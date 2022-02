Walldürn. (adb/pm) Der Montag war ein großer Tag für die Frankenlandschule, insbesondere für alle beteiligten Schülerinnen und Schüler: Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, zeichnete im Rahmen einer digitalen Preisverleihung die Gewinner des zweiten Schulwettbewerbs "Bildungspartnerschaften digital" für ihre Projektideen aus, zu denen ein Schulprojekt der Frankenlandschule gehört.

Mit ihrem Beitrag "Leben im Wassertropfen", einem schulartübergreifenden Projekt zwischen der Multimedia-Klasse der zweijährigen Berufsfachschule Wirtschaft ("Wirtschaftsschule") und den Klassen WGW11/2 und WGW11/3 des Wirtschaftsgymnasiums unter der Leitung ihres Lehrers Jörn Hahn und in Kooperation mit dem Unternehmen Respondek foto + grafik aus Buchen, überzeugten die Walldürner die Fachjury des Wettbewerbs. Mithilfe von Mikroskopen, modernster Kameratechnik, komplexer Software und viel Know-how verschafften sich die Schüler Zutritt zu einer Welt, die dem menschlichen Auge normalerweise verschlossen bleibt: der Lebenswelt der Mikroorganismen. Über 1500 Arten von Kleinstlebewesen tummeln sich allein in unseren heimischen Gewässern. Sie stellen die Basis unzähliger Nahrungsketten dar und sind somit für uns und unsere Natur von essenzieller Bedeutung. Während die beiden Klassen der Wirtschaftsschule im Rahmen ihres Biologieunterrichts Kulturen anlegten, pflegten und untersuchten, erstellten die Schüler der Multimedia-Klasse eine dreiteilige Video-Dokumentation, die auf dem Youtube-Kanal der Frankenlandschule zu sehen ist.

Damit bot das Projekt den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, schulart- und fächerübergreifend zusammenzuarbeiten und sich auf diese Weise biologisches und technisches Fachwissen sowie Schlüsselkompetenzen in verschiedenen Bereichen der digitalen Arbeitswelt – wie beispielsweise Kenntnisse über das digitale Urheberrecht – anzueignen. Darüber hinaus konnten sie eigene Fertigkeiten, etwa im Bereich Filmschnitt oder im Umgang mit Youtube, gewinnbringend ins Projekt einfließen lassen. Auf diese Weise veranschaulichten die Lehrkräfte den Jugendlichen, welche zentrale Rolle digitale Medien inzwischen in Wissenschaft und Forschung spielen und welche Herausforderungen damit verbunden sind. Zudem lernten sie interdisziplinäre, projektorientierte Arbeitsweisen kennen, die in vielen Bereichen der modernen Arbeitswelt inzwischen gang und gäbe sind.

Somit steht das Schulprojekt "Leben im Wassertropfen" exemplarisch für einen handlungs- und projektorientierten Unterrichtsansatz, der zeigt, welche zusätzlichen Möglichkeiten der Einsatz moderner digitaler Medien den Lernenden bietet: in diesem konkreten Fall die gewonnenen Einblicke und Erkenntnisse digital festzuhalten, um damit später weiterarbeiten zu können. So konnten unter anderem Organismen nachträglich bestimmt und untersucht werden, obwohl die Mikroskope längst abgebaut waren.

Man konnte die gewonnenen Eindrücke untereinander teilen und vergleichen. "Möglichkeiten, die früher utopisch waren, begeistern nun die Schülerinnen und Schüler für die Naturwissenschaften und die damit verbundenen Fragestellungen", freut sich Lehrer Jörn Hahn. Trotz all der Widrigkeiten, welche die Pandemie dem Schulalltag entgegensetzte, gelang es seinen Schülern, einen besonderen Kurzfilm zu schaffen, der möglicherweise die Leidenschaft künftiger Schülergenerationen an der Biologie und damit an der Vielfalt des Lebens selbst zu wecken vermag. Darüber hinaus bietet sich den Schülern die Möglichkeit, mit dem Kooperationspartner Respondek foto + grafik ein erfolgreiches Unternehmen der Region kennenzulernen.

Unter den Gratulanten befanden sich Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, sowie Johannes Schmalzl als Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart. Schmalzl plädierte für "mehr Bildungspartnerschaften", da qualifizierte Berufsorientierung "genau das ist, auf das es ankommt" und eine betriebliche Ausbildung nicht schlechter als die von vielen Jugendlichen bevorzugte akademische Laufbahn sei. "Es gibt auch hier gute Verdienst- und Aufstiegschancen, die der Öffentlichkeit kaum bewusst sind", hob er hervor und bezeichnete Bildungspartnerschaften als "authentische Begegnungen auf Augenhöhe". Hoffmeister-Kraut hielt dazu an, junge Menschen zu eigenem Handeln zu animieren. Bereits alle Projekte des Wettbewerbs zeigten, dass die Jugend gute Ideen hat und verfolgt.

Mit dem Wettbewerb fördert das Land die Zusammenarbeit von Schulen und Unternehmen und unterstützt sie, insbesondere bei der Berufsorientierung neue, digitale Möglichkeiten zu schaffen. Er wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg in Abstimmung mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg und in Kooperation mit dem Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag, dem Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung Baden-Württemberg, dem Verband Unternehmer Baden-Württemberg sowie dem Baden-Württembergischen Handwerkstag ausgerichtet und ist mit 5000 Euro Preisgeld dotiert.

Info: Die drei Videos über das Leben der Mikroorganismen finden sich auf Youtube im Kanal "Frankenlandschule Walldürn".