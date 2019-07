Von Anthea Fischer

Gottersdorf. Über scharfe Kritiker im eigenen Heim, 50 Jahre alte Traktoren und wunderschöne, aber noch nie bespielte Plätze hat sich der Schauspieler Martin Wangler aka "Fidelius Waldvogel" mit der Rhein-Neckar-Zeitung unterhalten. Der als Kabarettist durch Baden-Württemberg tourende Schwarzwälder feierte am Freitag die Premiere seines Programms "Nächste Ausfahrt: Heimat!" im Odenwälder Freilandmuseum.

Wie kam es zu dem Programm "Nächste Ausfahrt: Heimat!"?

Mich hat das Thema schon lange beschäftigt. Aufgrund meiner schauspielerischen Tätigkeit war ich immer wieder weit weg von zuhause. Als ich am Oldenburger Staatstheater engagiert wurde, musste ich daran arbeiten, dass man meinen Dialekt nicht mehr so stark raushört. Beim Kabarett ist das mein Markenzeichen. Solche kleinen Sachen wie der Dialekt, aber auch der Schwarzwälder Speck oder die Berge sind mir dadurch immer wichtiger geworden. Daher habe ich daraus gleich ein ganzes Programm gemacht.

Was ist Ihnen an diesem Programm besonders wichtig?

Natürlich stehe ich hinter allem. Auf der einen Seite macht es mir viel Spaß, lustige Sachen aus der Heimat zu karikieren, auf der anderen Seite möchte ich auch zeigen, was für ein wertvoller Schatz es ist, wenn man eine Heimat hat. Es gibt Mitmenschen, die gezwungen waren, ihr Zuhause zu verlassen: Diesen sollten wir ein Stück neue Heimat bieten.

Was ist für Sie persönlich Heimat?

Wenn ich frühmorgens auf meinem Mountainbike über die Berge fahre und die Stille genießen kann und all die Plätze, an denen später hunderte von Menschen sind, in Ruhe in mich aufnehmen kann, ist das Heimat für mich. Das macht mir Spaß und ist auch meine Energiequelle.

Wie kam es dazu, dass Sie auch Kabarettist geworden sind?

Nachdem ich vier Jahre im Ensemble des Stadttheaters mitgespielt habe, wollte ich zu den Leuten zurück. Ich wollte über Themen sprechen, die den Leuten unter den Nägeln brennen. Da meine künstlerischen Fähigkeiten im Ensemble nicht vollkommen ausgelastet waren, habe ich nach etwas gesucht, das sich für mich stimmig anfühlt. Und so bin ich beim Kabarett gelandet.

Der Schauspieler und Kabarettist Martin Wangler hat sich eine Wanderbühne gebaut, auf der er nun durchs "Ländle" zieht. Fotos: Anthea Fischer​

Wie kamen Sie auf die Idee mit der Wanderbühne?

Mir war ein Format wichtig, bei dem ich die Menschen erreichen kann. Im Gegensatz zu einer großen sperrigen Bühne komme ich mit meinem Schlepper und der Wanderbühne überall hin - also auch an Plätze, wo sonst niemand spielt, es aber wunderschön ist. Da ich Zimmermann vom ersten Beruf her bin, habe ich den Forstwagen auch selbstständig in mein persönliches "Stubbewägele" umgebaut. Nur beim Schweißen hat mir ein Kumpel geholfen.

Wie entstand Ihre Rolle des "Fidelius Waldvogel", und woher nehmen Sie ihre Inspiration?

Als ich vom Theater weg bin, wurde ich für die heimische Bauernbühne angefragt. Da ich nicht in die Rolle eines Hamlets oder ähnlichem schlüpfen wollte, erfand ich "Fidelius Waldvogel" - einen Schwarzwälder aus dem Dorf, der so redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist und direkt am Publikum dran ist. Meine Inspiration ist das tägliche Leben.

Sie sind auch als SWR-Schauspieler aktiv. Was macht Ihnen mehr Freude?

Beides möchte ich nicht missen. Es sind zwei sehr verschiedene Dinge. Auf der Bühne bin ich allein, direkter und improvisiere auch immer wieder, um das Publikum zu erreichen und abzuholen. Als Schauspieler bin ich Teil eines großen Teams, bei dem es wichtig ist, dass alle Hand in Hand arbeiten. Als ich 2009 mit dem baden-württembergischen Kleinkunstpreis für meine Tätigkeit als Kabarettist ausgezeichnet wurde, war das wie ein Ritterschlag für mich. Ich habe mich riesig gefreut.

Die wie vielte Tour ist die Sommer-Tour 2019 für Sie?

Insgesamt ist das meine vierte Tour. Die ersten drei Male war ich hauptsächlich im Schwarzwald unterwegs. Dieses Mal erkunde ich ganz Baden-Württemberg - im Norden beginnend und im Süden endend.

Wie kam es dazu, dass Sie sich Ihren Traktor, "Eicher, Modell Königstiger, Baujahr 1968" gekauft haben?

Das hat sich so ergeben. Ich liebe alle Traktoren, und ich verbinde diese auch mit der Heimat. Ich würde meinen Königstiger niemals auswechseln und hoffe, dass er mich auch gut durch Baden-Württemberg bringt, wenn ich von einem Auftritt zum nächsten fahre.

Wie gut lässt sich Ihr Berufsleben mit Ihrem Familienleben vereinbaren?

Das geht sehr gut. Ich habe eine Familie und vier Kinder. Die sind auch mal ganz froh, wenn ich weg bin. Aber sie freuen sich natürlich genauso, wenn ich wiederkomme. Ohne die Unterstützung meiner Familie wäre so eine Tour nicht möglich. Außerdem sind meine Kinder die schärfsten Kritiker.