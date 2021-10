Bestseller-Autor Peter Prange (l.) signierte nach seiner Lesung in der Nibelungenhalle sein neuestes Werk über die „Roaring Twenties“ und das deutsche Hollywood. Foto: Adrian Brosch

Von Adrian Brosch

Walldürn. "Erinnern – Gedenken" war die Maxime der am vergangenen Freitag in der Nibelungenhalle gehaltenen Lesung des Schriftstellers und Publizisten Peter Prange. Auf Initiative von "Herz statt Hetze Neckar-Odenwald-Kreis" in Kooperation mit dem Bücherladen Walldürn sowie der Stadtbibliothek las der Bestseller-Autor aus seinem erst zwei Tage zuvor in Berlin vorgestellten Roman "Der Traumpalast" und erinnerte an die Vertreibung und Deportation jüdischer Mitbürger aus Baden und der Pfalz nach Gurs – auf den Tag genau 81 Jahre nach der Gräueltat.

Seitens "Herz statt Hetze" sprach Rosemarie Schwab von einem "Abend gegen der Vergessen, gegen Intoleranz, Hass und Fremdenfeindlichkeit", ehe der 1955 geborene Peter Prange nach kurzer Selbstvorstellung eine durchaus rhetorisch zu verstehende Frage präzisierte: Wie kann eine kulturell und intellektuell bewanderte Nation einem Unmenschen wie Adolf Hitler zum Sieg freier Wahlen verhelfen? Antworten versucht sein Roman "Der Traumpalast" zu geben, der als "Geschichte im Spiegel der Ufa-Traumfabrik" den Zeitraum ab Mai 1917 abdeckt.

Auf anschauliche Weise gelang es Prange mühelos, dem Publikum Rahmenhandlung und Protagonisten vorzustellen – an der Spitze Constantin (Tino), der als Spross einer Bankiersfamilie das vom Ersten Weltkrieg kaum tangierte Berlin neu für sich entdeckt. Er liebt das Leben und die Frauen, Letztere eher peripher – sein Herz wohnt heute hier und morgen dort. Unweit seines Lebensmittelpunkts hat die jüdische Abiturientin Rahel Rosenberg den ihrigen und träumt von einer Anstellung als Journalistin. Es bleibt bei der Illusion, in der sie auf Tino trifft. Ihn beeindruckt ihre Schlagfertigkeit, sie beeindruckt sein nonchalanter Lebensstil. Und beide beeindruckt die neu gegründete Ufa (Universum Film AG), deren Finanzdirektor Tino wird. Rahel nutzt die Gunst der Stunde, um die Kamera aus der Hand zu geben und fortan vor ihr zu posieren: Sie wird Schauspielerin.

An diesem Punkt biegt der Roman ins Surreale ab: Gekonnt vermischt Peter Prange die fiktive Geschichte rund um Tino und Rahel mit dem rasanten Aufstieg der Ufa sowie der realen Persönlichkeit Erich Pommers (1889–1966), der für einige stilprägende deutsche Filme der 1920er Jahre wie "Metropolis", "Der blaue Engel" und "Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens" verantwortlich zeichnete.

Auch Regisseur Ernst Lubitsch (1892–1947) gibt sich die Ehre: Er filmte die Ausschreitungen militanter Komparsen beim Besuch des Reichspräsidenten Ebert auf dem Ufa-Areal. Dieser auf sozialdemokratische Politik projizierter Hass markierte seinerzeit einen Wendepunkt in der Weimarer Republik – weg von der neugewonnenen Freiheit und hin zur Sehnsucht nach Sicherheit und Halt durch neue Autorität.

Auch die Ufa gerät in unruhiges Fahrwasser: Ursprünglich als reine Propagandamaschinerie zum "Mobilmachen in bewegten Bildern" gegründet, bekommt ihr der Freiheitsrausch der "goldenen Zwanziger", der kollektivegomanische Züge entwickelte, nur bedingt. 1927 rauschte das deutsche Hollywood krachend in die Pleite, ehe Alfred Hugenberg als Pressemogul der Weimarer Republik und DNVP-Aktivposten aus der Konkursmasse eine deutschtümelnde Denkfabrik formte.

Spätestens 1933 hatte sie ihren beabsichtigten Status als "Kriegsreklame im Kintopp" wieder erlangt – dieses Mal nicht für das Kaiserreich, sondern für die Nazis, in deren Anführer Hitler die Deutschen, die mit ihrer neuen Freiheit überfordert und von Inflation und Weltwirtschaftskrise gepeinigt waren, einen richtungsweisenden Helfer zu neuen Ordnungen gesehen hatten.

Jenen schicksalhaften Winkel der deutschen Geschichte integrierte Autor Peter Prange mit Feingefühl und verbaler Eleganz in die packende Handlung seines neuen Buchs, zu dem freilich eine bittersüß anmutende Story von Liebe, Lust und Leidenschaft gehört: Kaum begegnen sich der verwundete Tino und Rahel im Lazarett wieder, verbringen sie die Silvesternacht 1918/19 im Berliner "Café Größenwahn". Und zum ersten Mal wird Tino das Gefühl nicht los, einem weiblichen Wesen unterlegen zu sein. Auch diese Situation trug der in Tübingen lebende Schriftsteller mit jener eloquenten und scharfsinnigen Leichtigkeit vor, die er dem Walldürner Publikum entgegenbrachte.

Während einer Autogrammstunde signierte Prange seine Bücher und nahm sich Zeit für manches persönliche Gespräch. Darüber freuten sich auch Markus Dosch und Alexander Weinlein seitens "Herz statt Hetze", deren Abschlusswort sich als weiteres Plädoyer gegen das Vergessen verstand.

