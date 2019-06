19 Soldaten und vier Soldatinnen haben im Rahmen ihres Gelöbnisses versprochen, das Recht und die Freiheit des deutschen Volks tapfer zu verteidigen. Kommandeur Christoph Werle (rechts) griff in seiner Rede auf, was "Soldat sein" beinhaltet. Foto: Bernd Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) "Eine emotionale Bindung zwischen Staat und Soldat" – so beschrieb es Kommandeur Christoph Werle – sind am Donnerstag 23 Rekruten des Logistikbataillons 461 eingegangen, als die vier Soldatinnen und 19 Soldaten ihr Gelöbnis ablegten. Ein Blechbläsersextett des Heeresmusikkorps 12 aus Veitshöchheim stellte den musikalischen Rahmen für den feierlichen Anlass.

Bundestagsabgeordneter Alois Gerig zeigte sich tief beeindruckt vom Ernst und vom Selbstbewusstsein, vom Pflichtgefühl und von der Verbundenheit der Soldaten zu ihrem Land und dessen Werten, aber auch von der Gelassenheit in Kenntnis aller Gefahren. "Internationaler Terrorismus, die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Zerfall der Staaten bedrohen unsere Sicherheit", sagte Gerig und fügte hinzu: Der Einsatz als Soldaten sei immer "ultima ratio". Der Erfolg liege seiner Meinung nach im Zusammenwirken von Politik, zivilem Engagement, Entwicklungszusammenarbeit, militärischem Schutz und dem Dialog der Kulturen. Dennoch betonte er: "Die Bundeswehr gehört in die Mitte der Gesellschaft!"

Als eine "Stunde des Versprechens, das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen", bezeichnete dann Landrat Dr. Achim Brötel diese Gelöbnisfeier. 18.000 Soldaten der Bundeswehr seien derzeit im Auslandseinsatz, um so das Gebiet des Bündnisses zu schützen, Chaos und Gewalt zu verhindern oder bei der Ausbildung befreundeter Sicherheitskräfte zu helfen. Die Bundeswehr umschrieb der Landrat als "ausgeprägte Friedensarmee", die Soldaten als "Staatsbürger in Uniform, die Menschenrechte leben, sie bewahren und wo nötig natürlich auch verteidigen".

Bürgermeisterstellvertreter Herbert Kilian lobte die 23 Soldaten für ihren besonderen Dienst zum Wohle der Gesellschaft. "Gerade in Walldürn gehört die Bundeswehr zum Alltag - und dies schon seit mehr als 60 Jahren."

Nachdem Schütze Emrah Kirsan und Flieger Luca Johannes Petermann anschließend einen Rückblick auf ihre Grundausbildung in der ersten Kompanie des Logistikbataillons 461 gegeben hatten, verwies Kommandeur Werle auf den mehrfach preisgekrönten Kriegsfilm "Der Soldat James Ryan", der in seinen erschütternden Szenen und ergreifenden Melodien verdeutliche, was "Soldat sein" bedeute: "die Verpflichtung, dem Ruf der eigenen Nation in der Not zu folgen, der Wille, einer anderen Nation im Kampf um die Freiheit beizustehen, die Bereitschaft, für einen unbekannten Kameraden das Leben zu wagen, zu kämpfen, um dabei anständig zu bleiben, den Tod anderer nicht achselzuckend hinzunehmen, sondern daraus ein Ethos für das eigene Weiterleben abzuleiten, die Gefallenen nicht zu vergessen sowie dankbar zu sein für das eigene Leben und die eigene Freiheit."

Als Soldat der Bundeswehr könnten diese 23 Rekruten darauf vertrauen, aus Verantwortungsbewusstsein für Frieden, Freiheit und die Wahrnehmung der Menschenrechte eingesetzt zu werden, erklärte Werle. "Dafür verdienen Sie die bestmögliche Unterstützung dieses Staates", wandte er sich an die Soldaten. Wer die freiheitlich-demokratischen Werte und rechtsstaatlichen Grundsätze im täglichen Leben und auch im Dienst erlebe, werde diese aus innerer Überzeugung verteidigen und tapfer handeln, zeigte sich der Kommandeur überzeugt.

"Ich schwöre (gelobe), der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen", lauteten dann die Gelöbnisworte, die Oberstleutnant Christoph Wehrle, MdB Alois Gerig, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeisterstellvertreter Herbert Kilian mittels Handschlag besiegelten.

Im Logistikbataillon 461 ist es guter Brauch, bei dieser Veranstaltung der Mutter mit der weitesten Anreise einen Blumenstrauß als Dankeschön zu überreichen. Dies war am Donnerstag Karola Keilhauer, die Mutter von Flieger William Keilhauer, die aus dem äußersten Nordosten Deutschlands - aus der Stadt Löcknitz in Mecklenburg-Vorpommern nahe der polnischen Grenze - angereist war.