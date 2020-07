Von Gaby Eder-Herold

Walldürn. Die Idee, all seine erwachsenen Töchter und Söhne in Deutschland in diesem Jahr zu besuchen, kam Thomas Müller bereits im Januar. Dies ist an und für sich nichts Besonderes. Die Tatsache aber, dass der in Berlin lebende Gitarrist und Perkussionist die Wegstrecken zu Fuß zurückgelegt hat und weitere zurücklegen wird, ist außergewöhnlich. Seine Wanderung quer durch Deutschland führte ihn unter anderem in die Wallfahrtsstadt. Pro Tag legt der Hauptstädter gewöhnlich zwischen 30 und 40 Kilometer zurück.

Thomas Müller startete am 27. Juni in der Hauptstadt mit Ziel Karlsruhe. Dort leben eine Tochter und ein Sohn mit Familie. Die Wanderstrecke führte über Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Bayern (die Rhön) bis Baden-Württemberg. In Walldürn gab es ein Zwischenziel, denn einige Jugendjahre verbrachte der Wanderer in den 1960er Jahren in der Wallfahrtsstadt. Sein Vater hatte damals das Amt des Forstrats inne. Ältere Leser erinnern sich bestimmt an Herbert Müller aus dem damaligen Forstamt in der Adolf-Kolping-Straße.

Seine Freunde aus der Walldürner Zeit überraschte der wetterfeste Langstreckengeher am vergangenen Donnerstag mit einem Besuch. Mit einem Anruf während einer Wanderpause in Külsheim meldete sich der Gast aus der Hauptstadt vier Stunden vor seinem Eintreffen an. Für Erinnerungen an gemeinsame Unternehmungen bei den Georgspfadfindern vom Stamm St. Barbara und an Walldürner Originale blieben nur einige Stunden Zeit, denn am nächsten Morgen hieß es wieder: Los geht‘s auf Schusters Rappen. Das Etappenziel vom Freitag lautete Neckargerach. Am Sonntag wollten die erwachsenen Kinder Hannes und Lena ihrem Vater in Karlsruhe einen Empfang bereiten.

Beim Starttag der Berlin-Karlsruhe-Wanderung ließ Thomas Müller sich aber die Gelegenheit nicht entgehen, seinen ältesten Sohn Boris zu besuchen, der nur wenige hundert Meter von ihm entfernt in der Bundeshauptstadt wohnt. Drei weitere Töchter leben in Schöntal, Oberkirch und München. Die Wanderetappen dorthin sind zu einem späteren Zeitpunkt fest eingeplant.

Bei aller Bewunderung für solch eine Wanderleistung von rund 700 Kilometern muss man aber wissen, dass Thomas Müller seit vielen Jahren Wanderführer beim Deutschen Alpenverein ist. Er war in den vergangenen 30 Jahren im Transhimalaya, hat innerhalb von zwei Jahren die Pyrenäen durchwandert, war im Pamirgebirge in Zentralasien, hat den kompletten Alpenbogen von Slowenien bis zur Côte d‘Azur – innerhalb von zehn Jahren – zu Fuß erkundet und ist den Jakobsweg gegangen.

Nun könnte ja auch die Berlin-Walldürn-Strecke als Pilgerweg gelten. "Es war nicht unbedingt mein Vorsatz, eine Wallfahrt zu machen", sagt Müller. "Aber auf all meinen Wegen von Berlin bis hierher haben mich Pilgerwegschilder begleitet: Jakobsweg, Lutherweg, fränkischer Marienweg. Sozusagen freundliche Angebote – und dies meine ich nicht im Sinne von vorhandener Infrastruktur. Es sind auch Einladungen oder Aufforderungen, sich mit wesentlichen Lebensfragen auseinanderzusetzen, sich auf Glaubensfragen einzulassen. Diejenigen, die diese Wege gehen, können entscheiden: Es ist schön, die Wahl zu haben."

Eine Pilgerin im Bundesland Sachsen-Anhalt machte ihn auf die Herbergen aufmerksam. In Wittenberg schenkte ein Herbergsgeber dem Wanderer dann einen Pilgerausweis. Obwohl Müller mit Zelt und einfachem Kochgeschirr recht gut ausgerüstet ist, machte er dann etwa die Hälfte der folgenden Übernachtungen in Herbergen. Besonders angetan war er von Klosterübernachtungen bei Augustinermönchen in Gotha und Erfurt. "Angenehme Schlichtheit und eine klare, offene Atmosphäre", gerät der Berliner ins Schwärmen.

Vom Reisesegen, den er vor jeder seiner bisherigen großen Wanderungen "eingeholt" hat, berichtet Müller: "Einmal habe ich – ehrlich gesagt aus Faulheit – den Gang in die nahegelegene Kirche verpasst. Die anschließende Wanderung – vor etlichen Jahren – war die miserabelste in meiner Wanderergeschichte."

So erfreute ihn auf dem aktuellen Wanderweg auch immer mal wieder eine Verschnaufpause in einer kleinen oder großen Kirche. Mit mehr oder weniger ernsthaftem inneren Zwiegespräch, am liebsten vor kleinen (Seiten-)Altären.

Der Sonntag in Karlsruhe war – wie Müller inzwischen mitgeteilt hat – der Tag für das glückliche Wiedersehen mit den Kindern, der Schwiegertochter und dem vor kurzem geborenen Enkelkind Paula. Es steht zu vermuten, dass Thomas Müller sich in der badischen Metropole im Kreise seiner Lieben einige Tage Entspannung gegönnt hat – und dies ganz ohne Wanderschuhe.

Die Johann-Christoph-Blumhardt-Kirchengemeinde in Berlin-Neukölln sieht ihn bereits im August wieder. Hauptsächlich dort ist er engagiert in der Kinder- und Jugendarbeit bei der Konfirmandenbetreuung und für kirchenmusikalische Aufführungen wie zum Beispiel Musicals tätig. Sicher werden seine Jugendgruppen dort auch neugierig sein auf die Berichte zum Abenteuer "Zu Fuß von der Hauptstadt in Deutschlands Südwesten".