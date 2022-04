Walldürn. (mb) Nach 45 Minuten war alles vorbei: Der Gemeinderat Walldürn hat in seiner öffentlichen Sitzung unter anderem die Finanzierung der Schulsozialarbeit für die nächsten fünf Jahren genehmigt, die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen bei Ausstellungen und Märkten an Sonn- und Feiertagen geregelt und die Halter von Jagd- und Nachsuchhunden von der Hundesteuer befreit. Die Tagesordnung versprach keine Aufreger und Debatten. Und so kam es auch. Das Gremium fasste nahezu alle von der Stadtverwaltung vorgelegten Beschlüsse einstimmig.

So wird die Stadt in den nächsten fünf Jahren die Schularbeit des Caritasverbands Neckar-Odenwald mit jährlich rund 30.000 Euro finanzieren. Damit wird ein Teil des Gehalts einer Vollzeitkraft bezahlt, die an den städtischen Schulen tätig ist. Das Land hat 17.800 Euro bis zum Schuljahr 2022/23 und der Landkreis 21.000 Euro pro Schuljahr bis 2024/25 zugesagt.

In einer seiner vergangenen Sitzungen hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die Stadt Walldürn das "Blummefeschd", das "Lichterfeschd", den "Walldürner Frühling" und den "Walldürner Herbst" veranstalten wird. Am Montag ging es darum, die Satzung für die Ladenöffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen zu ändern. Das Gremium stimmte dem Vorschlag zu, dass die Geschäfte am vierten Sonntag im März (falls dieser auf Ostern fällt: am dritten Sonntag im März), an Christi Himmelfahrt und am dritten Sonntag im Oktober jeweils von 13 bis 18 Uhr öffnen dürfen.

Auch gegen die Hundesteuerbefreiung von Haltern geprüfter Jagd- und Nachsuchhunde hatte das Gremium bei einer Gegenstimme nichts einzuwenden. Hegeringleiter Dr. Hennrich Heitmann hatte seinen Antrag damit begründet, dass Nachsuchhunde angefahrenes Wild aufspürten und bei der Bekämpfung der Schweinepest zum Einsatz kämen. Künftig müssen die Halter solcher Hunde keine Hundesteuer mehr entrichten. Diese beträgt in Walldürn 90 Euro im Jahr.

Anschließend vergab der Gemeinderat verschiedene Bau- und Planungsleistungen an die günstigsten Anbieter. So wird die Firma Henn aus Buchen die Kanalisationsarbeiten im Rahmen der Erschließung der Gregor-Mendel-Straße für rund 200.000 Euro übernehmen. Eine Machbarkeitsstudie nach dem Förderprogramm "Wärmenetz 4.0" darf eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus Innovativ-Schmid und den Stadtwerken Brühl, in Zusammenarbeit mit der Hochschule Karlsruhe übernehmen. Diese wird rund 62.000 Euro kosten. Die Stadt hofft auf eine Förderung in Höhe von 60 Prozent. Der Bürgermeister sagte dem Gemeinderat zu, über die Zuschussfähigkeit der Maßnahme zu berichten. Er wies außerdem darauf hin, dass die Erschließung des Baugebiets "Neuer Wasen" ohne diese Studie nicht möglich sei. Dort will man ein solares Nahwärmenetz mit saisonalem Speicher errichten.

Außerdem billigte der Gemeinderat die Entwurfsplanung für den zweiten Bauabschnitt des Baugebiets "Gütleinsäcker II" in Altheim. Wie Bürgermeister Günther informierte, sollen dort 22 neue Bauplätze mit Flächen zwischen 625 und 800 Quadratmeter sowie drei größere Bauplätze entstehen. Das Baugebiet soll über die Kornblumenstraße erschlossen werden. "Es besteht eine große Nachfrage nach den Bauplätzen", sagte Günther. Deshalb geht er davon aus, dass diese zügig verkauft werden könnten.

Anschließend vergab das Gremium folgende Arbeiten: Sanitärinstallationen für rund 327.000 Euro und Heizungsinstallationen für rund 198.000 Euro, beides an der Grundschule Walldürn, an die Firma Karl Hay in Bad Mergentheim; Elektroinstallationen an der Grundschule an die Firma Werner Genzwürker in Osterburken für rund 626.000 Euro; Innenputzarbeiten an der Grundschule an die Firma Löwen-Restaurierung Müller aus Erlenbach für rund 315.000 Euro; Arbeiten für den Neubau des Löschwasserbehälters in Rippberg an die Firma Henn aus Buchen für rund 193.000 Euro.

Einstimmig befürwortete der Gemeinderat, dass der Weg zwischen Manggasse und Marsbachstraße entlang des ehemaligen Anwesens Kast/Betten-Dörr nicht mehr als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen ist. "Der Weg ist wegen des Abrisses eines Gebäudes für den Verkehr entbehrlich geworden", begründete Markus Günther diese Maßnahme. Die ehemalige Wegfläche soll den benachbarten Grundstücken zugeschlagen werden.

Aus nichtöffentlichen Sitzungen gab der Bürgermeister bekannt, dass die Stadt sich finanziell an der "Regionalbuslinie Umland Walldürn" (Linienbündel 849) und an der Stadtbuslinie beteiligen werde. Zudem gibt die Stadt dem Freilandmuseum eine zinslose Überbrückungshilfe, die dieses zurückzahlen werde, sobald Zuschüsse von Land und Landkreis eingegangen seien. Außerdem werde die Stadt die Vereinsförderung demnächst auszahlen, statt im Juli.

In der Fragestunde wollte ein Bürger wissen, welche Vorkehrungen die Stadt zur Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine getroffen habe. Nach den Worten des Bürgermeisters leben derzeit 51 Ukrainer in Privatunterkünften in Walldürn. "Die Stadt kann kurzfristig 50 Personen aufnehmen", sagte Hauptamtsleiter Helmut Hotzy. Der Bürger regte an, mit den Betreibern der Jugendherberge in Kontakt zu treten, um dort Flüchtlinge unterzubringen. Hotzy wies darauf hin, dass für die Erstaufnahme von Flüchtlingen das Landratsamt zuständig sei. Dieses könne der Stadt Flüchtlinge zuweisen. Das sei bisher nicht geschehen.