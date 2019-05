Bei dem Feuer in der Gießerei entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro.

Walldürn. (pol/rl) Die Feuerwehren aus Rippberg und Walldürn haben in der Nacht auf Dienstag einen Dachbrand in einer Gießerei in Rippberg gelöscht. Nach Angaben der Polizei war beim Befüllen einer Gießform flüssiges Eisen gegen die Decke der Halle gespritzt und setzte diese so in Brand.

Die Feuerwehrleute dämmten das Feuer von außen mithilfe einer Drehleiter und von innen mithilfe einer Hebebühne schließlich ein. Nachdem der Brandherd gelöscht war, zeigte die Wärmebildkamera jedoch, dass das Feuer zwischen der inneren Holzverkleidung und dem Blechdach gewandert war.

Nachdem auch die letzten Glutnester gelöscht waren, beendeten die Feuerwehren ihren Einsatz. Verletzt wurde niemand, den Schaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.

Update: Dienstag, 7. Mai 2019, 16.30 Uhr.