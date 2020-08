Walldürn. (pm) "Für Alltagsgestresste und Entspannungshungrige" bietet die Stadt Walldürn am Freitag, 21. August, ab 17 Uhr eine Feier unter dem Motto "No Splash Summer Party" im Freibad an. Dabei bietet zunächst Sänger Alex Silva Live-Musik, ab 18.30 Uhr steht "Face2Face" auf der Bühne. Eine Cocktailbar und eine Grillstation runden den Start ins Wochenende ab. Aus Pandemiegründen bietet die Stadt keine Sitzgelegenheiten an, sondern lädt dazu ein, den Klängen der beiden Showacts auf einer mitgebrachten Decke zu lauschen oder die gekühlten Drinks im Stehen einzunehmen. Der Eintritt ist kostenlos – es ist kein Badebetrieb möglich. Reservierungen für die After-Work-Party sind unter www.wallduern.de/termin oder unter Tel. 06282/67105 erforderlich.