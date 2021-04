Walldürn-Hornbach. (kn) Einen landwirtschaftlichen Lehrpfad mit allerhand Wissenswertem über die Anpflanzung verschiedener Kulturen gibt es seit Neuestem in Hornbach im Gewann "Ehrlein". Die Idee dazu entstand in den Arbeitsbesprechungen zum Programm "Unser Dorf hat Zukunft". In dem Entwicklungsprozess, der in den kommenden Wochen stattfinden soll, wird sich zeigen, inwieweit dieses Projekt im Rahmen der Corona-Pandemie umgesetzt werden kann.

Am Montagabend begrüßte Bauernobmann Theo Dörr als Initiator die Beteiligten vor Ort und erörterte den Zusammenhang dieser Maßnahme. Die Landwirtschaft werde in der letzten Zeit immer mehr medienwirksam und oft zu Unrecht an den Pranger gestellt – sei es in Sachen Klimaschutz, Umwelt, Wasserschutz, Insektensterben und vielem mehr, so Theo Dörr. Einzelne Verbände wie der Bauernverband, "Land schafft Verbindung", Freie Bauern oder Bund Deutscher Milchviehhalter versuchen währenddessen, mit Kundgebungen, Veranstaltungen und Schlepperdemonstrationen auf die nicht einfache Lage der Landwirte hinzuweisen.

"Mit dem Lehrpfad im Distrikt ,Ehrlein‘, der hervorragend zum Wandern und Spazierengehen einlädt, möchten wir unseren Beitrag zur besseren Verständigung beitragen", so Bauernobmann Theo Dörr. Anhand von Schautafeln – gut leserlich beschriftet – werden dort die einzelnen Kulturen nach ihrer Herkunft und Zweckbestimmung beschrieben. Enthalten sind faszinierende Informationen: zum Beispiel, dass in einem Kasten Bier (zehn Liter) nur noch für 40 Cent der Rohstoff Braugerste enthalten ist; oder dass ein Hektar Raps bis zu 80 Gläser Honig ergibt.

Ebenfalls wird angezeigt, dass in Hornbach mit kleinteiligen Strukturen Biodiversität großgeschrieben wird. Rund zehn Prozent der Wiesen- und Ackerflächen – das entspricht 50 Hektar – werden mit Blühstreifen und Blühwiesen eingesät. Die Ortschaftsverwaltung und die Kirchengemeinde tragen mit einigen Inseln dazu bei.

Den Landwirten sei bekannt, dass 85 Prozent aller Nutz- und Wildpflanzen auf Bestäubung durch Tiere und Wildpflanzen angewiesen sind. "Schon deshalb ist das Interesse der Landwirte groß, die Lebensbedingungen der Blütenbestäuber so günstig wie möglich zu erhalten", so Dörr. Nach seiner Meinung ist der Landwirt "der wichtigste Beruf der Welt". Es werde zukünftig eine große Herausforderung sein, die Weltbevölkerung von derzeit 7,7 Milliarden – und in 25 Jahren nach Schätzungen 9,8 Milliarden – Menschen mit gesunden und reichlich Lebensmitteln zu ernähren. Es wird ein Umdenken bei Kindern und Jugendlichen vor allem aus den städtischen Bereichen erforderlich sein, glaubt Dörr. "Dort ist immer noch weit verbreitet, dass die Milch von der ,lila Kuh‘ stammt und Brot und Salat bei den Discountern im Regal wächst, dazu noch gut schmecken und zudem billig sein soll", kritisiert der Bauernobmann.

Der Lehrpfad soll mit seinen zahlreichen Anregungen dazu beitragen, die Leute bewusster durch Flure und Natur zu führen und dabei die Landwirtschaft mit ihren vielseitigen Produkten und Ernteerzeugnissen besser wahrzunehmen und wertzuschätzen. Zum Abschluss galt sein Dank den Unterstützern Herbert Farrenkopf, Lucas Kaufmann und Alexander Isele für die Gestaltung des Lehrpfads sowie Ortsvorsteher Wolfgang Stich, der sich lobend für diese Aktion aussprach.