Gottersdorf. (adb) Einen gelungenen Auftakt in die neue Saison hat am Sonntag das Odenwälder Freilandmuseum erlebt. Zahlreiche Attraktionen machten direkt zum Start Lust auf die kommenden Monate, deren Programm bis in den Herbst mit vielen spannenden und lehrreichen Angeboten gefüllt ist.

Henriette Christoffel gab eine Einführung ins Weidenrutenflechten. Foto: Adrian Brosch

In der Dreschhalle etwa bot Henriette Christofel das Weidenrutenflechten an, das sich guten Zuspruchs erfreute: Sie zeigte interessierten Besuchern, wie man selbst aus Weidenruten kleine Osterkränze oder Körbchen herstellen kann. Nur wenige Schritte entfernt gab es einen echten Gaumengenuss der nicht alltäglichen Art zu erleben: Georg Hussong bereitete über dem Feuer leckeres Stockbrot zu. Und wer sich auf das Abenteuer einlassen wollte, konnte nach kurzem Erklären selbst "aktiv" werden – vor allem für die Kinder eine helle Freude. Im Hintergrund erklang ein Akkordeon – und Museumsleiterin Margareta Sauer freut sich schon auf die Zukunft: "Die Dreschhalle wird auch heuer Dreh- und Angelpunkt verschiedener Höhepunkte sein", betont sie. Geplant sei unter anderem die Neuauflage des beliebten "Winneweh"-Festivals, das nach einem alten Odenwälder Volkstanz benannt wurde und seit jeher ein Anziehungspunkt für gleichermaßen Musik- wie Geschichtsbegeisterte ist.

Natürlich waren ebenfalls die verschiedenen Museumshäuser zu besichtigen, was Thomas aus Schweinberg besonders lobend erwähnt. "Wir kommen ein- bis dreimal pro Jahr nach Gottersdorf. Jedes Mal findet sich etwas, das wir noch nicht kennen: Es ist immer wieder spannend zu sehen, wie unsere Vorfahren lebten und was das Museum regelmäßig an ,alten Neuigkeiten‘ vorstellt." Der Schweinberger bezeichnet das Odenwälder Freilandmuseum als "eines der sehenswertesten Ziele der Region". Einen weiteren Anreiseweg hatte ein Ehepaar aus dem Aschaffenburger Raum – und es hat ihn nicht bereut: "Man kann Geschichte hautnah erfahren und verbindet das mit einem Ausflug."

In der Tat gab es einiges zu sehen: Wo es trotz warmer Frühlingstemperaturen noch wärmer wurde, waren nämlich die "Eberberger" zugegen. Die aus Osterburken stammende Living-History-Gruppe erinnert im Besonderen an das Landleben des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. "In regelmäßigen Abständen gestalten sie hier Vorführungen, die sich überwiegend am Bofsheimer Haus abspielen", verdeutlichte Margareta Sauer. Am Sonntag hielt sich die Gruppe jedoch am blauen Gerolzahner Hirten- und Schäferhaus auf, wo der historische Backofen eingebrannt wurde.

Diese Art von Ofen gilt als typisch odenwäldisch. "Im Gegensatz zu anderen Landstrichen gab es im Odenwald keine Gemeinschaftsbacköfen, sondern Backöfen am Haus", erklärt die Museumsleiterin beim Rundgang. Das Freilandmuseum zeige diese bauliche Besonderheit unter anderem am Armenhaus, am historischen Postamt sowie am Bofsheimer Haus. Die Öfen seien zu jeder Saison einzubrennen und werden dieses Jahr im Zentrum des museumspädagogischen Projekts "Vom Korn zum Brot" stehen. "Künftig wollen wir hier mit Schulklassen backen", erklärt Margareta Sauer.

Die „Eberberger“ brannten den Außenbackofen aus. Foto: Adrian Brosch

Die "Eberberger"-Gruppe stattet dem Museum mindestens einmal pro Monat einen Besuch ab – zum Beispiel am 23. und 24. April. "Hier werden sie am Rauchhaus Kaffee mahlen, heiße Schokolade kochen und Wolle färben – alles natürlich wie anno dazumal", erklärt Sauer.

Als buchstäblich kleine Wolke am blauen Sonntagshimmel war allenfalls die etwas dürftige Resonanz des Publikums zu verzeichnen: Das Museum war schon voller. Allerdings übte Margareta Sauer dafür durchaus Verständnis: "Das ist zwar schade, hängt aber andererseits sicher mit den vielen Frühlingsveranstaltungen in umliegenden Gemeinden zusammen – und ganz sicher werden es bald wieder mehr Gäste sein. Manche sind auch wegen Corona noch etwas vorsichtig", merkt sie an.

Sicher wird sie Recht behalten – schließlich hat die Saison ja erst begonnen. Und das Odenwälder Freilandmuseum mit seinem urigen Charme ist nach wie vor für die ganze Familie ein erlebnisreiches Ziel, für das keine weiten Strecken in Kauf zu nehmen sind – in Zeiten hoher Benzinpreise ist das sicher ein weiteres Argument.

Info: Die aktuelle Saison im Odenwälder Freilandmuseum dauert bis 6. November. Als Nächstes stehen die Pflanzentage am 9. und 10. April an. Weitere Informationen unter www.freilandmuseum.de