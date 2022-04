> Ein Bistro fürs Hotel: Das Hotel "Ritter/Sakira" an der Sparkassenkreuzung darf eine Bistroeinheit und einen Lagerraum einbauen sowie im Sommer eine Außenbewirtung anbieten. Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmte einem entsprechenden Bauantrag unter der Maßgabe zu, dass das Walldürner Gasthaus künftig genügend Stellplätze gemäß Stellplatzverordnung nachweist.

> Landwirt expandiert: Ein Landwirt in der Altheimer Straße darf seinen bestehenden Kälberstall erweitern, um die Vorgaben der Nutztierhaltungsverordnung zu erfüllen. Zudem will er auf dem Areal ein viertes Futtersilo errichten.

> Neue Betriebsleiterwohnung: In der Glashofener Straße In der Röthe – in direkter Nachbarschaft zu Baumaschinen Heller sowie Ballweg + Büttner – soll auf einer Grünfläche eine Betriebsleiterwohnung mit Büro entstehen.

> Auftragsvergaben: Die Teilsanierung der Gemeindeverbindungsstraße Kudach–Gerichtstetten übernimmt die Röttinger Firma Trend-Bau für 82.887 Euro. Die Abgasabsaugung für Walldürner Feuerwehrfahrzeuge steuert die Firma Körber Wärmetechnik aus Schefflenz für 51.370 Euro bei.

> Bauanträge: Die Zustimmung des Gremiums fanden vier private Bauvorhaben – zwei davon in Walldürn in der Gregor-Mendel-Straße und in der Straße Auf der Heide sowie in Altheim in der Rinschheimer Straße und in Kaltenbrunn in der Steingasse. Grünes Licht gab es zudem für zwei Bauvoranfragen – erstere für eine Doppelgarage in der Seestraße, zweitere für einen Carport in der Adalbert-Stifter-Straße. Sti.

