Walldürn. (pm) Bei widrigsten Bedingungen errang der Walldürner Zahnarzt und Ausdauersportler Rolf Weckbach am 19. September bei der Duathlon-Langdistanz-WM (Laufen–Radfahren–Laufen), in Zofingen in der Schweiz in seiner Altersklasse ("Open Men") die Silbermedaille.

Die nackten Zahlen "10/150/30" verraten noch nichts. In der Realität bedeutet das zehn Kilometer Laufen mit 250 Höhenmetern, dann knapp 150 Kilometer Radfahren mit 2200 Höhenmetern und dann nochmal fast 30 Kilometer Laufen mit ungefähr 900 Höhenmetern.

Der auch "Powerman" genannte Wettkampf hat den Spitznamen "Showerman", und dem machte er an diesem Tag alle Ehre. Elf Grad Celsius und Dauerregen machten den Wettkampf noch härter, als er sowieso schon ist. Etliche Teilnehmer (darunter auch zahlreiche Profis) gaben mit Unterkühlung auf.

Die erste Laufrunde beendete Rolf Weckbach auf Platz eins liegend, nach dem Wechsel auf die Radstrecke lag er auf Platz zwei. Auf der Radstrecke brachte er sich dann, nachdem er kurz auf Platz vier lag, wieder auf den zweiten Platz. Diesen gab er bis zum Ziel nicht mehr ab, überholte sogar noch viele Teilnehmer im Gesamtklassement.

Auch der Walldürner Hobbysportler hatte mit Unterkühlung und steifen Fingern zu kämpfen. Die Schaltung konnte er gerade noch bedienen, auf den steilen und nassen Abfahrten retteten ihn seine Scheibenbremsen, doch bei der dritten Radrunde konnte er keine Energiegels mehr aus dem Trikot fischen und kam in eine leichte Unterzuckerung. Die Veranstaltung war aber top organisiert, und so konnte er an den Verpflegungsstationen wieder nachtanken.

Nun begann der Wettkampf gegen die Kälte und den inneren Schweinehund. "Die Rampen auf der letzten Laufstrecke sind brutal, wobei die steilen Bergabstrecken noch mehr weh tun!", sagte Weckbach nach dem Wettkampf.

"Mit rund zehn Stunden Training pro Woche ist man gut vorbereitet und hat seinen Raceplan aber die nasse Kälte und tauben Finger kann man einfach nicht einplanen", so Weckbach. "Ich hatte in der Wechselzone Probleme, die Laufschuhe anzuziehen, Gels einzustecken und den Reißverschluss am Rennanzug konnte ich auch nicht mehr schließen."

Aber der Walldürner Zahnarzt wollte seine Fans vor Ort, die Familie und die Freunde zu Hause nicht enttäuschen. Aufgeben war also keine Option.

Neben seiner Ehefrau Nicole waren noch vier Assistentinnen (Sabrina, Jaline, Melanie und Martina) aus seiner Praxis dabei. Auch sie waren alle durchgefroren, feuerten den Chef aber unermüdlich an. "Auf jeder Lauf- und Radrunde habe ich mir bei ihnen wieder Motivation verschafft. Mit Plakaten bis hin zu Cheerleader-Puscheln haben sie mich angefeuert."

"Die Radstrecke lässt sich gut fahren, aber die zwei Laufstrecken sind extrem. Es geht nie geradeaus, sondern nur steil bergauf und wieder runter. Wenig Asphalt, stattdessen viele schmale Waldwege. Die Oberschenkelmuskeln werden extrem beansprucht."

Nach sieben Stunden und 54 Minuten ging es für Rolf Weckbach dann endlich ins Ziel, wo die Walldürner Fans auch schon jubelten.

Die Zeit bedeutet in der "Open Long"- Kategorie den 14. Platz und in der Altersklasse M50 den zweiten Platz.

"Ob ich das noch einmal mache, weiß ich noch nicht. Wenn, dann nur bei gutem Wetter. Ich bin schon viele Radmarathons bis 400 Kilometer gefahren und habe schon einige Marathons unter drei Stunden abgeschlossen, aber der ,Powerman’ ist das Härteste, was ich jemals gemacht habe", erklärte Weckbach.