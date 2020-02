Beim „großen Dürmer Faschenaachtsumzuuch“ brachten nicht nur die „Klohns“ mit ihren bunten Kostümen Farbe in die Straßen Walldürns. Foto: Bernd Stiegelmeier

Walldürn. (Sti.) Ein Höhepunkt der diesjährigen Fastnachtskampagne der FG "Fideler Aff" war der "große Dürmer Faschenaachtsumzuch", bei dem wieder zahlreiche Narren durch die Straßen der Walldürner Innenstadt zogen. Auch die Zuschauer, die sich entlang des Zugweges aufgestellt hatten, kamen am gestrigen Sonntagnachmittag bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen voll auf ihre Kosten.

Der Zug setzte sich nach der Aufstellung auf der Heide um 14.11 Uhr beim Geriatriezentrum St. Josef unter närrischem "Aff, rappl di uff, ahoi" in Bewegung. Viele Wagen und Fußgruppen, vier Musikkapellen sowie zahlreiches Fußvolk ließen den diesjährigen "Jubiläums-Faschenaachtsumzuch" zu einem der größten Fastnachtsumzüge innerhalb des Narrenrings Main-Neckar werden. Die einzelnen Zugbeiträge glossierten pointenreich all das, was sich im letzten Jahr auf kommunaler und überregionaler Ebene ereignet hat.

So wie etwa der gemeinsame Wagenbeitrag der Stadtwerke und des Städtischen Bauhofes Walldürn unter dem Motto "Jahresorden FG – Unne in de Hauptstrooße war een Pflasterstee ganz loose. Neizumache war der Polizei viel zu schwer, desweeche ruft sie die ganze Feuerwehr". Damit nahmen sie den Einsatz von Polizei und Feuerwehr im Frühjahr 2019 in der Hauptstraße zur Reparatur eines Pflastersteinloches auf die Schippe.

Daneben gab es noch viele weitere ideenreich gestaltete und ansprechende Zugbeiträge – natürlich auch der "Fidelen Affen", die mit dem gesamten Hofstaat durch ihre Stadt zogen. Mit dabei waren natürlich viele farbenprächtige "Dürmer Klohns" mit der großen "Strooße-Rätsche" im Mittelpunkt, die Strohbärengruppe der Kolpingfamilie mit einer Krachkapelle, die "Herzlis-Alis-Gruppe" sowie das Famu-Team.

Farbenfroh verkleidet grüßte man die vielen Zuschauer am Wegesrand.

Aus der Umgebung waren die "Külsemer Brunneputzer", die "Aaldemer Dunder", die "Bülfemer Kabuckler" aus Pülfringen sowie der Jugend- und Heimatverein Beuchen in bester Laune dabei. Außerdem durften natürlich die Trachtenkapelle Höpfingen, die "Morrehexe" aus Buchen sowie die Ranzengarde der Narrengruppe aus Osterburken nicht fehlen.

Von der "Dürmer Höh" war die FG "Höhgöiker" Glashofen gekommen. Neben der Musikkapelle Altheim waren auch die FG "Lustige Vögel" aus Schweinberg sowie die Junge Union Königheim und die FG "Hordemer Wölf" stark vertreten.

Nach dem Umzug ging die Feier auf dem Schlossplatz weiter. Dort boten Zelte, Barbetrieb und ein Essenswagen den Rahmen für die "After-Umzugs-Party".