerbach-Bau

"Wir werden zeitnah einen Notartermin vereinbaren und den Bauantrag in den nächsten zwei bis drei Wochen einreichen", sagt Hollerbach. Um das Ärztehaus mit Leben zu erfüllen, laufe schon länger die Suche nach Ärzten, Apothekern sowie Gewerbebetreibenden, die sich dort ansiedeln möchten. Mit Erfolg: "Mehrere Personen haben bereits ihr Interesse bekundet, und es wurden auch schon Vorverträge ausgearbeitet."

"Wir freuen uns, das Ärztehaus in Walldürn realisieren zu dürfen. Ich bin mir sicher, dass sich dieses Objekt aufgrund der Lage in Walldürn sehr gut integrieren lässt. Es befindet sich gegenüber der Volksbank, die Innenstadt ist von dort aus fußläufig zu erreichen, und es stehen ausreichend Parkplätze zur Verfügung. Dies macht das Objekt meiner Meinung nach für die Bewohner von Walldürn und Umgebung sehr attraktiv", erklärt Hollerbach, der zudem die gute Zusammenarbeit mit der Stadt lobend herausstellt.

50 Parkplätze würden laut Stellplatzberechnung gefordert, tatsächlich könne man aber sogar 62 Stellplätze bieten: 42 Außenstellplätze neben und hinter dem Gebäude sowie 20 Tiefgaragenstellplätze. Erschlossen wird das Gebäude über ein Treppenhaus und über einen Aufzug.

Während im Untergeschoss Kellerräume, Technik und Tiefgarage Platz finden, sieht das Konzept für das Erdgeschoss ein Café (circa 230 Quadratmeter groß) und eine Gewerbefläche (440 Quadratmeter) vor. Dort könnte, so die Vorstellung des Investors, möglicherweise eine Apotheke untergebracht werden.

Im ersten Obergeschoss sind zwei Praxen (jeweils 265 Quadratmeter groß) vorgesehen. Im zweiten Obergeschoss könnten sogar vier Praxen (zwischen 110 und 145 Quadratmeter groß) Platz finden. Das dritte Obergeschoss sieht hauptsächlich Wohnflächen vor: vier Wohnungen, die zwischen 65 und 130 Quadratmeter groß sind.

Geht es nach Maximilian Hollerbach, könnte mit dem Bau des Ärztehauses bereits Mitte 2021 begonnen werden. Fertigstellung könnte dann eineinhalb Jahre später sein.