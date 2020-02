Walldürn. (pol/van) Einen Schlag gegen die organisierte Kriminalität ist der Polizei nach einem Betrug am Wochenende in Walldürn gelungen.

Am Sonntagabend hatten die Betrüger, die sich als Polizeibeamter und Staatsanwalt ausgaben, eine Seniorin angerufen und von Straftätern in der Nähe berichtet. Der Frau wurde vermittelt, dass auch sie im Visier von Gesetzesbrechern sei und ihre Wertsachen in Sicherheit gebracht werden sollten, so die Polizei weiter.

Das Gespräch, in dem die Kriminellen ihr Opfer massiv unter Druck gesetzt und eingeschüchtert haben sollen, dauerte nach Angaben der Beamten rund vier Stunden. Dies führte offenbar dazu, dass die Frau kurz vor Mitternacht einem Unbekannten mehrere Zehntausend Euro aushändigte, der sie zu Hause besuchte. Der Mann soll sich ebenfalls als Polizeibeamter ausgegeben haben.

"Die angeblichen Polizeibeamten hatten bei ihrem Vorgehen nicht auf dem Plan, dass sie bereits im Visier der echten Ermittler gewesen waren", berichten die Beamten weiter. Zur Verwunderung der Seniorin. Denn die ahnte von dem Betrug und den laufenden Ermittlungen nichts.

Die Handschellen klickten insgesamt für fünf Tatverdächtige, vier Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 28 Jahren, an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg - darunter auch ein 28-Jähriger, der mit der Frau am Sonntagabend telefoniert haben, sowie der Mann, der anschließend als angeblicher Polizeibeamter das Bargeld abgeholt haben soll.

Die Geldscheine waren bereits an einen mittlerweile ebenfalls Festgenommenen weitergegeben worden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten neben Mobiltelefonen, die möglicherweise bei den Taten genutzt wurden, auch Rauschgift.