Von Jana Schnetz

Walldürn. Die viel genutzte Untere Vorstadtstraße markiert den Beginn der Innenstadt. Sanierungsarbeiten sollen dem Eingangstor nun ein neues Gesicht verleihen. Bürgermeister Markus Günther, das Walldürner Stadtbauamt sowie die beauftragten Firmen Konrad-Bau und Walter + Partner leiteten am Dienstag den offiziellen Baubeginn des dritten Bauabschnitts ein. Die Arbeiten beginnen in der Adolf-Kolping-Straße 9/12 auf der Höhe des Uhren- und Schmuckgeschäfts Heinrich Schell und enden am Kreuzungsbereich der Eisenbahnstraße mit der Unteren Vorstadtstraße. Sie sollen bis Dezember andauern und ziehen eine Vollsperrung der Straße nach sich. Die Parkplätze am Kino und der Volksbank entfallen, aber Ausweichplätze sollen geschaffen werden, bestätigt Bernd Gehrig vom Planungsbüro Walter + Partner.

Die Stadt Walldürn erhofft sich mit der Sanierung eine Aufwertung des Stadteingangs. Vorgesehen ist eine neue Gestaltung des Abschnitts mit Begrünung und Pflasterung, die den Beginn der Innenstadt anzeigt. In den Baumaßnahmen ist auch ein verändertes Verkehrskonzept berücksichtigt. "Um vielleicht mal positiv vorauszusehen, gehe ich davon aus, dass Walldürn ein schöneres Gesicht haben wird. Wir müssen die Situation vorerst akzeptieren. 2021 wird es anders aussehen", so Günther. Im Herbst 2020 sei dann die Deckenerneuerung in der Oberen Vorstadtstraße vorgesehen, um ein einheitliches Bild zu schaffen.

Von der Vollsperrung sind viele Geschäfte und umliegende Gaststätten betroffen, weil die Innenstadt nicht wie sonst üblich über die Untere Vorstadtstraße erreichbar ist. Man sei sich der belastenden Situation bewusst und stehe in ständigem Kontakt mit den Anwohnern. Günther äußerte nochmals seinen Dank für das Verständnis der Anwohner. Die Bauzeiten zum Vorhaben hatte der Gemeinderat in einer Anliegeranhörung im Oktober abgesprochen.

Den zweiten Bauabschnitt an der Unteren Vorstadtstraße hatte die Firma Boller-Bau aus Tauberbischofsheim im Herbst 2019 abgeschlossen. Saniert wurde der Streckenabschnitt zwischen der Dr. Rudolf-Schick-Straße bis zum Kreuzungsbereich der Eisenbahnstraße. Auch hier übernahm Bernd Gehrig von Walter + Partner die Planung und Bauleitung.