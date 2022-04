Walldürn-Rippberg. (pm/jam) Der schlechte Fahrbahnzustand der Ortsdurchfahrt in Rippberg ist bald Geschichte. "Die Planung für den Ausbau der B47 zwischen Walldürn und Rippberg ist in den letzten Zügen. Im Zuge dieses Ausbaus soll im Herbst 2023 auch der Belag der Ortsdurchfahrt in Rippberg erneuert werden", kündigt Landwirtschaftsminister Peter Hauk an. Der CDU-Politiker habe selbst bei Regierungspräsidentin Silvia M. Felder für eine Berücksichtigung des Walldürner Stadtteils gekämpft.

Im Jahre 2019 war die Hoffnung auf eine baldige Sanierung noch gedämpft worden, als der Abschnitt der Ortsdurchfahrt bei der Zustandserfassung der Bundesstraßen unberücksichtigt blieb. Eine solche Berücksichtigung bildet gewöhnlich die Grundlage für eine spätere Sanierung. Dafür muss die Strecke jedoch mindestens 750 Meter lang sein, hieß es damals in einer Erklärung des Regierungspräsidiums. Weil nun der dritte und letzte Ausbauabschnitt auf der Strecke zwischen Walldürn und Rippberg ansteht, ergibt sich ein Synergieeffekt, der eine Deckensanierung der Ortsdurchfahrt möglich macht. "Wenn die Maschinen schon einmal vor Ort sind, kann dann die direkt an den Ausbauabschnitt anschließende Decke der Ortsdurchfahrt mit saniert werden. Das ist effizient und spart unter dem Strich Kosten", freut sich Peter Hauk über die pragmatische Lösung.

Nach aktuellen Planungen sollen die für den Ausbau notwendigen Rodungsmaßnahmen entlang der Strecke zwischen Walldürn und Rippberg bereits im November dieses Jahres beginnen. Die eigentlichen Bauarbeiten für den Streckenausbau starten voraussichtlich im anschließenden Frühjahr 2023. Bis Ende 2023 soll die Gesamtmaßnahme samt innerörtlicher Belagserneuerung abgeschlossen sein.

Die Erneuerung der Ortsdurchfahrt sei Peter Hauk zufolge deshalb notwendig, weil seit über 40 Jahren keine grundlegende Sanierung anstand und mit einer Ortsumfahrung nicht zu rechnen sei. Auf das Problem hatte bereits im Sommer 2020 ein Anlieger an der Ortsdurchfahrt publikumswirksam aufmerksam gemacht. Jürgen Seber parkte einen kleinen Traktor auf der B47, um den Schwerlastverkehr auf der unebenen Fahrbahn auszubremsen. "Es ist auch nicht übertrieben, dass die Tassen im Schrank wackeln, wenn ein Lkw über den Kanaldeckel fährt", beschrieb damals ein anderer Anwohner die Situation an der Ortsdurchfahrt. Mit seiner Aktion rief Seber letztlich sogar ein Fernsehteam und den Bürgermeister auf den Plan – und nun endlich das zuständige Regierungspräsidium.

Jetzt fehle nur noch eine zweite Geschwindigkeitsmessanlage am Ortsausgang Rippbergs in Richtung Schneeberg, merkt Minister Peter Hauk an. Er hofft, dass eine zweite Blitzersäule insbesondere den gestiegenen Lkw-Verkehr veranlasst, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung in der Ortsdurchfahrt zu halten.

"Mit dieser Maßnahme wird das Bundesstraßennetz im Neckar-Odenwald-Kreis weiter ertüchtigt: zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in den unmittelbar benachbarten Ortschaften, aber auch zum Wohle aller, die die Strecke regelmäßig fahren, und zum Wohl der Anwohner", so Peter Hauk abschließend.