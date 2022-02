Von Tabea Laier

Walldürn. Walldürn ist bekannt für sein Römerkastell. Heute ist mit Ausnahme des Römerbads, von dem Teile der Grundmauern erhalten sind, nicht mehr viel von den antiken Bauwerken zu sehen. Ein Beispiel für Bauten, die verloren gegangen sind, sind die römischen Streifenhäuser, die früher einmal dort standen, wo heute nur noch ein Feld oberhalb des Römerbads zu sehen ist. Doch das soll nun geändert werden. Die Mauern der Streifenhäuser sollen mit Büschen auf der Erdoberfläche visualisiert werden. Gleichzeitig wird das Gelände zum Naturschutzgebiet.

Anfang der 1980er Jahre war Georg Hussong mit seinem Sohn auf dem Feld am Römerkastell oberhalb des Römerbads unterwegs, um nach römischen Scherben zu suchen. Als sie schließlich eine ganze Amphore fanden, die der Pflug an die Erdoberfläche befördert hatte, meldeten sie das dem Landesamt für Denkmalpflege. Schon lange hatte es die Vermutung gegeben, dass irgendwo in dieser Region eine römische Siedlung, ein sogenannter Vicus, gewesen sein könnte. Man hatte nur keinen Anhaltspunkt, wo genau.

Nach dem Fund von Georg Hussong und seinem Sohn hatte man nun Gewissheit, wo die Häuser gestanden haben mussten, und das Denkmalamt konnte gezielt graben. Tatsächlich stieß man auf Überreste von sogenannten Streifenhäusern. Das Landesdenkmalamt erfasste damals die genauen geografischen Daten. Nachdem die Fundstücke geborgen waren, wurde die Grabungsstätte wieder zugeschüttet. Seitdem befindet sich dort, wo früher die Siedlung der Römer gestanden hatte, ein Acker.

So könnte das Vicus bei Walldürn mit seinen Streifenhäusern ausgesehen haben.

Nun sollen die Mauern der Häuser an der Erdoberfläche mit Gebüschen und Bäumen sichtbar gemacht werden. Der erste Schritt ist bereits getan: Das Landesamt für Denkmalpflege hat mit GPS-Geräten die gespeicherten Koordinaten millimetergenau geortet und die Mauern der Häuser zunächst mit Holzpfählen abgesteckt. Das dient als Anhaltspunkt für die spätere Bepflanzung.

Das Streifenhaus gilt als der charakteristischste Häusertyp der gallorömischen Bevölkerung, wie sie damals in den Nordwestprovinzen, wie etwa dort, wo das heutige Walldürn liegt, lebte. Streifenhäuser hatten einen schmalen länglich-rechteckigen Grundriss. Sie konnten bis zu 40 Meter lang sein, während ihre Breite nur etwa fünf bis 16 Meter betrug. Sie orientierten sich mit ihrer Stirnseite zur Straße hin. In Walldürn waren sie in nordsüdliche Richtung ausgerichtet.

"Die Idee, dass man die Häuser mit den Koordinaten irgendwie visualisieren müsste, hatte ich schon lange", sagt Georg Hussong vom Heimat- und Museumsverein Walldürn. Jetzt erst habe sich die Gelegenheit dafür ergeben, weil das Gelände seit Neuestem dem Biotopschutzbund Walldürn gehöre. Da der Biotopschutzbund das Gebiet sowieso bepflanzen wollte, bot sich eine Kooperation mit dem Heimat- und Museumsverein an. So wird das umliegende Gelände eine Blumenwiese und damit zum Kiebitz-Schutzgebiet, erklärt Bernhard Spreitzenbarth aus dem Vorstand des Biotopschutzbunds. Die Hecken kämen vor allem den Rebhühnern, die in diesem Gebiet häufig vorkommen, zugute. In diesem Zuge werden die Büsche zur Visualisierung der Streifenhäuser gepflanzt.

Zuerst verortet das Landesamt für Denkmalpflege die Standorte der Streifenhäuser in der Nähe des Walldürner Römerbads mithilfe von GPS-Koordinaten millimetergenau. Fotos: Tabea Laier / Janek Mayer

Unterstützt wird das Projekt außerdem von den Limesbeauftragten mit Sitz in Aalen. "Die sind natürlich auch interessiert daran, dass sich bei diesem Projekt etwas tut", sagt Georg Hussong. Schließlich sei diese Visualisierungsart von Bodendenkmälern die erste in Baden-Württemberg. Die meisten anderen Kastelle seien inzwischen überbaut und deshalb nicht mehr sichtbar. Dass das Kastell in Walldürn außerhalb des Ortes liege, sei somit eine einmalige Gelegenheit, erklärt Georg Hussong.

Auf das Konzept, mit Pflanzen römische Strukturen zu visualisieren, setzt bereits der Römerpark im bayerischen Ruffenhofen. Dort verzichtet man ebenfalls auf aufwendige Rekonstruktionsbauten. Stattdessen stellt zum Beispiel eine Hecke aus Hainbuche die Kastellmauer dar, weiß blühende Pflanzen die Kastellgräben. Daran möchten sich Georg Hussong und Bernhard Spreitzenbarth orientieren. "Wir werden auch nach Ruffenhofen fahren, um uns anzuschauen, wie sie die Visualisierung dort genau umgesetzt haben", sagt Georg Hussong. Das Ergebnis des Visualisierungsprojekts in Walldürn wird dann voraussichtlich im Oktober zu sehen sein.