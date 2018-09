Walldürn. (Sti.) Auf große Resonanz stieß am Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter der 17. Walldürner Wallfahrtstag der Radfahrer. Rund 200 Teilnehmer aus Walldürn, aus der Region sowie aus dem gesamten "Ländle" fanden sich unter dem Leitwort "Wenn du Frieden willst - Rundfahrt für den Frieden" zu dieser Sternwallfahrt ein.

Bei strahlendem Sonnenschein starteten bereits um 10 Uhr ca. 65 Teilnehmer unter der Leitung von Stadtpfarrer Pater Josef Bregula und des Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Wolfgang Eisenhauer an der Friedenskapelle zu einer zweistündigen Friedens-Rundfahrt. Unterwegs warteten vier Stationen auf die Radfahrer: der im Gedenken an die beiden für den Walldürner Stadtwald verheerenden Stürmen "Wiebke" und "Vivien" im Jahr 1990 im Stadtwald auf der Heide errichtete Gedenkstein, die Kapelle am Märzenbrünnlein, die Kirche St. Marien in Walldürn-Süd und der Wallfahrtsplatz. Die Rast an den Stationen war ausgefüllt mit Wegmeditation, Gebet, Fürbitten und Gesang.

Begleitet wurden die Radwallfahrer neben dem Stadtpfarrer und dem Pfarrgemeinderatsvorsitzendem auch von Gemeindereferentin Anne Trabold, Achim Dörr und Jürgen Kugler als Wallfahrtsausschuss-Mitglieder sowie von Wallfahrtshelfer Moritz Hajek.

Stadtpfarrer Bregula und Pfarrgemeinderatsvorsitzender Eisenhauer fuhren voraus. Foto: Bernd Stieglmeier

Nach der Rundfahrt traf man sich mit den in der Zwischenzeit ebenfalls in Walldürn eingetroffenen weiteren Radwallfahrern zum Mittagessen im Pfarrsaal, das von vielen fleißigen Helfern bestens vorbereitet worden war.

Höhepunkt des Wallfahrtstags war dann am Samstagnachmittag der gemeinsame Gottesdienst in der Basilika, der von Stadtpfarrer Josef Bregula zelebriert und von Organist Christoph Henk musikalisch umrahmt wurde.

Bregula forderte die Pilger dazu auf, sich an der Gnadenstätte "Zum Heiligen Blut" vom Glauben anstecken zu lassen. Mit Frieden würden wir normalerweise die Abwesenheit von Krieg verbinden. Aber sei Frieden nicht viel mehr? Vielleicht sollten wir bei dem Wort Frieden auch an "Schalom" denken. "Schalom", das hebräische Wort für Frieden, schließe soziale Gerechtigkeit, also sozialen Frieden mit ein. Er persönlich glaube, dass es ohne diesen "Schalom" keinen dauerhaften Frieden geben könne. "Schalom", das sei Wohlergehen, Glück, Ruhe, Sicherheit für alle Menschen. Frieden und Gerechtigkeit gehörten untrennbar zusammen. Frieden ohne Gerechtigkeit sei nur Waffenstillstand. Der nächste Streit, der nächste Krieg sei dann schon vorprogrammiert.

Stadtpfarrer Pater Josef Bregula erteilte den Reisesegen. Foto: Bernd Stieglmeier

Darüber hinaus sei ein wichtiger Frieden für ihn als Pfarrer der Friede mit Gott. Frieden mit Gott heiße, sich zu versöhnen, sich nicht zu verzehren in Vorwürfen gegenüber Gott oder den Menschen. Dass man nicht beunruhigt sei durch all das, was geschehen sei, was man versäumt habe, was man an Verschulden und Versagen mitbringe. Frieden mit Gott heiße, alles, was war, was ist und was kommt, in die Hände Gottes zu legen.

Frieden sei ein großes Thema, gerade jetzt, wo die Welt aus den Fugen geraten sei, wo Krieg, Vertreibung, Mord und Totschlag die Nachrichten bestimmen. Frieden gehe nur miteinander - Frieden zu zweit, zu dritt, zu viert. Frieden sei ein mühsamer Weg, und er führe durch dürre Wüsten, durch Rückschläge, durch undurchdringliches Dickicht von Vorurteilen, durch gegenseitiges Nichtverstehen, Nichtverstehen wollen, ja auch durch Hass, Streit, Verzweiflung.

Der Friede habe keine Ziellinie und keinen Endzustand, sagte Bregula. Frieden sei ein fortschreitender Prozess, das Ergebnis vieler Entscheidungen. Und weiter: "Frieden beginnt mit dem ersten Schritt aufeinander zu!"

Im Anschluss an den Gottesdienst zogen die Teilnehmer gemeinsam aus der Kirche zum Wallfahrtsplatz, wo Stadtpfarrer Josef Bregula die Segnung der Fahrräder vornahm und den Reisesegen erteilte.