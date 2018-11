Die Walldürner Schlagersängerin Liane hat ihre Anhänger beim inzwischen zwölften Fanclubtreffen entzückt. Zurzeit arbeitet sie an einem neuen Soloalbum.

Steinfurt/Walldürn. (adb) Der deutsche Schlager lebt! Das bewies einmal mehr die zwölfte Auflage des Liane-Fanclubtreffens, das unter dem Motto "Oktoberfest" im Gasthaus "Grüner Baum" in Steinfurt stattfand. Aus nah und fern - und sogar aus dem Elsass - kamen die Fans der Walldürner Sängerin angereist, um einen ausgesprochen musikalischen und frohsinnigen Tag mit "ihrem" Star zu genießen.

Der Pavillon im "Grünen Baum" war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Besucher freuten sich vor allem über Gespräche, persönliche Autogramme, das Signieren von CDs und manches "Selfie" mit Liane - ebenso überreichten sie ihr zahlreiche kleine Geschenk. Zu Lianes nachträglicher Feier des 40. Geburtstags ließen sich die Fans einige ganz besondere Überraschungen einfallen: Sandra Stiker mit Familie - langjährige Fans - etwa präsentierten gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendchor "Believe" aus Kreuzwertheim-Röttbach ein Medley von Lianes Hits, die mit eigenen Songs aus ihrem Repertoire vermischt wurden. Ein weiteres Highlight war das Feuerwerk um 21 Uhr von Helga Grolle, die aus dem südbadischen Ettenheim angereist war. Auch gab es wieder eine Verlosung: Der Hauptgewinn ging an Hubert Bucher aus dem Brigachtal - er gewann einen Gutschein für die "Schlagerkreuzfahrt" im Juni 2019 im Wert von 500 Euro.

Für beste Unterhaltung sorgte auch Stargast Reiner Kirsten. Der "Sonnyboy aus dem Schwarzwald" und Duett-Partner von Liane, der seit den 90er Jahren das Genre bereichert, begeisterte mit Charme, diversen Stimmungshits passend zum "Oktoberfest"-Thema und seinem bekannten Radio-Klassiker "Träumer wie du". Natürlich gab es für die vielen treuen Fans auch eine Zugabe in Form einiger Songs aus dem Duett-Album "Schlager-Erinnerungen".

Bis weit nach Mitternacht ging die musikalische Party mit dem aus Lianes Onkel Reiner Dell und Klaus Wegener bestehenden Tanzmusik-Duo "Die Capris" weiter. Die beiden Musiker sind in der Schlagerszene inzwischen keine Unbekannten mehr: An dem Wettbewerb "Schlager-Trophy" nahmen sie mit ihrem aktuellen Lied "Das Mädchen von Capri" erfolgreich teil.

Zwischen Jubel, Trubel und Heiterkeit fand Liane auch Zeit für ein paar persönliche Worte: "Das Fanclubtreffen ist ein Dankeschön meinerseits an meine Fans, denn ohne sie wäre vieles nicht möglich. Sie unterstützen mich, besuchen meine Konzerte und Tourneen, kaufen CDs und sind einfach glücklich über gemeinsame schöne Stunden. Ich möchte mit diesem Abend Danke sagen und einfach meine Zeit schenken, was mir bei meinen Konzerten oft leider nicht im gewünschten Umfang möglich ist", erklärt Liane und dankt neben ihrer Familie, Ute und Armin Baumann sowie dem Team des "Grünen Baums" auch Tanja Littmann, die im letzten Jahr die Leitung ihres Fanclubs übernahm: "Sie macht das alles ehrenamtlich und steht mir bei nahezu jedem Auftritt zur Seite", freut sich die Walldürnerin, deren neues Solo-Studioalbum sich gerade in Arbeit befindet. Außerdem können sich die Fans auf ein ganz besonderes "Weihnachtsgeschenk" freuen: Pünktlich zu den Festtagen erscheint ein betont besinnliches "Winteralbum" von Liane und Reiner Kirsten.