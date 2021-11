Nadine Soth aus Walldürn lernte in der Ausbildung zwar den Schwerpunkt Personenkraftwagen, doch am liebsten arbeitet sie mit gepanzerten Fahrzeugen und Lkw. Gelegenheit dazu hat sie bei ihrem neuen Arbeitgeber, der Heeresinstandsetzungslogistik. Foto: zg

Walldürn. (jasch) Sie stehen erst am Anfang ihres Berufslebens, haben aber schon einiges erreicht: Die Kammersieger der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald sind die besten Nachwuchskräfte aus der Region im Jahr 2021. In dem Leistungswettbewerb des deutschen Handwerks wurden die Preisträger anhand der Leistungen in ihrer Abschluss- oder Gesellenprüfung ermittelt. Darunter sind acht Nachwuchskräfte aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die in der RNZ-Serie "Die Besten im Handwerk" vorgestellt werden.

Eine der Besten ist Nadine Soth, die mit 16 Jahren zwar schon Moped fuhr, das Hobby blieb aber erst einmal Hobby. Bis zu einem Praktikum im Autohaus Günther, bei dem sie feststellte: "Die Arbeit hat mir eigentlich recht viel Spaß gemacht und ich habe mich auch nicht ganz blöd angestellt." Nach einem zweiten Praktikum im Autohaus Lademann, welches ihr "richtig gut" gefiel, begann sie im Autohaus Gramling eine Ausbildung zur Kraftfahrzeugmechatronikerin mit Schwerpunkt auf Personenkraftwagen. "Es ist ein schwieriger Job, aber ich mache ihn gerne", fasst Nadine zusammen.

"Ich habe für den Abschluss viel gelernt und mir extrem viel Mühe gegeben. Ich bin schon ziemlich froh, dass ich das gemacht habe", sagt sie zu ihren sehr guten Abschlussnoten. Am Anfang waren sie 25 bis 30 Leute in der Ausbildung, sagt Nadine, beim Abschluss nur noch 16.

Bei ihrem neuen Arbeitgeber, der Firma HIL (Heeresinstandsetzungslogistik) im Stützpunkt Walldürn ist sie aktuell bei Prüf-, Wartungs- und Reparaturarbeiten an gepanzerten Radfahrzeugen eingesetzt. Zusätzlich übernimmt sie die Überwachung und Steuerung von Werkzeugen wie Drehmomentschlüssel und Messuhren, wie ihr Chef Markus Meder mitteilt.

Hintergrund Die Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald hat im Oktober ihre besten Nachwuchskräfte ausgezeichnet.

Bei HIL hat Nadine mit großen und gepanzerten Fahrzeugen und Lkw der Bundeswehr zu tun. Dass man dabei auch zu schwerem Gerät greifen und ab und an "zupacken" müsse, ist für Nadine gerade das Spannende. "Man muss manchmal ein bisschen Gewalt anwenden, braucht aber auch Geduld, weil man schauen muss, wie man die Probleme am Fahrzeug löst. Da muss man auch seinen eigenen Weg finden."

Auch ihr Chef schätzt an Nadine, dass sie sich "durch Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit und Umsicht auszeichnet. Auch bei schwierigen Arbeiten kann man sich sehr gut auf sie verlassen."

"Blöde Sprüche", dass sie in einem männlich geprägten Beruf arbeitet, musste sie sich nie anhören. "Da hatte ich wirklich Glück", sagt sie. Manche freuen sich sogar, dass eine Frau dabei ist. Schon in der Ausbildung stand Nadine anderen Kollegen mit Rat zur Seite, wenn sie glaubte, dass diese Hilfe brauchten, erklärt sie. Sie ist froh, bei der Firma HIL den Meister machen zu dürfen.

Ihre festen Vorstellungen beeindruckten auch ihren Chef bei der Firma HIL: "Frau Soth überzeugte mit ihrer offenen und freundlichen Art und ihrem klaren Plan, was die berufliche Zukunft betrifft." Und Markus Meder sieht noch mehr Entwicklungspotenzial in Nadine: "Ich sehe Frau Soth in der Zukunft als Teamleiterin beziehungsweise auch als Stützpunktleiterin bei der HIL GmbH."