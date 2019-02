Walldürn. (pol/mün) Zu einem Schwelbrand musste die Feuerwehr in der Nacht auf Donnerstag in die Nibelungen-Kaserne in Walldürn ausrücken. In einem Unterkunftsgebäude war es zu einer Rauchentwicklung gekommen.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Die Personen, die in dem Gebäude untergebracht waren, mussten in ein anderes Haus umziehen, berichtet die Polizei. Verletzt wurde niemand.

Das Gebäude war durch die Rauchentwicklung zunächst unbewohnbar.

Laut Polizei zeigt der Fall, wie wichtig Rauchmelder sind. Diese hatten ausgelöst und sorgten so dafür, dass ein Angehöriger der Bundeswehr rasch Hilfe holen konnte.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung, möglicherweise führte ein technischer Defekt zu dem Schwelbrand. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.