Walldürn. (pm) Nach mehreren Monaten Bauzeit haben Bürgermeister Markus Günther und weitere Vertreter der Stadt jüngst die sanierte Obere Vorstadtstraße besucht, um sich vor Ort mit den Baufirmen ein Bild vom Ergebnis zu machen. Bei der Gemeinschaftsmaßnahme der Stadtwerke und der Stadt wurden neben dem Fahrbahnbelag die Wasser-, Strom- und Gasversorgung grundlegend erneuert. Die Federführung hatte bei dieser Maßnahme das kommunale Walldürner Versorgungsunternehmen.

Die vorhandenen Kabeltrassen stammten aus dem Jahr 1982. Durch die Erneuerung der umliegenden Infrastruktur wäre zu erwarten gewesen, dass im Sanierungsbereich in Zukunft Kabelfehler auftreten können. Deshalb entschlossen sich die Stadtwerke, die Stromversorgung im 20-Kilovolt- und im 1-Kilovolt-Bereich vollständig zu ersetzen. Dazu verlegten Arbeiter etwa 760 Meter Stromkabel im Erdreich.

Daneben erneuerten die Stadtwerke die Gas- und Wasserinfrastruktur in diesem Bauabschnitt. Die dort vorhandenen Gasrohr- und Wasserleitungen waren zwischen 35 und 52 Jahre alt und haben insbesondere in den vergangenen Jahren mehrere Undichtigkeiten aufgewiesen. Im Baustellenbereich wurden so nun rund 270 Meter Gasleitungen und 140 Meter Wasserleitungen ausgetauscht.

Für den neuen Fahrbahnausbau mussten die Arbeiter zunächst eine etwa 30 Zentimeter starke Betontragschicht entfernen. Weil die Verkehrsbelastung auf dieser Verbindungsachse zuletzt stark zugenommen hatte, entschied sich die Stadtverwaltung für einen Gesamtaufbau des Straßenkörpers von rund 65 Zentimetern. Die Asphaltdeckschicht besteht – wie bei den anderen jüngsten Fahrbahnsanierungen in der Innenstadt, – aus dem Gestein Moräne und wird sich mit Nutzung aufhellen. Die Maßnahme umfasst eine Fahrbahnfläche von etwa 950 Quadratmetern.

Ausgeführt hat die Arbeiten die Firma HLT-Bau aus Neckargerach zur Angebotssumme von knapp 289.000 Euro. Für die notwendigen Ingenieursleistungen zeichnete das Büro Walter und Partner aus Tauberbischofsheim verantwortlich.