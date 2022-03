Walldürn. (tra) Der Dürmer Frühling zog am Sonntagmittag die Menschen an: Viele kamen, um durch die Walldürner Altstadt zu schlendern, das schöne Frühlingswetter zu genießen und nach zwei Jahren Pandemie einfach einmal wieder ein entspanntes Stadtfest zu erleben und in den Fachgeschäften einzukaufen.

Ein Zentrum des Dürmer Frühlings war ohne Frage der Naturparkmarkt rund um das Walldürner Schloss. An den zahlreichen Ständen konnten die Besucher die Vielfalt der regionalen Produkte entdecken. Dutzende Anbieter aus dem gesamten Naturpark Neckartal-Odenwald waren in die Wallfahrtsstadt gekommen, um zu präsentieren, wie reichhaltig die Region aufgestellt ist, wenn es um gesunde Lebensmittel, Spezialitäten oder auch Kunsthandwerk geht.

Naturparkmarkt in Walldürn

























































Während sich rund um das Walldürner Schloss alles um Produkte aus der Natur drehte, stand ein paar Meter weiter die Technik im Mittelpunkt: In der Innenstadt stellten die Walldürner Autohäuser ihre aktuellen Modelle vor. Ein kleines Kulturprogramm und Aktivitäten für Kinder rundeten den Dürmer Frühling ab.