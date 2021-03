Von Tabea Laier

Altheim. Überall glitzert und funkelt es im ehemaligen Wohnzimmer der Familie Braun. Denn Elena und ihre Mutter Anna-Luise Braun haben die gute Stube in einen eleganten Verkaufsraum für Schmuck, Knöpfe und andere Accessoires des Labels "Goldknopf" verwandelt. Bisher hat Elena Braun "Goldknopf Accessoires" in Stuttgart geführt, doch wegen der Corona-Pandemie konnte sie das Geschäft dort nicht mehr halten. Stattdessen bereichert sie nun die Region mit ihren Schmuckstücken.

Mode spielte schon immer eine wichtige Rolle im Leben der Altheimerin Elena Braun. Nach dem Abitur erfüllte sie sich ihren Kindheitstraum und absolvierte eine Ausbildung in der Modedesignschule Manuel Fritz in Mannheim in den Bereichen Modedesign, Produktmanagement und CAD-Design. Anschließend war sie erst einmal selbstständig und nähte Maßanfertigungen. Im Jahr 2013 übernahm sie dann das Label "Goldknopf Accessoires" in Stuttgart und führte das Geschäft am Charlottenplatz mit großem Erfolg. "Die Lage war richtig gut und es war immer was los", erzählt Elena Braun.

Doch dann kam eins zum anderen. Corona brachte die Modedesignerin um ihre Laufkundschaft, die rund die Hälfte ihres Geschäfts ausmachte. Dann musste ein gutbesuchtes Café in der Nachbarschaft schließen, das Elena Braun viele Kunden brachte. "Das war tödlich für mich", sagt Elena Braun. "Die Fixkosten für den Verkaufsraum standen nicht mehr im Verhältnis und ich konnte nicht warten, bis ich mich selbst finanziell ruiniere." So musste sie ihren Stuttgarter Laden schweren Herzens aufgeben. "Damit habe ich die Stadt auch um ein Stück Geschichte gebracht", meint die 34-Jährige, denn das Geschäft gäbe es seit 1930 und sei neben den Schmuckstücken eine echte Sehenswürdigkeit gewesen.

Die Rettung für "Goldknopf Accessoires" ist nun das geräumige Elternhaus in Altheim. Prompt wurde das Wohnzimmer in die anderen privaten Räume verlagert und Elena Brauns Vitrinen, Knopfschränke, Spiegel und vor allem Accessoires zogen ein. Das Thema "Alice im Wunderland" macht dabei den Charme des Geschäfts aus.

Das Sortiment der Künstlerin ist groß: Neben dem Brautschmuck, der das Hauptgeschäft darstellt, verkauft Elena Braun unter anderem Ohrringe, Armbänder, Haarnadeln, Ringe und Ketten aus Perlen und Kristallen von Swarovski, aber auch Bänder, Tücher und Stoffe. Dabei entspringt jede Kreation ihrem eigenen Design, die sie dann in Handarbeit anfertigen lässt.

Auch Knöpfe stehen bei der Modedesignerin hoch im Kurs. Der Einsatz dieser kleinen Accessoires steht ganz unter dem Motto "Upcycling", mit dem Elena Braun gerne arbeitet. "Durch den gezielten Einsatz von Knöpfen an Kleidung entsteht ganz schnell ein neuer Look", erklärt sie. Auch recycelte Haargummis näht Elena Braun. Neben dem "Upcycling" durch Accessoires stellt sie Kleidungsstücke aus italienischen Designerstoffen nach Maßanfertigung her oder verkauft die Stoffe und Borten zur eigenen Verwendung.

Passend zur Corona-Zeit hat Elena Braun das Sortiment um hochwertige Seidenmasken erweitert. Foto: privat

Um das Hochzeitsgeschäft optimal zu gestalten, arbeitet Elena Braun in einer Kooperation mit Brautmodedesignerin Kerstin Mechler zusammen. So ist die Braut rundum betreut und der Schmuck kann optimal zum Kleid abgestimmt werden. Aber auch mit anderen Einzelhändlern kooperiert sie nach dem Shop-in-Shop-System. "Auch wenn Corona mich total rausgerissen hat, laufen diese Business-to-Business-Beziehungen schon ganz gut", meint Elena Braun.

Zwar bedauern die Stuttgarter Kunden den Verlust von "Goldknopf Accessoires" bei sich, viele hätten aber schon einen Besuch in Altheim angekündigt. "Die Stuttgarter freuen sich, aufs Land zu kommen, und machen dabei gleich einen Ausflug", sagt Elena Braun. Ihre Stammkunden wird sie also weiterhin behalten.

Dass Elena Braun mit ihrem "Goldknopf" Erfolg hat, beweist sich auch durch ihre besondere Kundschaft. Zum Beispiel gingen viele ihrer Stücke an die Moskauer Oper, dessen Kulturregisseure oft im "Goldknopf" bestellten. Auch Helene Fischer trug bei einem ihrer Auftritte ein größeres Schmuckstück aus Elena Brauns Design.

Trotzdem möchte sie in den nächsten Jahren lieber keinen eigenen Laden in einem Einkaufsgebiet mehr anmieten. Die Verbindlichkeiten seien ihr dafür zu hoch, denn ein solches Geschäft, das von Festivitäten abhängt, sei – wie sie jetzt gemerkt habe – doch sehr riskant.

"Goldknopf Accessoires" an den Schafäckern 24 in Altheim hat montags bis freitags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Termine können vorher gebucht werden. Die Schmuckstücke sind auch hier bestellbar.